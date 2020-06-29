График работы Почты России 1 июля
В день общероссийского голосования — 1 июля — для всех почтовых отделений станет выходным.
Во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику, информирует пресс-служба регионального УФПС.
В день общероссийского голосования — 1 июля — для всех почтовых отделений станет выходным.
Во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику, информирует пресс-служба регионального УФПС.
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