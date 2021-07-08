График подвоза воды в г. Орле на 8 июля

Администрация г. Орла опубликовала график подвоза воды на 8 июля.

В Заводском районе:

1) Бульвар Молодежи, 14 — с 9.00 до времени окончания работ;

2) Комсомольская ул., 263 — с 9.00 до времени окончания работ;

3) Комсомольская ул., 249 — с 9.00 до времени окончания работ;

4) Комсомольская ул., 193 — с 9.00 до времени окончания работ;

5) Комсомольская ул., 242 — с 9.00 до времени окончания работ;

6) МКР «Ботаника», ул. Орелстроевская, у школы — с 9.00 до времени окончания работ;

7) Комсомольская ул., 127, 141 — с 7.00 до 8.00;

8) Черкасская ул., 74 — с 9.00 до времени окончания работ.

В Советском районе:

1) Наугорское ш., 11-13, 48, 52 — с 9.00 до времени окончания работ;

3) Тургенева ул., 45 — с 9.00 до времени окончания работ;

4) Бульвар Победы, 1; 3 — с 9.00 до времени окончания работ;

5) Приборостроительная ул., 44 — с 9.00 до времени окончания работ;

6) Матвеева ул., 27 — с 9.00 до времени окончания работ;

7) Октябрьская, детская больница №4 — с 9.00 до времени окончания работ;

8) Лескова, 31 (детская инфекционная больница) — с 9.00 до времени окончания работ;

9) МКР Болховский, Графа Киселева ул., 6 — с 9.00 до времени окончания работ;

10) МКР Болховский, Естина ул., 3 — с 9.00 до времени окончания работ.

Воду подвозят машины МЧС, автоцистерны «Спецавтобазы» и «Орёлводоканала».

Телефоны горячей линии администрации города Орла для организации связи с населением по вопросу обеспечения водой в связи с нарушением водоснабжения Заводского и части Советского районов:

— Заводской район: 73-54-80;

— Советский район: 43-04-33;

— Оперативный дежурный города Орла (ЕДДС): 43-22-12; 43-37-35

— Отдел по делам гражданской обороны управления безопасности администрации города Орла: 25-52-10 (доб. 1603)

— Управление городского хозяйства администрации города Орла: 76-01-21; 76-49-01.