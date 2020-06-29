29 июня 2020



График работы Почты России 1 июля

В день общероссийского голосования — 1 июля — для всех почтовых отделений станет выходным.

Во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику, информирует пресс-служба регионального УФПС.

 

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Опубликовано 29 Июн 2020 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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