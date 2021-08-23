23 августа 2021



График работы прививочных пунктов в Орле на текущую неделю

23 августа (понедельник)
с 12:00 до 19:00
ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);

24 августа (вторник)
с 12:00 до 19:00
ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток»)
ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

25 августа (среда)
с 9:00 до 15:00
ул. Ленина, д.1 (МФЦ, 1 этаж),
с 12:00 до 19:00
ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»);
26 августа (четверг)
с 12:00 до 19:00
ул. Металлургов, д.17/1 («Европа»)
ул. Автовокзальная, д.1 ( в здании автовокзала, 2 этаж);

27 августа (пятница)
с 12:00 до 19:00
ул. Тургенева, д.42 (ТЦ «Водолей»);

28 августа (суббота)
с 9:00 до 16:00
ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа)
ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

29 августа (воскресенье)
с 9:00 до 16:00
Московское шоссе, д. 56 (магазин «Лента»).
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

 

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Опубликовано 23 Авг 2021 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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