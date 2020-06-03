Град не покидает Орловщину. Ненастье продлится и в четверг

По прогнозу Орловского гидрометцентра, 4 июня на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днём повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами будут грозы, а днём в отдельных районах град. Ветер южной четверти ночью 4-9, днём 8-13, местами порывы 15-17м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +16°С…+21°С.

Следует обратить внимание на разность понимания терминов простыми людьми и специалистами. Например, «кратковременный» дождь — это дождь, который будет идти не более трёх часов. Т.е. если дождь льет как из ведра три часа, потом полчаса передышки и еще три часа тропического ливня – это и будут «кратковременные» дожди. Еще одной характеристикой кратковременного дождя является его сочетание с бурным проистечением. Начало – резкое, совершенно неожиданное, окончание так же неожиданно краткое. Проистечение, как правило, бурное, с обильным выпадением осадков. Но и последствия такого дождя проходят весьма быстро.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема. Водителей по возможности просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

При граде по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозами. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если во время града вы оказались в автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза, либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона – лучше всего лечь на пол. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.