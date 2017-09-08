ГРАБЛИ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

№41 (489) от 29 ноября 2017 г.

На федеральном уровне законодательно прописан такой механизм: если президент отправляет в отставку премьер-министра, то его «кабинет» подлежит роспуску автоматически.

Дело в том, что глав правительства, как правило, снимают не за какие-то личные прегрешения, а за неспособность собрать команду по-настоящему эффективных менеджеров и проконтролировать исполнение каждым из них своих обязанностей на должном уровне. То есть, когда очевидно, что не справилась команда.

Увы, в правовом пространстве Орловской области подобный механизм отсутствует. В результате продолжают работать люди, чьи репутация и профпригодность оставляют желать лучшего.

БЕЗВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

По мере того как теперь уже экс-губернатор Потомский (заметим, что у нас глава губернии опять же автоматически возглавляет областное правительство) формировал свой кабинет, наблюдатели всё более скептически относились к работоспособности этого «коллектива». Практика показала, что не зря. Скандалы, провальные решения, несколько уголовных дел… Об «эффективности» работы правительства Потомского красноречиво говорят цифры. К моменту отставки Вадима Владимировича прекратили работу заводы «Орлэкс» и «Дормаш»; государственный долг Орловской области на 1 сентября 2017 года составлял 16,03 млрд рублей, суммарная задолженность по зарплате – 75,2 млн рублей. Трудно назвать сферу внутренней политики, в которой произошли бы какие-то изменения к лучшему.

А теперь «следите за руками»: снимая Потомского с поста губернатора, Путин тем самым «обезглавил» и правительство региона! И ах как пригодился бы в этой ситуации федеральный механизм: снят глава правительства – автоматически распускается весь его состав!

Но нет. Тут вам не Москва. Цирк уехал, а клоуны остались. Назначенный президентом РФ врио губернатора Андрей Клычков из двух десятков чиновников, входивших в состав регионального правительства предшественника, уволил лишь двоих: ответственного за строительство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство Александра Ремигу и главу департамента имущества Орловской области Андрея Синягова. В остальном состав «команды» изменений не претерпел. То есть те, кто благополучно завалил при Потомском всё, что можно было завалить, будут продолжать это делать и далее. По меньшей мере – до ближайших выборов главы региона.

ЧЕЛОВЕК ПРИ ДЕНЬГАХ

Впрочем, пожалуй, не сто́ит обобщать. Кто-то из заместителей председателя областного правительства и руководителей департаментов со своими обязанностями справлялся (и продолжает справляться) по меньшей мере сносно, а лучшее, как известно, враг хорошего. Какие-то посты номенклатурного перечня заведомо провальны, как, например, должность, которую недавно покинул вышеупомянутый Александр Ремига. К слову сказать, ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство – три серьезнейшие хронические болезни Орловской области. Нелепо поручать их лечение ОДНОМУ доктору, да еще требовать от него чудесного исцеления больного от ВСЕГО и СРАЗУ.

Словом, кому-то из нынешнего «долгоиграющего» состава правительства области разумно предоставить возможность работать и дальше.

Но незыблемость кадровых позиций, по меньшей мере одного чиновника, вызывает серьезные опасения. Речь идет о Вадиме Тарасове, заместителе губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам.

С точки зрения должностных полномочий, это очень серьезный пост. С полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте региональной администрации. Ключевыми же пунктами можно считать следующие:

координирует и контролирует деятельность Департамента финансов Орловской области, Управления государственных закупок Орловской области, Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области;

координирует вопросы бюджетно-налоговой политики и финансов, закупок для обеспечения государственных нужд, тарифов и ценовой политики;

курирует вопросы в сфере развития инвестиционной деятельности;

Если проще – чиновник, занимающий этот пост, «рулит» финансами и отвечает за госзакупки. Совершенно очевидно, что должностное лицо, допущенное к денежным «таинствам», должно иметь безупречную репутацию и… чистую совесть.

Соответствует ли Вадим Тарасов этим требованиям?

НА́КОСЯ – ВЫКУПИ!

Должность заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Тарасов занимает с августа 2015 года. Ранее он возглавлял областной департамент – опять же финансов. На этом посту он сменил Юрия Есипова, в бытность которого главой департамента (на тот момент это был департамент экономики) наш герой занимал «скромную» должность начальника Управления государственных закупок. Подробнее об этом периоде работы Вадима Александровича – ниже, а пока остановимся на его деяниях в нынешней высокопоставленной ипостаси.

Современная система госзакупок с ее электронными аукционами «на понижение» создана с простой и очевидной целью: дать регионам возможность сэкономить бюджетные средства. Экономия невозможна в одном случае – если в аукционе принимает участие единственный поставщик товаров/услуг. Казалось бы, всё предельно прозрачно, однако практика показала, что механизм – при должной ловкости сторон – дает безграничный простор для «откатов». Это, впрочем, наиболее криминальный вариант. По нерадивости можно «накосячить» и без прицела на незаконные прибыли для кого бы то ни было.

К счастью, существует надзорный орган – Контрольно-счетная палата, объективная и беспристрастная, как приграничная контрольно-следовая полоса: следы нарушений границ дозволенного либо есть, либо нет, никаких двояких толкований быть не может.

Так вот, в последние годы в орловских СМИ сообщения КСП о нарушениях в сфере госзакупок появляются с удручающей регулярностью. Следует подчеркнуть: какой-либо политический троллинг в этой сфере исключен. Специалисты Контрольно-счетной палаты оперируют исключительно фактами и цифрами, сверяя действительность с буквой закона.

В 2016 году после проверки аудиторами КСП сделок между заказчиком в лице правительства области (читай – Тарасова) и всевозможными подрядчиками-поставщиками было выявлено 309 (!) нарушений на сумму более ста миллионов (!) рублей. Возбуждено 31 административное производство, составлено 12 протоколов. 1207 контрактов при попустительстве зампреда правительства Орловской области по экономике и финансам было заключено с единственным участником торгов.

То есть, во-первых, никакого аукциона на понижение не было, а значит, в контракте фигурировала первоначальная, максимально возможная сумма, а, во-вторых… Во-вторых, не исключена возможность привлечения к такому конкурсу «дружественного» подрядчика. В ряде случаев с единственным поставщиком контракт заключался по цене, которая превышала рыночную. Итог – 2 миллиарда 342 миллиона бюджетных рублей, израсходованных с купеческим размахом, 40 процентов от общей суммы закупок!

Нарушения регулярно случались даже в тех случаях, когда проводился электронный аукцион. Вот цитата из официального отчета КСП 2016 года:

«По результатам сравнения начальной (максимальной) цены контракта с рыночными ценами и ценами других госзаказчиков установлена значительная разница. По 17 закупкам при установлении начальной цены контракта упущена потенциальная возможность экономии бюджетных средств. <…> …Выявлено определенное количество заключенных контрактов, где просматривается участие на всех этапах закупки юридических лиц с признаками взаимозависимости». (http://orel.fas.gov.ru/publications/9705)

Мы не располагаем фактами, позволяющими обвинить господина Тарасова в корыстных мотивах (хотя «откаты» – самое простое и логичное объяснение всем безобразиям в сфере региональных госзакупок). Но если это не «мошенничество в особо крупных размерах», то что? Халатность? Или вопиющая некомпетентность, то есть профнепригодность?

ВСЁ ЛИШНЕЕ – ДЕТЯМ!

Возникает закономерный вопрос: каким образом чиновник, одна из главных задач которого – экономия бюджетных средств, так долго занимает свой пост, если он эти самые средства никоим образом не экономит? «Загогулина» здесь заключается в том, что экономит, да еще как!

Одна из постоянных статей бюджетных расходов – закупка продуктов для школьных столовых. Продукты, в основном незатейливые, из категорий «мясное», «молочное», «фруктовое-овощное», «хлебобулочное». Производителей, то есть потенциальных поставщиков, на Орловщине предостаточно, конкурсы-аукционы собирают аншлаги. Но не будем забывать: на эти виды продовольственных товаров существуют рыночные цены. Всякий производитель может позволить себе сбывать продукцию в рамках заключенного с правительством региона контракта по цене, лишь незначительно ниже рыночной – за счет крупного опта и гарантированного сбыта. Подчеркиваем – незначительно ниже. В противном случае контракт оказывается для предприятия-поставщика убыточным.

То, что происходит в сфере заключения контрактов на поставку продуктов для школ под патронажем Тарасова, можно квалифицировать как экономическое чудо. В январе 2016 года сливочное масло при средней рыночной цене 419,89 рубля за кг приобреталось по 190 рублей; творог при средней цене 200 рублей за кг – по 94 рубля. Вот она – экономия бюджетных средств! Только не очень понятно – что это было за масло, и что это был за творог? Почему производители выразили готовность сбывать свою продукцию по цене в два с лишним раза ниже рыночной? В чем их выгода? Может быть, качество вышеупомянутых продуктов было таково, что «рынок» их попросту проигнорировал?

Так или иначе, если исходить из этих фактов, следует предположить, что Тарасов освоил замечательную нишу для экономии финансов – питание детей.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

А теперь самое время вернуться в ту пору, когда Вадим Тарасов занимал пост начальника Управления государственных закупок регионального департамента экономики, возглавляемого Юрием Есиповым.

В октябре 2010 года Орловская областная клиническая больница заявила о необходимости приобретения литотриптора – дорогостоящего медицинского комплекса, необходимого для «лечения больных с мочекаменной болезнью методами дистанционной и контактной литотрипсии». Осуществить подобное приобретение возможно лишь посредством торгов, организованных Управлением государственных закупок Департамента экономики. Есипов оные торги организовал, непосредственным куратором аукциона стал Тарасов.

Рыночная цена качественных французских или немецких литотрипторов на тот момент варьировалась от 27 до 31 миллиона рублей. Начальная (то есть максимальная) цена на орловском аукционе – 28 миллионов.

17 ноября к участию в торгах были допущены две заявки. От краснодарского ООО «Эксперт Лаб» и от ООО «Космические информационные технологии» из Орла.

В итоге победили наши земляки. Протокол проведения аукциона и заседания аукционной комиссии подписан Вадимом Тарасовым. Вроде, есть чему радоваться. Но… Дальше сплошные «но».

Во-первых, протокол аукциона беспристрастно зафиксировал, что от ООО «Космические информационные технологии» поступило не только последнее (победное) предложение о цене государственного контракта на сумму 26,18 млн рублей, но и предпоследнее, то есть победитель на финишной прямой состязался сам с собой.

Во-вторых, «Космические информационные технологии» в итоге предложили к поставке по госконтракту за указанную выше сумму корейский литотриптор, который в «свободной продаже» на тот момент стоил не более 14 млн рублей! Нетрудно подсчитать прибыль потенциального поставщика или, если угодно, бюджетный перерасход.

В-третьих, по своим возможностям этот комплекс уступал требуемому примерно так же, как велосипед автомобилю, и в итоге областная больница от его приобретения отказалась – главврач подал соответствующее заявление в областное Управление федеральной антимонопольной службы.

В-четвертых, вскоре после проведения этого сомнительного аукциона вся информация о нем, включая протоколы, утвержденные Ю. Есиповым и подписанные В. Тарасовым, бесследно исчезли с портала государственных закупок Орловской области.

И, в-пятых… «В пятых» – самое интересное. В числе учредителей ООО «Космические информационные технологии» значился кум В. Тарасова – Е. Литвинов.

Комментарии излишни.

В завершение еще раз подчеркнем: выдвигать обвинения в правонарушениях – прерогатива прокуратуры. И не факт, что последняя обнаружит в деятельности Вадима Тарасова признаки коррупции. А вот системные нарушения в сфере региональных госзакупок – факт. Что бы ни являлось причиной этих нарушений – будь то чиновничья некомпетентность, халатность или что-то посерьезнее – ясно одно: система госзакупок в Орловской области превратилась в своеобразные грабли, которые с завидной регулярностью бьют по и так уже изрядно потрепанному областному бюджету. До сих пор фатальных травм удавалось избежать. Подождем?

Николай ПАВЛОВ