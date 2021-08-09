9 августа 2021



График работы мобильных пунктов вакцинации в Орле

С понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут работать возле торговых центров и в здании автовокзала, сообщает администрация г. Орла. Привиться от коронавируса можно без предварительной записи в порядке живой очереди.

9 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Московская, д.67 ( ТЦ «Европа»);

10 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Металлургов, д.17/1 (ТЦ «Европа»),
ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала);

11 августа — с 12:00 до 19:00, Наугорское шоссе, д.76 (ТЦ «Европа»);

12 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Московское шоссе, д.56 ( ТЦ «Лента»)
ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала);

13 августа — с 12:00 до 19:00, ул. Московская, д.67 ( ТЦ «Европа»);

14 августа — с 9:00 до 16:00, ул. Михалицына, д.5 (ТЦ «Линия»)
ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала);

15 августа — с 9:00 до 16:00, ул. Тургенева, д.43 (ТЦ «Водолей»).

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

 

В Орловской области работодатели задолжали своим сотрудникам более 2 миллионов рублей
Владимир Колокольцев вручил новое знамя орловскому гарнизону полиции
ИФНС России по г. Орлу информирует о новых льготах для многодетных семей
Опубликовано 09 Авг 2021 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"