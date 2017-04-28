Государство удвоило взносы участников Программы софинансирования пенсии за 2016 год

В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 5,7 млрд рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 млрд рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в Программе, в 2016 году составили 107,4 млн рублей. Взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина). К концу 2016 года 14,3 тыс. участникам Программы, которые вышли на пенсию, выплачено уже более 159 млн рублей средств, сформированных в рамках Программы.

В целом за все время действия Программы софинансирования ее участники внесли в фонд своей будущей пенсии 51,1 млрд рублей и получили государственную поддержку в размере 49,8 млрд рублей. Взносы работодателей составили 788,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных в рамках Программы, превысила 101,7 млрд рублей.

В Орловской области в 2016 году участники программы внесли 25,2 млн рублей страховых взносов. Сумма добровольных страховых взносов за все годы действия программы составила 195,9 млн рублей.

Важно отметить, что действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.

Напомним, что сегодня граждане могут сами формировать пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого необходимо обратиться в ПФР с заявлением и самостоятельно уплачивать добровольные взносы на формирование своих пенсионных накоплений.

Отделение ПФР по Орловской области