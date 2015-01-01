График работы почты в праздничные дни

Как сообщает УФПС Орловской области, 1 и 9 мая обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

В субботу 28 апреля в Орловской области почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник 30 апреля – по графику субботы.

2 мая отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком воскресенья. 3 мая все отделения возобновят работу в обычном режиме.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая 2017 года почтовые отделения будут работать по установленному графику.