Госавтоинспекция Орловской области — об особом режиме работы

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в рамках предоставления государственных услуг Госавтоинспекция Орловской области осуществляет работу в особом режиме.

В частности, в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ прием заявителей осуществляется в следующем порядке:

– по вопросам регистрации транспортных средств – по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также по телефонам:

г. Орел – (4862) 72-91-17;

г. Ливны – (48677) 7-69-41;

г. Мценск – (48646) 4-08-00;

– по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений – по предварительной записи с применением Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), при личном обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

Исключительно для замены водительских удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, предоставляется возможность подачи заявлений и копий документов в электронном виде в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции региона на адреса электронной почты:

mreo2livny@mvd.ru (г. Ливны);

mreo3mtsensk@mvd.ru (г. Мценск);

mreo4orel@mvd.ru (г. Орел).

Кроме того, прием документов для выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений осуществляется через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг г. Орла и области.

По вопросам выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов – следует направлять заявления и копии документов на адрес электронной почты (исключительно для данных государственных услуг):

mreo1orel@mvd.ru (г. Орел);

mreo2livny@mvd.ru (г. Ливны);

mreo3mtsensk@mvd.ru (г. Мценск).

В случае возникновения технических сбоев Госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.

Соблюдение всех мер безопасности в период ограничительных мероприятий строго обязательно.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области