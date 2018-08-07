7 августа 2018



Госпошлина на загранпаспорта увеличена

Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области рассказало, что с 3 августа 2018 года в России увеличен размер пошлины за выдачу заграничного паспорта нового образца. Оформить заграничный паспорт с электронным носителем информации теперь можно за 5 000 рублей (старая цена – 3 500 рублей), а ребенку в возрасте до 14 лет – за 2 500 рублей.

При этом стоит отметить, что госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца (сроком действия 5 лет) остается прежней – 2 000 рублей и 1 000 рублей для детей младше 14 лет. Напоминаем, что для зарегистрированных пользователей на портале госуслуг www.gosuslugi.ru действует 30% скидка на оплату госпошлины за заграничный паспорт как старого, так и нового образца.

 

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Опубликовано 07 Авг 2018 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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