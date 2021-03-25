25 марта 2021



Гражданам предложили демонтировать гаражи на ул. Комсомольской в г. Орле

Территориальное управление по Заводскому району города Орла предлагает собственникам самовольно размещённых трех металлических гаражей на ул. Комсомольской в районе дома №386 добровольно демонтировать их до 3 апреля 2021 года.

В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.

Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», напоминает администрация города Орла.

 

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Опубликовано 25 Мар 2021 в 11:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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