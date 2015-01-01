Госавтоинспекция Орловской области выберет «Лучшего водителя региона 57»

Как сообщает УГИБДД по Орловской области, конкурс «Лучший водитель региона 57» объявлен в целях популяризации культуры вождения и соблюдения Правил дорожного движения, а также в преддверии празднования Дня защитника Отечества.

В ходе конкурса будет выбран самый опытный и законопослушный водитель — мужчина. Для участия в конкурсе приглашаются водители со стажем от 10 лет, которые не являлись участниками дорожно-транспортных происшествий и не привлекались к административной ответственности в сфере дорожного движения.

Для участия в конкурсе необходимо на электронную почту gibdd57@mail.ru либо по телефонам 72-90-64, 72-90-73 сообщить свою личную информацию: указать фамилию/имя/отчество, число/месяц/год рождения, место работы, водительский стаж, где и когда обучался вождению, категории на управление транспортными средствами, контактный телефон.

Водитель, не участвовавший в ДТП, имеющий наименьшее количество штрафов, с наибольшим опытом вождения и количеством категорий будет назван «Лучшим водителем региона 57».

Заявки для участия принимаются до 17 февраля текущего года.