Гранты для «неслучайных» людей

№24 (648) от 21 июля 2021 г.

Зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков высоко оценил свою работу с местными фермерами: в интервью сетевому изданию «Орелтаймс» чиновник сравнил орловские реалии с калужскими, заявив, что он не в восторге от калужского «фермерства».

В этом высказывании прекрасно всё, поэтому процитируем г-на Борзенкова: «Приведу пример с Калужской областью. Там производят молока раза в 2,5 больше, чем в Орловской области. Но я проезжаю и не вижу больших достижений в развитии фермерства. Да, там поставлены молочные мега-комплексы. Но один такой комплекс обеспечивает работой только 25-30 человек. Наша же задача, чтобы у людей была работа. Поэтому акцент делаем на фермерском животноводстве».

Попробуем разобраться в том, чем так гордится Борзенков и поговорим о его «больших достижениях».

Орловская область – аграрный регион с весьма своеобразной спецификой производства. В растениеводстве превалирует полеводство зерновых, в последнее время – технических масличных культур, в животноводстве явно доминирует свиноводство. Развитие последнего направления практически полностью контролируют крупные агрохолдинги. Последние стали крупными земельными монополистами. К примеру, компания «Мираторг» располагает почти 10% пашни в Орловской области. Немного уступает ей по площади земель ООО «Авангард-Агро-Орел», не занимающееся на территории нашего региона животноводством в принципе, эта компания изначально сосредоточена исключительно на производстве зерновых и технических культур. Есть еще с десяток компаний с земельными ресурсами от 30 до 80 тысяч гектаров, половина из которых также специализируется исключительно на растениеводстве.

Содержанием крупного рогатого скота и производством молока преимущественно занимаются сельскохозяйственные организации, имеющие земельную площадь от 3 до 15 тыс. га. Практически все они работают на производственной базе «советского» периода. Никаких новых молочных комплексов, несмотря на громкие заявления «красных» губернаторов Потомского и Клычкова, в Орловской области не появилось.

При этом в нашем регионе нет ни одного специализированного овощеводческого сельхозпредприятия, развитием садоводства занимаются всего несколько небольших хозяйств. В животноводческой сфере нет фабрик по производству пищевого куриного яйца. Поэтому неудивительно, что товарная продукция из этих групп продовольствия постоянно дорожает.

Как видим, крупные и средние сельхозорганизации не могут накормить малочисленное орловское народонаселение качественными товарами по доступным ценам. Так, может, эти ниши действительно отданы орловским фермерам, и оптимизм Борзенкова возник не на пустом месте?

Увы, похоже, у главного орловского чиновника с логикой не все в порядке. Как показывает статистика, и орловские фермеры в основном предпочитают заниматься растениеводством в его классическом виде: полеводством зерновых и немного – технических масличных культур. Причем понятие «фермер» на Орловщине вовсе не означает, что это хозяйственник с небольшим земельным наделом. В регионе кроме фермеров, имеющих от 80 до 200 га, есть и «латифундисты», чьи земельные наделы доходят до 3-5 тыс. га.

О том, сколько всего фермеров в Орловской области и чем они занимаются, не знает даже региональный департамент сельского хозяйства. По одним данным, их около 1300, по другим – чуть более 800. О том, как стать фермером «с нуля», тоже мало кому известно, несмотря на то, что Правительство РФ ежегодно выделяет средства на поддержку стартапов на селе.

Более того, чиновники, курирующие данные направления – молодой «Ветеран труда» Евгения Суровцева, получившая это звание указом губернатора Клычкова в сорокалетнем возрасте, и умудренный опытом организационной работы Сергей Борзенков – развивают дефицитные направления для орловского села весьма странным образом. Гранты, как выяснила Контрольно-счетная палата Орловской области, нередко получают совершенно случайные люди. Программа поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм в Орловской области фактически провалена. Это также подтверждают данные проверки КСП Орловской области.

Итак, объектами контрольного мероприятия КСП стали департамент сельского хозяйства Орловской области и получатели грантов (выборочно).

Как отмечает КСП, в 2019-2020 годах в целях оказания финансовой помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам Орловской области (на поддержку начинающего фермера и развитие семейной фермы) в рамках реализации мероприятий Госпрограммы департаментом предоставлены гранты 29 получателям на общую сумму 81 317,4 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 16 получателям на общую сумму 41 471,3 тыс. рублей, в 2020 году – 13 получателям на сумму 39 846,1 тыс. рублей.

Грантовую поддержку (грант «Агростартап») в 2019-2020 годах получили 15 начинающих фермеров на общую сумму 40 696,2 тыс. рублей, в том числе, в 2019 году – 10 К(Ф)Х на общую сумму 28 691,6 тыс. рублей, в 2020 году – 5 К(Ф)Х на общую сумму 12 004,6 тыс. рублей.

При проведении отбора получателей господдержки, относящихся к субъектам малых форм хозяйствования, допущены нарушения требований действующих порядков и правил, установленных на федеральном и региональном уровнях.

В нарушение Порядка предоставления гранта на поддержку начинающего фермера, согласно которому условием для участия в конкурсном отборе является неосуществление заявителем предпринимательской деятельности в течение последних трех лет, департаментом неправомерно были допущены к конкурсному отбору, признаны победителями конкурса и предоставлены бюджетные средства трем грантополучателям на общую сумму 5 996,2 тыс. рублей (в 2019 году – 2996,2 тыс. рублей, в 2020 году – 3 000,0 тыс. рублей), являющимся на тот момент учредителями (участниками) коммерческих организаций.

В нарушение Порядка предоставления гранта «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам, согласно которому в качестве условия для участия в конкурсном отборе предусматривается, что заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого он является, департамент в 2019 году необоснованно предоставил грант в размере 2 970,0 тыс. рублей на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства.

Проверкой соблюдения участниками Программы выполнения бизнес-плана создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства установлено следующее:

— в нарушение условий соглашения о предоставлении гранта 15-ю участниками Программы на общую сумму полученных грантов 22 400,5 тыс. рублей было допущено невыполнение этапов реализации бизнес-плана, предусмотренных проектами развития хозяйств (в том числе: получателями гранта в 2016 г. – восемь К(Ф)Х на сумму 11 041,4 тыс. рублей; в 2017 г. – четыре К(Ф)Х на сумму 7 500,0 тыс. рублей; в 2018 г. – три К(Ф)Х на сумму 3 859,1 тыс. рублей);

— в нарушение условий соглашения о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы двумя участниками Программы на общую сумму 12 273,7 тыс. рублей не исполнена обязанность в части обеспечения реализации бизнес-плана, представленного для участия в конкурсном отборе, в соответствии с установленными в нем показателями;

— пятью фермерскими хозяйствами, получателями гранта в 2017-2018 годах на общую сумму 7836,0 тыс. рублей, обязанность по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее пяти лет после получения гранта на поддержку начинающего фермера не соблюдена.

Шестью получателями гранта «Агростартап» в 2019 году не соблюдалось условие расходования бюджетных средств в соотношении: не более 90% за счет средств гранта и не менее 10% за счет собственных средств К(Ф)Х по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в плане расходов.

В 2020 году двумя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта оплачен НДС на общую сумму 383,2 тыс. рублей.

Департаментом сельского хозяйства Орловской области список сельскохозяйственной техники, приобретаемой начинающими фермерами с использованием средств гранта, не формировался и не утверждался.

Отчетные формы получателей грантов начинающих фермеров по итогам 2020 года о финансово-экономических показателях деятельности не в полном объеме соответствуют формам, предусмотренным соглашениями, заключенными в 2019 году. Получателями грантов представляются отчеты по форме, не соответствующей установленной Приложением 2 к заключенным соглашениям.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Орловской области А. Клычкову, председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л. Музалевскому. Копия отчета по результатам контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Орловской области.

«Странности» при распределении грантов заметила не только Контрольно-счетная палата Орловской области. По нашим наблюдениям, среди грантополучателей оказываются и так называемые «начинающие» фермеры, горячо поддерживаемые отдельными депутатами и другими влиятельными лицами. К примеру, нельзя не заметить заботу депутата облсовета последнего созыва Виктора Прозвицкого о кромском К(Ф)Х Антонов Н. Н.

Депутат, не имевший ранее опыта работы на земле, неоднократно бывал на ферме начинающего животновода (на фото кромской газеты «Заря» — во втором ряду в центре).

Чем объяснить внезапно вспыхнувшую любовь слуги народа к сельской жизни? Думаем, Борзенков и Суровцева знают ответ на этот вопрос. Тем более, что вслед за К(Ф)Х Антоновым, получившим грант в 2018 году, в прошлом году и самому Прозвицкому выдался шанс стать великим аграрием: его назначили руководить одним из известных сельхозпредприятий, находящихся в собственности области: АО ОПХ «Красная Звезда». Хозяйство, некогда являющееся племенным по черно-пестрой породе молочного КРС и семеноводческим, при новом руководителе, как бы выразиться помягче, не расцвело. Из-за зооветеринарных проблем значительную часть поголовья пришлось выбраковывать. Так же, как и в случае с Антоновым, озвучившим планы по развитию племенного молочного животноводства в местной газете, но на деле едва сохранившим мясное поголовье на откорме, «Красной Звезде» требуется полная «перезагрузка».

Ольга Рождествина

Информация к размышлению

Результаты рассмотрения материалов проверки КСП пока не озвучены. Означает ли это, что расходование государственных средств, направляемых на поддержку начинающих фермеров в регионе, и впредь будет оставаться неэффективным? Что предпринимает департамент сельского хозяйства Орловской области для изменения ситуации? Где прописаны приоритетные направления, по которым должны выдаваться гранты? Может ли любой желающий специалист, имеющий базовое аграрное образование, самостоятельно, с господдержкой стать фермером? Или непременным условием для этого должна быть принадлежность к семье известных фермеров и предпринимателей? Каким образом решаются вопросы выделения земли начинающим фермерам? Если Сергей Борзенков утверждает, что свободных земель в Орловском регионе не осталось, то кому принадлежат и как используются почти 200 тыс. га незасеваемой пашни? Почему нельзя создать региональный земельный фонд в районах области для поддержки начинающих фермеров? Кто ведет научно-консультационное сопровождение проектов по начинающим фермерам и контролирует законность использования государственных средств?