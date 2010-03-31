«Господи, когда вы уже накушаетесь?!»

№3 (540) от 30 января 2019 г.

В редакцию «Орловской среды» пришло письмо от жительницы города Орла Нины Владимировны Касьяновой, возмущенной подорожанием единого социального проездного билета и ограничением количества поездок на общественном транспорте.

Если раньше пенсионеры могли посещать поликлиники и больницы, ездить на дачу, отвозить внуков в школу, в кружки и секции и не считать количество поездок, потому что они были не ограничены, то с 1 февраля 2019 года губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков оставил льготникам только 60 поездок на месяц. Учитывая вынужденные пересадки и специфику работы общественного транспорта в Орле, такого проездного пенсионерам и другим гражданам «хватит» максимум на десять дней. За остальные поездки придется платить уже не 17, а 20 рублей, а это значит экономить либо на продуктах, либо на лекарствах.

Открытое письмо Нины Касьяновой адресовано губернатору области Андрею Клычкову, который в личной переписке с ней в соцсети ВКонтакте утверждает, что не подписывал постановления правительства области о введении единого социального проездного стоимостью 450 рублей с ограниченным количеством поездок. Более того, оскорбленный Андрей Клычков призывает гражданку «не вешать ярлыки». Мы публикуем письмо Нины Касьяновой в надежде, что Андрей Клычков все-таки даст внятный ответ льготной категории граждан, как в таком случае на официальном портале Орловской области появилось постановление № 559 от 28 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области» за подписью председателя правительства области А. Е. Клычкова? И уверяем Андрея Евгеньевича: в случае, если документ уберут с официального портала, все «навешанные ярлыки», такие, например, как «господин соврамши», будут с него незамедлительно сняты.

Открытое письмо жительницы г. Орла Нины Касьяновой губернатору Орловской области Андрею Клычкову

Андрей Евгеньевич!

После переписки с Вами в соцсети «Вконтакте» на тему повышения стоимости единого социального проездного билета и ограничения количества поездок на основании постановления правительства Орловской области, я была обескуражена Вашим ответом от 22 января 2019 года: «Я ничего не подписывал. Вы ошибаетесь. Вы, прежде всего, разберитесь, а потом ярлыки вешайте». Почему я должна разбираться с этим? Наверное, это в Вашей компетенции? Кто является председателем правительства Орловской области? Если Вы не подписывали постановление № 559 от 28 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области» (пункт 11.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Ввести с 1 февраля 2019 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 450 рублей с фиксированным количеством поездок (60 поездок) сроком действия 33 календарных дня с момента пополнения на сумму, равную его стоимости, для осуществления проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении отдельными категориями граждан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.»), то тогда кто это сделал? Получается, Вы даже не ведаете, что в Вашем царстве творится и это полное отсутствие Вашей компетенции?

Я еще раз повторяю, что возмущена подписанием данного документа. Почему Вы не стали пополнять бюджет и обогащать собственников маршруток за счет себя любимых? Ваши оклады и все выплаты, которые вы себе назначаете, вполне позволяют это сделать. А Вы опять залезли в карман пенсионеров. У нас пенсия одна, и она не пополняется с такими Вашими «хотелками». За какие заслуги чиновникам и депутатскому корпусу установлены огромные оклады за счет наших налогов? Какую пользу они приносят обществу? Город не чищен, цены на продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги и налоги растут с космической скоростью. А Вы еще увеличили цены на проездной, да еще и ограничение установили! Срам один! Не можете пополнить бюджет, уходите и набирайтесь опыта! А за счет населения и дурак может просиживать в кресле губернатора. Учитесь у других губернаторов, которые работают для народа. А Вы решили управлять территорией за счет народа. Стыдно обдирать население! Уходите, раз не справляетесь со своими обязанностями! Господи, когда вы уже накушаетесь?! Позор один! На ком экономите? Поезжайте уже назад в Москву! Стыдно должно быть такому молодому губернатору! ПОЗОР и еще раз ПОЗОР! Все непопулярные решения принимаются втихомолку! В постановлении написано: «в целях совершенствования порядка обеспечения отдельных категорий граждан единым социальным проездным билетом для проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Орловской области». Я лично не понимаю такого «совершенствования»!

Это постановление уже имеется в Сбербанке для пополнения социального проездного билета на февраль 2019 года. Если Вы его не подписывали, то тогда почему оно в действии? Ведь получается, что Вы хотите еще больше обогатить собственников маршруток? Разберитесь лучше с их заработками и уходом от налогов! Все об этом знают, но делают вид, что не в курсе!

Почему Вы, Андрей Евгеньевич, стараетесь ухудшить мою жизнь: отменяете проезд по социальному проездному билету, увеличиваете коммунальные платежи и так далее? Еще мне приходится приобретать лекарства и инсулин за наличные, так как при выписке льготных рецептов одна нервотрепка. То

выдается инсулин, срок реализации которого заканчивается через месяц, то лекарства нет вообще!

В связи в вышеизложенным прошу дать мне как жительнице Орла официальный ответ, кто подписал данное постановление и каковы Ваши дальнейшие действия по ущемлению прав пенсионеров и других граждан».

Нина Владимировна Касьянова

24 января 2019 года

Когда верстался номер, Нина Касьянова сообщила «ОС», что Андрей Клычков заблокировал её в соцсети ВКонтакте. Теперь она не сможет задавать ему неприятные вопросы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 декабря 2018 г. № 559 г. Орёл

О внесении изменений в постановление

Правительства Орловской области от 18 октября

2010 года № 365 «О едином социальном проездном

билете в Орловской области»

В целях совершенствования порядка обеспечения отдельных категорий граждан единым социальным проездным билетом для проезда во всех

видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси)

и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

в городском и пригородном сообщении на территории Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Орловской области

от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете

в Орловской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести с 1 февраля 2019 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 450 рублей с фиксированным количеством поездок (60 поездок) сроком действия 33 календарных дня

с момента пополнения на сумму, равную его стоимости, для осуществления проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении отдельными категориями граждан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Злобина Н. В.».

1.3. В приложении 2:

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Действие единого социального проездного билета составляет

33 календарных дня с момента пополнения на сумму, равную его стоимости. Пополнение единого социального проездного билета возможно начиная

с тридцать второго календарного дня со дня последнего пополнения, оставшиеся (неизрасходованные) поездки на момент пополнения аннулируются. С момента нового пополнения начинается новый срок действия единого социального проездного билета.»;

2) в пункте 3:

а) слова «за указанными билетами» исключить;

б) слова «ежемесячно с 15-го числа предшествующего месяца

по 5-е число месяца, на который распространяется действие единого социального проездного билета» исключить;

3) в пункте 5:

а) в абзаце первом слово «, пополнение» исключить;

б) в абзаце втором слова «приобретение и пополнение», «приобретение, пополнение» заменить словом «приобретение»;

в) в абзаце третьем слова «и пополнение» исключить;

4) в пункте 6 слова «Восстановление единого социального проездного билета осуществляется при предъявлении документов, указанных в пункте 5 приложения 2 к настоящему постановлению.» заменить словами «Восстановление единого социального проездного билета, в том числе оставшегося количества поездок, осуществляется при предъявлении документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, а также чека на последнее пополнение единого социального проездного билета, содержащего PAN карты. Прежний (утерянный, неисправный) единый социальный проездной билет при этом аннулируется и не подлежит применению. При отсутствии

у гражданина чека на последнее пополнение единого социального проездного билета, содержащего PAN карты, оставшееся количество поездок

не восстанавливается.».

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Злобина Н. В.

Председатель Правительства Орловской области А. Е. Клычков

Врезка2

ГУБЕРНАТОР ОТМЕНИЛ СВОЁ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ

Сегодня на «порожках» областной администрации Александр Козлов объявил пенсионерам своё новое решение.

Срок, который дали орловские льготники властям на решение вопроса по поводу льготных проездных, истёк сегодня утром. И пенсионеры – примерно тем же составом (мы встретили в толпе много знакомых лиц) – снова собрались у стен нашего «белого дома». К собравшимся вышел губернатор, выбрал из их числа парламентёров и увёл в свой кабинет. Заседали они почти час. Всё это время в толпе муссировались разные слухи. Что льготный проездной будет сохранён, но повышен в цене – до 250 или даже до 300 рублей. Что будет введён отдельный дачный проездной ценой 100 рублей. Но всё это осталось на уровне слухов.

Никакого принципиального решения принято не было. Губернатор Александр Козлов сообщил народу, что он отменяет своё постановление и всё остаётся по-прежнему – до тех пор, пока областные власти не найдут приемлемого для всех решения.

Ездить в общественном муниципальном транспорте федеральным и областным льготникам пока можно по старым проездным.

«Орелград» 31.03.2010 г. 13:08