График работы мобильных пунктов вакцинации в Орле

С понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут работать возле торговых центров и в здании автовокзала, сообщает администрация г. Орла. Привиться от коронавируса можно без предварительной записи в порядке живой очереди.

9 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Московская, д.67 ( ТЦ «Европа»);

10 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Металлургов, д.17/1 (ТЦ «Европа»),

ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала);

11 августа — с 12:00 до 19:00, Наугорское шоссе, д.76 (ТЦ «Европа»);

12 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Московское шоссе, д.56 ( ТЦ «Лента»)

ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала);

13 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Московская, д.67 ( ТЦ «Европа»);

14 августа — с 9:00 до 16:00, ул. Михалицына, д.5 (ТЦ «Линия»)

ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала);

15 августа — с 9:00 до 16:00, ул. Тургенева, д.43 (ТЦ «Водолей»).

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.