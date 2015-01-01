График работы почтовых отделений в праздничные дни

Как сообщает УФПС Орловской области, 12 июня обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

В соответствии с производственным календарем, в субботу, 9 июня, почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник, 11 июня, — по графику субботы.

В воскресенье, 10 июня, отделения почтовой связи будут работать в соответствии с установленным графиком.

13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.