График работы почтовых отделений в Орловской области в выходные дни

1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, сообщает региональное УФПС.

В Орловской области в воскресенье 30 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая 2016 года почтовые отделения будут работать по установленному графику.

 

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Опубликовано 26 Апр 2017 в 14:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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