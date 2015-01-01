Госдума приняла закон ОНФ о закреплении статуса мемориалов «Вечный огонь»

Госдума единогласно приняла в третьем – окончательном чтении закон Общероссийского народного фронта по обеспечению учета и бесперебойного функционирования мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Его подготовили депутаты – активисты Народного фронта Ольга Тимофеева, Андрей Красов, Наталья Костенко и Ильдар Бикбаев. Документ впервые закрепляет статус такого рода мемориальных сооружений, а также уточняет полномочия органов власти и местного самоуправления по их учету.

Закон вносит изменения в действующий закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и впервые закрепляет статус мемориальных сооружений, на территории которых есть Вечный огонь и Огонь памяти.

В тексте говорится, что «Вечный огонь – это составная часть воинского захоронения, мемориального сооружения, которая обеспечивает постоянное горение огня». Огнем памяти предлагается считать часть воинского захоронения, мемориального сооружения, которая обеспечивает возможность периодического горения огня, например, в памятные даты и иные даты, регионального и местного значения.

Полномочиями по централизованному учету мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» наделяется Минобороны России. Поддерживать в должном виде и учитывать их должны будут органы местного самоуправления.

Активисты ОНФ разработали законопроект для исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Глава государства в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии ОНФ обеспечить учет и бесперебойную работу на территории страны мемориалов «Вечный огонь».

«Народный фронт добивался принятия законопроекта более двух лет — в первом чтении законопроект был принят в феврале 2017 г. Сейчас Минобороны в соответствии с принятым законом должно начать работу по подготовке подзаконных актов, а именно — порядков ведения учета таких мемориальных сооружений. Мы неоднократно отмечали на различных площадках, что готовы включиться в эту работу, так как наш актив на местах уже имеет серьезный опыт мониторинга и учета памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны», — сообщил один из авторов законопроекта, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы Андрей Красов.

Напомним, в мае 2015 г. активисты Народного фронта впервые подсчитали и проанализировали состояние вечных огней во всех регионах страны. На тот момент общее число мемориалов составило 3 тыс. 969. В ходе мониторинга выяснилось, что отсутствие законодательного определения мемориала «Вечный огонь» приводит к тому, что у чиновников на местах нет единообразного понимания, что считать Вечным огнем (чиновники в ряде регионов к ним относили даже барельефы, изображающие огонь).

Позднее региональные власти отчитались, что обеспечили бесперебойную работу всех мемориалов «Вечный огонь», которые подключены к магистральному газопроводу (21% от общего количества мемориалов). На остальных 79% мемориалов, которые функционируют при помощи газобаллонного оборудования, огонь зажигают в праздничные и памятные дни. Однако системы отслеживания ситуации по-прежнему не существует.

«Задача закона – обеспечить качественное исполнение поручение президента по учету и бесперебойному функционированию мемориалов. Тем более что памятники в регионах продолжают открывать. За два года мы насчитали 400 новых мемориалов. Все их нужно поставить на баланс, вести за ними уход. И если речь шла о том, что на мемориале будет «Вечный огонь», то он должен гореть постоянно, а не по праздникам. Чтобы у местных жителей не возникали вопросы на этот счет. А у отдельных глав муниципалитетов отпало желание пиариться на памяти предков, сначала открывая памятники, а потом бросая их на произвол судьбы. Мы продолжим контролировать эту тему. В частности, совместно с Минобороны примем участие в разработке подзаконных актов, которые определят единые подходы в работе мемориалов. И проследим за тем, чтобы в регионах их несанкционированно не закрывали», – заявила член Центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

Пресс-служба ОНФ