Градостроительный эксперимент «Холодный дом»

№19 (467) от 7 июня 2017 г.

Передача муниципалитетами «градостроительных» полномочий областному правительству приносит свои плоды. Результатом так называемого градостроительного эксперимента стал введенный управлением градостроительства и архитектуры Орловской области в эксплуатацию дом №8 по улице Родзевича-Белевича в Орле, жители которого страдают без горячей воды и рискуют остаться без тепла к началу отопительного сезона.

Приёмка «по понятиям»?

Напомним, забрать градостроительные полномочия у муниципалитетов областная власть решила еще два года назад, чем удивила даже депутатов Госдумы. В частности, как сообщали «Орловские новости», депутат Госдумы от Курской, Белгородской и Орловской областей Ольга Германова отмечала следующее:

– Муниципальная власть ближе всего к народу. Я была главой Курска, и у губернатора Михайлова даже мысли не было забрать у нас полномочия, –сказала Германова. – Я, конечно, оценок не даю. Но мне не понятно, какую цель областная власть преследовала.

Орловчанам, напротив, эти цели ясны. Градостроительство – лакомый кусок, мимо которого областные чиновники пройти не смогли. Они утверждали, что навели в этой сфере порядок, добились «единообразия в принятии решений», при этом некие «понятия ушли в прошлое».

По мнению граждан, купивших квартиры в новостройке, к которой ведет разрушенная дорога над обрывом, в доме, где в апреле и в июне нет горячей воды, а в отопительный сезон – тепла, принять этот дом в эксплуатацию решили как раз-таки по «понятиям». Иначе как объяснить, что за ремонт поврежденного в результате аварии газопровода никто не отвечает, как и за ремонт находящейся рядом дороги, которая вот-вот сползет в обрыв.

На носу – отопительный сезон

Как рассказал «Орловской среде» собственник одной из квартир в доме №8 по Родзевича-Белевича Денис Ушаков, проблемы у жителей девятиэтажного дома – всего их около тысячи человек – начались не сегодня:

– Там, где раньше была дорога, власти разрешили построить многоквартирный дом (Бурова, 46), при этом, по нашей информации, застройщика обязали укрепить овраг и сделать дорогу. Этого сделано не было. Плиты, которыми сейчас уложено дорожное полотно, принадлежат застройщику нашего дома, по улице Родзевича-Белевича. Он их оставил только потому, что его попросили: иначе ездить по дороге, которая находится на краю оврага, было бы невозможно. По ней ездили грузовики, естественно, плиты просели, зимой я видел, как экскаватор отбирал грунт рядом с дорогой, в результате весной плиты сползли в овраг. Первыми начали бить тревогу сотрудники МРСК – рядом находится высоковольтная линия электропередач. Но они, как я понял, ничего не добились. Весной, когда плиты просели, коммуникации, которые проходят по краю дороги, повредились: водопроводную трубу прорвало, а когда её ремонтировали, повредили и газовую трубу. Первая авария произошла 11 апреля, отопительный сезон еще не завершился, три дня мы сидели без отопления и воды. В доме в основном проживают молодые семьи, очень много детей. Можете себе представить, как мучились люди. Водопровод отремонтировали, газовую трубу сделали по временной схеме. Эту схему не утвердили, не узаконили… Потом прокуратура вызвала тульский Ростехнадзор. Ростехнадзор с 22 мая запретил пользоваться газовой трубой, так как она не соответствует нормам. Запретили на 90 дней. Если ничего не изменится, запрет продлят еще на три месяца. Администрация, как мы понимаем, должна была еще в апреле сделать проект, разработать всю документацию, найти место, где проложить новый газопровод, но с того момента ничего сделано не было. Я делал запросы и в городскую, и в областную администрации: какую работу они провели? В ГИБДД, прокуратуру, Ростехнадзор, МЧС отправили коллективные письма… ГИБДД перенаправила наше обращение в УМВД, в результате признали виновным некое лицо и привлекли его к ответственности, дело было передано в суд. На наш запрос, кто же это лицо, правоохранители разъяснили: администрация города виновата в том, что дорога пришла в такое состояние. Прокуратура про дорожное покрытие не сказала ни слова, хотя я им писал: просил проконтролировать рассмотрение жалобы в ГИБДД. Нам ответили только, что место, где проложены коммуникации, изначально опасное, и признали ответственным «Строймонтаж» – нашего застройщика. Получается, что застройщик дома по ул. Бурова, который изначально не выполнил свои обязательства, не построил дорогу, не укрепил овраг, здесь ни при чем. Обращения в Роспотребнадзор, Ростехнадзор, жилинспекцию ничего не дали… Чиновники администрации города ответили, что это не дорога, на балансе города она не состоит, и администрация здесь ни при чем. Но это дорога: по ней десятилетиями ездили грузовики… Что мы имеем на сегодняшний день? Горячей воды нет уже неделю, в квартирах, соответственно, очень холодно. Когда вода появится, неизвестно, на носу – отопительный сезон. Если власть ничего не сделает, мы останемся без тепла. Поэтому готовим митинг.

Граждане задают вопросы

После того как представитель собственников дома по ул. Родзевича-Белевича побывал в «Орловской среде», жителям сообщили, что к ним выезжает некая комиссия. К назначенному времени жильцы собрались возле дома на ул. Бурова, у дороги, которая сползает в овраг.

Заместитель главы администрации Орла Александр Муромский уточнил, что целью выездного заседания является рассмотрение вопроса объезда дороги, «но вас, как я понимаю, интересует вопрос горячей воды», – обратился он к присутствующим. Присутствующие догадку Муромского подтвердили.

Замглавы администрации разъяснил, что газопровод администрации города не принадлежит.

– Кому он принадлежит, в этом сейчас разбирается прокуратура. Мы обратились в областную прокуратуру, чтобы она провела проверку и признала собственника; газопровод необходимо восстанавливать, – пояснил Муромский. – «Газпром газораспределение Орел», с которым у вас договор на поставку газа, заявляет, что, когда был введен в эксплуатацию этот дом, участок газопровода от котельной, расположенной по ул. Родзевича-Белевича до врезки, «Газпром газораспределение Орел» передан не был, и заверяет, что этот газопровод находится на балансе у застройщика по Родзевича-Белевича, 8. По данному факту прокурором в адрес «Строймонтаж» было выписано представление. «Строймонтаж» не согласился с такой позицией и будет оспаривать её в суде. Сейчас мы настоятельно рекомендуем «Газпром газораспределение Орел», за то время, пока будут идти судебные процессы, самостоятельно, за свой счет восстановить газоснабжение котельной, а потом в рамках решения суда взыскать денежные средства с собственника.

По словам Муромского, в сложившейся ситуации это единственный выход. Администрация города свои обязательства выполнила: отремонтировала водопровод, который является муниципальной собственностью. Что касается всего остального: администрация Орла не имеет права тратить деньги на восстановление газопровода, который городу не принадлежит.

– В краткосрочной перспективе разработана проектно-сметная документация на строительство участка автодороги по ул. Родзевича-Белевича. Экспертиза получена. Правительством области предварительно одобрена заявка на финансирование. В качестве временных путей объезда рассматриваем два варианта, – пояснил Муромский.

Администрация Орла надеется, что в рамках судебного процесса будут выявлены все ответственные в сложившейся ситуации. А собственники квартир рассчитывают, что ответственных назовет губернатор области Потомский. В письме, отправленном на его имя, они требуют пояснить, в чьем ведении находятся коммуникации дома и когда будет восстановлена подача горячего водоснабжения; какую конкретно работу выполнила областная администрация для решения аварийной ситуации, вследствие которой дом остался без отопления и горячего водоснабжения в апреле и в настоящее время.

Думаем, к многочисленным вопросам граждан, адресованных инициатору передачи градостроительных полномочий области Потомскому, можно добавить еще один: как вышло так, что дом с коммуникациями неизвестного происхождения, которые находятся в опасной близости с аварийной дорогой, был принят в эксплуатацию?

Наталья Зарубина