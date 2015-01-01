График работы почтовых отделений в Орловской области в выходные дни

1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, сообщает региональное УФПС.

В Орловской области в воскресенье 30 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая 2016 года почтовые отделения будут работать по установленному графику.