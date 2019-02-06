Господа-чиновники, застегните штаны!

№4 (541) от 6 февраля 2019 г.

Жильцы дома №1 на бульваре Победы, расположенного в пятидесяти метрах от областной администрации, не могут добиться ревизии и ремонта кровли. Из-за её ветхого состояния и протечек им приходится вёдрами выливать воду, которая течёт со стен и окон и затапливает балконы и комнаты.

Квартира известного тургеневеда, писателя и литературоведа Владимира Алексеевича Громова, 90-летний юбилей которого недавно отмечали в Орле, из-за постоянной сырости и, как следствие, образовавшейся плесени непригодна для проживания. Вдова профессора вынуждена выехать из дома в центре «литературной столицы» и жить в деревне у родственников.

Перед Новым годом, 20 декабря, Людмила Валентиновна Овсянникова, проживающая в квартире на шестом этаже, упала, поскользнувшись на льду на собственном балконе (!). Пожилая женщина ушибла голову и получила другие травмы.

– Вода течёт с крыши, с окон, попадает на балкон и в жилые комнаты, всё промерзает, потом покрывается чёрной плесенью, обои отваливаются, – рассказала Людмила Валентиновна. – Я неоднократно обращалась и в управляющую компанию МУП ЖРЭП (З), в жилищную инспекцию. Все ответы – это издевательство над гражданами: 2013 год – жилинспекция сообщает, что, со слов УК, ревизия, ремонт кровли и водоотводящих путей включены в план текущего ремонта «при благоприятных погодных условиях». Видимо, с 2013 года погода никак не наладится, поэтому в 2017 году мне отвечают, что работы включены в план на 2017 год, а в 2018 году – на второй квартал 2018 года. В этом году нам, скорее всего, сообщат, что ремонт кровли запланирован на второй квартал 2019-го. Удивительно, люди страдают столько лет, и при этом никто ни за что не отвечает.

Как рассказала жительница дома Светлана Зеленцова, в её квартире в пятом подъезде потолок в жилой комнате и на балконе протекает уже месяц.

– Вода течет с шестого, пятого, четвертого этажей, теперь дошло и до третьего, – рассказала Светлана, – я неоднократно звонила в аварийную службу МУП ЖРЭП, нам обещали, что мастер придет, но никто не приходит, соседи раз десять звонили туда – всё безрезультатно. Я отнесла заявление в УК, секретарь обращение зарегистрировала, результат тот же.

На шестом этаже в пятом подъезде – лужи, жители – а в основном это пожилые люди – вынуждены собирать воду тряпками, чтобы она не затекала в квартиры.

– В моей квартире разбухли окна, они уже с трудом закрываются, вымокли стены, никто не приходит и никто ничего не делает, – поделилась 73-летняя Альбина Ивановна Ефремова.

Как рассказали жильцы некогда элитного дома в центре Орла, до капитального ремонта многоподъездной шестиэтажки еще лет десять. И, судя по тому, как ведет себя УК, коммунальщики намерены дожидаться этого срока, так что ревизия и ремонт кровли в их планы не входят. А это значит, граждане будут вынуждены все эти годы терпеть «потоп» в своих квартирах либо выезжать из них, как это сделала вдова профессора Громова. При этом жильцы будут все так же ежемесячно вносить плату за текущий ремонт дома. Эту обязанность никто не отменял.

Нам почему-то кажется, что, если бы чиновники, которые уютно расположились в здании напротив, были меньше озабочены собственным пиаром, маршами и концертами в рамках различных празднований, а больше – реальными проблемами реальных людей, нам не пришлось бы говорить о всеобщей разрухе, которая начинается сразу за стенами «серого дома». Крыши текут и будут течь, потом начнут разрушаться стены и падать дома. Это ясно без всякой «цифровизации», уважаемые ни за что не отвечающие господа-чиновники.

«Орловская среда» просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области и региональное управление Роспотребнадзора в связи с невыполнением управляющей компанией минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ №290 от 3 апреля 2013 года.

Наталья Зарубина

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«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует….

Когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь. (…). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!»

Михаил Афанасьевич Булгаков. «Собачье сердце»