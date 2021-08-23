График работы прививочных пунктов в Орле на текущую неделю

23 августа (понедельник)

с 12:00 до 19:00

ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);

24 августа (вторник)

с 12:00 до 19:00

ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток»)

ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

25 августа (среда)

с 9:00 до 15:00

ул. Ленина, д.1 (МФЦ, 1 этаж),

с 12:00 до 19:00

ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»);

26 августа (четверг)

с 12:00 до 19:00

ул. Металлургов, д.17/1 («Европа»)

ул. Автовокзальная, д.1 ( в здании автовокзала, 2 этаж);

27 августа (пятница)

с 12:00 до 19:00

ул. Тургенева, д.42 (ТЦ «Водолей»);

28 августа (суббота)

с 9:00 до 16:00

ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа)

ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

29 августа (воскресенье)

с 9:00 до 16:00

Московское шоссе, д. 56 (магазин «Лента»).

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.