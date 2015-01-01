Горячая линия по защите прав туристов в новогодние праздники открылась в ОП РФ

Сегодня, 27 декабря в Общественной палате РФ открылась горячая линия по защите прав туристов. Специальный штаб в новогодние праздники будет проводить регулярный мониторинг ситуации на популярных туристических направлениях.

По телефону 8 (800) 700-83-63, а также через специальную форму граждане, попавшие в сложную ситуацию во время отдыха, могут обратиться за помощью к экспертам, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

«Традиционно большое количество россиян использует новогодние праздники для туристических поездок. В этом году мы ожидаем, что основной поток туристов сосредоточится внутри страны, поэтому на популярных направлениях, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Домбай и других, нашими экспертами будет вестись постоянный мониторинг ситуации. При этом мы также будем оперативно реагировать на внештатные ситуации, которые могут произойти с россиянами на зарубежных курортах», — заявила инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

 

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Опубликовано 27 Дек 2016 в 14:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 30

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