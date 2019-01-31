31 января 2019



График уборки межквартальных проездов к дворовым территориям в Орле

Составлен график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.

Горожан убедительно просят не оставлять транспортные средства на территориях, которые указаны в перечне. Это позволит провести очистку от снега более оперативно и качественно.

№ п/п Наименование проезда Дата
Советский район
Проезд по ул. Игнатова, 31 1-6 февраля

2019 года
Проезд по пер. Ягодный, 15, школа №21, с выездом на ул. Игнатова
Проезд по ул. Тургенева, д. №39-41
Проезд по ул. Приборостроительная, 18
Проезд по ул. Матросова, от дома №46-48 до. дома №56
Проезд по ул. Веселая. 8-10
Проезд от д. №1 по ул. Пролетарская гора до дома №32/34 по ул. Ленина
Проезд вдоль Наугорского шоссе от ТЦ «Европа» до дома №90-92
Заводской район
Проезд ул. Комсомольская д. №394 31 января-10 февраля

2019 года
Проезд вдоль домов №300-340 по ул. Комсомольская
Проезд по Карачевскому шоссе вдоль домов №58-50
Проезд вдоль домов №192, 196, 200, 206 со стороны ул. Комсомольская
Проезд вдоль ул. Мопра около д. №120, 122, 124 по ул. Комсомольская
Проезд вдоль д. №127 по ул. Васильевская с выездом на ул. Достоевского
Проезд по ул. Калинина, д. №2-6
Проезд по пер. Связистов
Проезд по ул. Планерная, д. №45-51
Проезд по ул. Авиационная, 2
Проезд по пер. Циолковского, д. №4-6
Проезд по ул. Комсомольская, д. №378, 380
Проезд от ул. Латышских стрелков, 107, ул. Комсомольская, д. №288, 286, 274, 272 вдоль школы №28
Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии. д. 11-13; ул. Узловая, 2
Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии, д. №21, 23, 25, 27
Проезд от д. №98 до д. №104 по Карачевскому шоссе
Проезд от дома №1 по ул. Алроса до дома №10 по ул. Емлютина
Проезд от дома №3 по ул. Алроса до дома №12 по ул. Емлютина
Железнодорожный район
Проезд от ул. Революции до ул. Герцена 2-8 февраля

2019 года
Рабочий городок
Проезд от дома №48б по ул. Ливенская до

ул. Молдавская
Проезд от ул. Степана Разина до дома №32 по ул. Покровская
Проезд между д. №23 и №25 по ул. Фомина до ул. 4-я Курская
Проезд от ул. Высокая, д. №1 до ул. Паровозная
Проезд от ул. Паровозная, д. №60 до пер. Путейский
Северный район
Проезд от ул. Силикатная до д. №23 по ул. Раздольная 2-10 февраля

2019 год
Проезд от пер. Артельный до дома №27 пос Кирпичного завода
Проезд от ул. Космонавтов до ул. Маринченко, в районе домов №30, 32, 36, 38, 40; по ул. Раздольная д. №66, 68, 72. по ул. Маринченко. д. №21. 23. 31
Проезд по ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль домов №1. 3. 5. 7 по пер. Силякова
Проезд вдоль домов №7-11 по ул. Металлургов
Проезд от ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль д. №2, 4, 6. 8 по пер. Силякова
Проезд вдоль домов №21-23 по ул. Металлургов. д. №45 по ул. Раздольная
Проезд Московское шоссе, д. №139-151, от дома №151 до лома №145, от .дома №145 до д. №149 до ул. Маринченко д. №3
Проезд от дома №5 ул. Рощинская до ул. Металлургов д. №2
Проезд от ул. Бурова до ул. Орловских партизан
Проезд ул. Михалицына (пер. Артельный — Линия)
Проезд ул. Михалицына ( Московское щоссе — Линия — 2)

Администрация г. Орла

 

Орловские приставы назвали имена лучших юных правозащитников
В Орловской области объявлен конкурс по субсидированию начинающих предпринимателей
В Орле увековечат память героев-разведчиков
Опубликовано 31 Янв 2019 в 13:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"