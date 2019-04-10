«Граждане Орла» – губернатору Клычкову: лучше уйти в отставку, пока не поздно!

№13 (550) от 10 апреля 2019 г.

29 марта перед началом заседания областного совета, на котором заслушивался отчетный доклад губернатора Андрея Клычкова, участник Общественного движения «Граждане Орла» Илья Ермаков провел одиночный пикет у здания областной администрации. На плакатах были десять актуальных вопросов, волнующих жителей города Орла и Орловской области. Как рассказал «Орловской среде» координатор общественного движения Вадим Невров, все вопросы в форме официального обращения были переданы в правительство Орловской области, однако губернатор до сих пор не ответил ни на один из них. Поэтому на прошедшей 7 апреля второй конференции общественного движения «Граждане Орла», где обсуждались темы защиты культурного наследия и экологии, участники движения пришли к мнению, что губернатору области Андрею Клычкову пора в отставку.

В интервью «Орловской среде» Вадим Невров объяснил, почему участники и координаторы общественного движения не видят перспектив совместной работы с губернатором А. Е. Клычковым.

– Темами нашей второй конференции стали защита культурного наследия в

городе Орле и экология, также коснулись темы политического управления (к

сожалению не обошлось без неё).

1.Отношение власти к объектам культурного наследия – это лакмусовая

бумажка, которая показывает истинное лицо. Стоит в центре Орла Храм

Михаила Архангела и в нём разрушается и уже критично купол. Наше

движение обращалось в Минкульт, обращается публично к региональным

чиновникам. Но ничего не происходит, такое ощущение, что никому нет дела!

То же самое с домами по улице Карачевская, с домом Лобановых, и, простите

за многократные повторения, с домом Калитиной и Гостиной, 1 тоже!

Чиновники-патриоты – будут думать как спасать данные объекты, а не как

фонтанчики строить там, где они не нужны.

Наступила весна, мы будем снова сажать деревья, реки чистить, будем

требовать выноса завода ПВХ-покрытий за пределы города Орла, подключать

надзорные органы к экологическому мониторингу за другими заводам. Пока

не буду бежать впереди паровоза, но, скажем, есть предприятия, к которым у

нашего движения есть экологические вопросы. Этой весной мы запускаем

программу «Зелёный щит» – высадка хвойных деревьев на территориях

предприятий, кто поддержит данную программу.

Обсудили и политику Андрея Евгеньевича Клычкова. Еще до конференции было принято решение задать ему десять вопросов по итогам 2018 года.

К сожалению,

ответов на них мы до сих пор не получили. И ко второй конференции у

активистов нашего движения сформировалась очень четкая позиция: мы не

видим возможности какого-либо разумного сотрудничества с губернатором,

нам приходится сейчас вставать в открытую и жесткую оппозицию по

отношению к данной политике, и мы заявляем, понимая все политические

риски, что Андрею Евгеньевичу Клычкову пора в отставку. Это наша

позиция, и нам есть чем её обосновать. Мы считаем, что его политика

ориентирована на освоение бюджетных денег, на освоение денежных

трансфертов, которые приходят от правительства Москвы, на то, чтобы

расставить своих людей на те департаменты, куда идет финансирование из

федерального центра, на очень сомнительные, с нашей точки зрения, проекты

с коррупционными маркерами, поэтому до самых насущных проблем руки у

него не доходят. Граждан Орла такое положение дел устраивать не может.

– В какой форме ответы вы хотели бы получить?

– Мы хотели бы получить публичные ответы на наши вопросы в средствах

массовой информации. Если это будет ответ на запрос в виде официальной

бумаги, нас это устроит. Но с 29 марта нет никакой реакции, и, думаем, её не

последует. Более того, мы хотели задать эти вопросы на заседании облсовета,

где отчитывался Клычков, но нас туда не пустили. Сказали, что мест нет, хотя

мест свободных в зале было много.

– С самого начала было понятно, что эти вопросы слышать никто не хочет

и отвечать на них не собирается, озвучивая их в СМИ, вы на что

рассчитываете?

– Я рассчитываю на то, что сознательность наших граждан будет расти, когда

они будут эти вопросы задавать себе и Клычкову и пытаться совместно найти

на них ответы. Заданный вопрос – это половина решения проблемы.

Вопрос первый: о заводе ПВХ и росте раковых заболеваний в Орле. С нашей

точки зрения, концепция нынешней экономической политики такова: приходите

к нам все, кто хотите, и владейте нами, как хотите. Завод ПВХ-покрытий,

который находится в черте города, есть венец этой политики, когда

иностранному предприятию, транснациональному, мощному, отдается кусок

земли в городе с достаточно большими преференциями. При этом никто не

отрицает, что экологические риски возможны, более того, никто не может

понять в проактивном режиме, какие будут выбросы. То есть сначала будут

выбросы, а потом уже надзорные органы будут их фиксировать. А городу Орлу,

образно говоря, где люди раком болеют примерно так, как в Лондоне

насморком, от этого не легче. Поэтому нас интересует вопрос: чем

руководствовался Клычков?

– Он объясняет чем: рабочими местами и налогами.

– Двести рабочих мест, где большая доля ИТР – причём уже не орловские? По

сравнению с рисками и ухудшением экологической обстановки – это верх

цинизма в объяснении этой политики. Поэтому мы против политики Клычкова.

В конце 2017 года нам рассказывали сказки, что он только-только пришел, до

середины 2018 года нам рассказывали, что он еще не губернатор, а и.о.. Сейчас

он уже больше чем полгода губернатор, и его политика не поменялась, а только

усугубилась. Поэтому лозунг, который приняло наше общественное движение,

звучит так: Андрей Евгеньевич Клычков, вам пора в отставку. Вы, уйдя сейчас

в отставку, принесете больше пользы нашему региону.

Второй вопрос: о медицинской информационной системе больше чем за 60

миллионов рублей, которую ставленник Клычкова Залогин, естественно,

опосредованно, через главврачей, внедряет в орловскую медицину. Чиновники

заявляли, что к 27 декабря 2018 года эта система должна заработать, до сих пор

она не работает. Мы получили больше чем за 60 миллионов рублей просто

красивый сайт?

− Можно задать вопрос Клычкову, на который он не ответит. Но что вы

предлагаете, как это можно исправить?

− Министр здравоохранения в конце 2018 года заявила, что она призывает

всех регионалов подождать единой федеральной системы, которую

федеральное правительство разработает и внедрит во все лечебные

учреждения РФ. Посыл в Орле услышали по-своему: срочно провели

торги и стали внедрять систему белгородской компании. Причем её не

внедряли, а модернизировали. Более 60 миллионов рублей было освоено,

«заведено» на компанию из Белгорода. А что взамен? Мы хотим, чтобы

губернатор дал ответ: как он считает, прав был его чиновник Залогин или

нет? Мы обращались с этим вопросом и в прокуратуру, и в Следственный

комитет. Нам отвечали, что пока наблюдают и не видят ничего страшного.

Но 27 декабря прошло, и хотелось бы, чтобы надзорные органы

среагировали на эту ситуацию. С этим связан третий вопрос губернатору:

Если система успешно работает, то как получается, что некоторые

лечебные учреждения заключают контракты на обслуживание старой

системой «Интрамед»? Зачем было заключать дорогостоящие контракты

на обслуживание старой системы? Или надо было поучаствовать в

коррупционной истории? Пусть нам губернатор объяснит, как такое

происходит?

Сейчас в разных сферах нашей орловской жизни происходит похожая ситуация.

Взять, к примеру, украшательство города, которое маскируют под создание

комфортной среды. Как получается, что огромные деньги осваиваются в

проектах, которые называются украшательством? Это дорогие фонтаны, это

замена дорогого гранита на плитку. Часть проектов вообще была притянута к

выборам, и люди видели это все. Странные световые конструкции в центре

города, огоньки уже не горят на мостах, и, чтобы их заменить, нужно снова

деньги городские тратить. Мы считаем, что такое украшательство — это не про

комфортную среду и не про развитие города Орла. Это про освоение

бюджетных денег. Кому это выгодно? Орловчанам это не выгодно. Ленинскую

испохабили при Потомском. На Бульваре Победы мы получаем сейчас

продолжение. В этом году нам навязывают некое фонтанное сооружение у

сквера Ермолова. Половину сквера должны вырубить, а у жителей-то спросили,

чего мы хотим? Или нужно деньги списать на гидроработы? И при этом в

городе есть проблемы, которые надо решать: это и ливневая канализация, и

трубы, которые зимой прорвало, и дороги, сколько можно их латать? Когда их

будут делать так, чтобы не приходилось каждый год переделывать? Это и

история с домом на Дубровинского, который до сих пор не снесли. Проблемы

транспортных развязок, городских проблем много. Приведите в порядок для

начала центр города, Ленинскую, снесите эти «гробы».

− За чей счет?

− Опять мы упираемся в проблему «за чей счет». Вместо того, чтобы

решать эту проблему, нам говорят, а давайте вас опять в долги вгоним,

построим еще один фонтан. На их обслуживание уже город денег не

может найти. Восстановите объекты культурного наследия. У нас

уникальные дома есть. В городе это будут места притяжения туристов.

− Вы спрашиваете губернатора, почему на ключевые должности он

приглашает «экспатов» (в нашем случае, иногородних

«командировочных»), вы в принципе против приезжих чиновников?

− По моему мнению, в данном случае во внимание берутся не честность и

компетентность, а личные отношения и возможность участвовать в

сомнительных проектах. Другого объяснения происходящему нет. Я не

говорю, что «экспатов» не должно быть. Но это должны быть

мобильные, легко встраиваемые, высокопрофессиональные люди. Те, кто

сюда приезжает, не могут сразу начать работать на пользу региона.

Залогин – это профессионал? Человек, который ставит главной целью

замену главврачей? Что сделал Урсу на своей должности? Какое-то время

он сидел, получал высокую зарплату, потом уехал в Москву.

− Можете назвать хотя бы одного из назначенцев Клычкова, кто, по

вашему мнению, находится на своем месте?

− Не могу. Воробъев был по медицине, его выдавили отсюда. Доктора наши

о нем прекрасно отзываются. Те, с кем я разговаривал, признают его

профессионализм. Я не знаю, может быть, человек, который приехал

работать в департамент образования, себя проявит. Если удастся

разрешить ситуацию со Знаменской школой, то будем считать, что уже не

зря поменяли чиновника. Но мы видим, что все остальные

раскачиваются.

− Можно и все пять лет раскачиваться.

− А на самом деле Андрей Евгеньевич примерно это и озвучивал: пять лет

что-то как-то делать, а потом он научится. Так не пойдет, не умеете

руководить сейчас, значит, надо учиться. Но он никаких видимых потуг,

чтобы себя образовать, не делает. По крайней мере по делам это видно.

− Вы бы взяли его к себе в школу бизнеса на обучение (Вадим Невров

учредитель школы бизнеса. — Прим.ред.)?

− Взяли бы учить? Взяли бы – на программу менеджеров среднего звена,

потом на дипломный курс менеджеров среднего звена и топ-менеджеров.

Потом можно и MBA было бы получить, если бы учился хорошо.

− Сколько времени потребуется, чтобы сделать из него хорошего

управленца, на ваш взгляд?

− Дистанционно, не спеша, за три года при желание студента – программу

пройти можно. Хотя бы научился управлять. То, что он делает сейчас, это

ручное управление. Одни заголовки в прессе чего стоят: Андрей

Евгеньевич поехал в одну деревню, поехал в другую, открыл каток,

перерезал ленточку – это все ручное управление. Сводки у хорошего

управленца должны быть не о том, как он ездит в районы. Качество

высокого управленца в том, что он ставит цели и результаты сравнивает с

целями. Если результаты отрицательные, то он по этим результатам

делает мониторинг и выводы. А у нас, какой ни откроешь сайт

провластный, везде прекрасные результаты. Куда ни глянь, мы как будто

бы в Нью-Йорке живем или в Лондоне. По отчетам мы не в Орле живем,

мы живем в Риме, в Гамбурге. А на улицу выходишь, понимаешь, что ты

не в городе Орле, а в поселке городского типа. «Экспаты» не связывают

свою жизнь с Орлом, поэтому они не могут принимать стратегические

решения, они себя не мыслят в рамках орловской жизни. Вот завтра

Клычков напишет заявление об уходе, и все его ставленники тоже уйдут

отсюда. Вот отсюда и низкое качество принимаемых решений.

− То есть Клычкову сейчас нужны местные квалифицированные

специалисты, которые, скажем так, адаптированы к нашим

условиям?

− Если уж ты оказался в чужом регионе и перед тобой стоит задача строить

управленческую систему, то опираться нужно прежде всего на местные

кадры. Надо было найти общий язык со всеми ключевыми субъектами

общественно- политической деятельности, ста дней для того, чтобы

построить деловые отношения с ними, хватило бы. Не отношения,

основанные на коррупционных маркерах, а нормальные, деловые

отношения.

Но сейчас мы видим на ключевых позициях его людей, идет поток денег, эти

деньги осваиваются так, как они придумали их осваивать, не особо сильно

согласовывая это с потребностями граждан. На все возмущения нам

рассказывают, что все в работе, делается, принято к сведению. И ничего не

происходит. Поэтому общественное движение «Граждане Орла» предлагает

Андрею Евгеньевичу уйти в отставку. Чем быстрее, тем лучше.

− И куда же он, по вашему мнению, должен отправиться?

— Как управленец и тьютор по менеджменту я бы посоветовал ему уйти в

отставку, взять паузу на пару месяцев и подумать, в чем он участвовал и как он

получил такой отрицательный опыт. А может даже и в монастыре пожить пару-

тройку недель, со старцами поговорить.

— Вернемся к ситуации со Знаменской школой-интернатом, которую

собирались закрывать и организовывать в этом здании школу для

одаренных детей. Как вы считаете, этот конфликт может быть разрешен

без очевидного вреда для детей?

-К нам родители и учителя обращаться стали с начала этого года, мы

специально не стали раскручивать эту ситуацию и рекомендовали родителям

выходить к Клычкову напрямую. Чтобы конфликт решался путем переговоров,

чтобы никому не навредить. Но, к сожалению, время уходит, и я не вижу, что

ситуация решена в пользу детей и родителей.

Обещают, что вместятся все, но как будут заниматься дети с особенностями

развития, а с другого входа будут привозить детей на «Мерседесах»? Вы как

думаете, в эту школу одаренные дети попадут или дети богатых родителей?

Будет конфликтная ситуация. Чтобы её избежать, нужно перевести это в

православную традицию меценатства. То есть те дети, которые не одаренные,

должны получать тот комплекс услуг, который будут получать одаренные дети.

— Осталось найти меценатов.

— А вот те ребята, которые систему больше чем за 60 миллионов устанавливают,

вот пусть они будут меценатами. Ребята, которые фонтаны осваивают, тоже

хорошие могут быть меценаты. Если поставить задачу правильную и сократить

норму чистой и нечистой прибыли, глядишь, и деньги найдутся.

− Вам не кажется, что эта схема слишком сложна для наших

чиновников?

− Может и сложна, но её придётся в жизнь воплощать!

-Вы призываете губернатора признать свою ошибку относительно ремонта

моста Дружбы в Орле. Считаете это возможным?

-Мы предупреждали, что контракт с ООО «РГС» заключать нельзя. Я лично

проводил пикет, когда Патрушев, Собянин приезжали сюда. Это было летом

2018 года. Еще только шли торги на контракт. Я приходил на встречу с

Клычковым, когда он с избирателями встречался, там говорил с ним об этом.

Бесполезно. Стеклянный взгляд Андрея Евгеньевича и объяснение: мы

действуем по букве закона. Ну где ваша буква закона сейчас? К чему вы

пришли? Мост разрушен, сроки отодвинулись от полугода до девяти месяцев, и

мы не видим никакого просвета в ситуации с мостом Дружбы. Клычков много

раз говорил, что контролирует ситуацию и все будет хорошо. Вот сейчас, когда

бастовали на мосту рабочие, когда смещение сроков происходит, городская

администрация выписывает штрафы «РГС», когда город стоит в пробках,

Андрей Евгеньевич готов признать свою ошибку и начать ее исправлять?

Качество высокого управленца – это умение признавать свои ошибки. Пока

ошибка не признана, ее невозможно исправить.

Мы в Орле и области находимся в кризисной ситуации. У нас сложная

социальная, экономическая, экологическая обстановка. Нам нужны такие

управленцы, которые справятся с этой работой. В торгах нужно на те компании

полагаться, которые могут без субподрядов выполнять работы, у которых есть

своя производственная база. А когда субподряд один, другой, ну понятно же,

что «РГС» является по сути финансовым оператором. И себе еще забирает

какие-то деньги. Зачем это нужно? Это вот и есть коррупционный маркер.

Заказчик должен так составлять документацию на конкурс, чтобы в нем

участвовало как минимум две-три компании, чтобы им были предоставлены

реально конкурентные условия, и чтобы в эти условия входили критерии, о

которых я говорю. Чтобы по закону выигрывали те компании, которые реально

могут эту работу делать.

Мои единомышленники, а, поверьте, это люди успешные, востребованные,

люди, которым есть что терять, это прекрасные специалисты в своих отраслях,

они в один голос говорят, что точка невозврата пройдена. Вот сейчас мы уже не

можем сказать Клычкову: «Давайте начнем совместно работать». Поэтому мы

требуем отставки губернатора.

Он не откликается, не реагирует, он методично гнет свою линию. Я вижу его

политику так: пришел губернатор с задачей расставить по ключевым местам,

где идут финансовые потоки, своих людей. Эти потоки замкнуть на

определенные компании, по возможности как можно больше денег здесь

заработать, заработать пенсию, сделать какие-то проекты, которыми можно

похвалиться в Москве. Вот фонтана не было, а теперь, смотрите, есть фонтан.

Но системные проблемы в Орле не решаются этими ребятами. Мы видим, что

тренд очень четкий – людей не слушать, общественные объединения, которые

критически настроены, или не замечать или оказывать давление на них. Он

занял позицию «не замечать» для того, чтобы не отвечать на вопросы по

существу. Ему это выгодно. Не по существу, пожалуйста: вы открываете сайты,

вам каждый день рассказывают, как у нас хорошо.

— Параллельная реальность?

— И в этой параллельной реальности осваиваются бюджетные деньги. Все

списывать на то, что он плохой управленец, тоже нельзя: плохой управленец —

учись. Не учишься, значит ты специально так делаешь. Вот такая логика. Она

простая. Если подносишь щуп, и он показывает золото, там золото, если

подносишь щуп, и он показывает — разрушенный бетон, значит, там

разрушенный бетон.

Отдельно еще раз хочу сказать об объектах культурного наследия. Этот очень

важная тема. Это показатель, как губернатор относится к этой территории. Он

действительно ценит ее историю или нет. Если бы Клычков ценил Орел и

Орловскую область, он этими объектами в первую очередь стал бы заниматься.

На протяжении двух лет купол храма Михаила Архангела разрушается и

провисает. Мы в прошлом году к Мединскому обращались, я и сейчас

обращаюсь в разные инстанции. Храм на балансе Минкульта, не дай бог купол

упадет. Андрей Евгеньевич не замечает этого, при этом говорят, что возле храма

надо сделать сухой фонтан. За огромную сумму денег. Вот почему объекты

культурного наследия – это лакмусовая бумажка отношения чиновника к тому

региону, где он находится. Точно так же, как экология. Если ты действительно

пришел сюда на долгие годы работать, и твои замы пришли, ты будешь в

первую очередь заботиться о качестве воздуха, воды, еды.

— Так как же заставить Андрея Евгеньевича полюбить орловцев?

— Насильно мил не будешь. Поэтому наше общественное движение заняло

четкую общественно-политическую позицию: мы не хотим такого губернатора

в Орловской области. Мы говорим ему: «Освободите вы нашу область от вас.

Возьмите паузу и подумайте, как вы попали в такую страшную историю».

Беседовала Наталья Зарубина

Десять вопросов губернатору от «Граждан Орла»

Что вы думаете о росте раковых заболеваний в Орле и уже при вашем

руководстве регионом отсутствии экологически безопасной промышленной

политики? Как вы могли допустить строительство завода ПВХ-напольных

покрытий в черте города Орла?

Где работающая к 27 декабря 2018 года медицинская информационная

система «ТМ:МИС SaaS», более чем за 60 млн. бюджетных рублей, которую так

рекламировал глава департамента здравоохранения?

Если закупленная модернизация медицинской информационной системы

«ТМ:МИС SaaS» прошла успешно, о чём даже есть акты приёмки, и полностью

удовлетворяет потребности медицинских учреждений Орловской области, то

почему некоторые из них в 2019 году заключают контракты на обслуживание

старой системы «Интрамед»?

Как так получается, что огромные деньги, которые выделяет Москва, вы

разрешаете осваивать в проектах, которые мы называем «украшательство»:

дорогостоящие фонтаны, замена городского гранита на плитку, халтурно

сделанная подсветка на мостах, странные световые конструкции из труб в

центре города? По-вашему, именно так выглядит программа «Комфортная

городская среда»?

И при этом не решаете первостепенные инфраструктурные задачи:

добросовестное строительство дорог и развязок, развитие удобного городского

транспорта, замена ливневой канализации, восстановление объектов

культурного наследия, замена труб в городских магистральных трубопроводах,

расселение граждан из ветхих домов и т.д. и т.п.?

Почему в свою администрацию на ключевые должности вы приглашаете

«экспатов», когда в нашем регионе есть достойные кадры? Неужели не понятно,

что приглашённые замы, начальники и советники в силу объективных причин

во-первых, не могут сразу начать нормально работать на пользу региона; во-

вторых, не связывая свою жизнь с Орлом, не могут принимать разумные

стратегические решения на благо граждан Орла и области?

Почему родители и дети Знаменской школы-интерната должны страдать из-

за угрозы закрытия их школы, обращаться к депутатам и к общественникам, для

того, чтобы иметь возможность учиться в удобном для них месте?

С лета 2018 года мы постоянно вас предупреждали о том, что дорогостоящий

контракт с ООО «РГС» по ремонту моста Дружбы заключать нельзя. Вы много

раз отвечали, что вы контролируете ситуацию и всё будет хорошо. Вот сейчас,

когда уже рабочие бастовали на мосту, а городская администрация выставила

штрафы ООО «РГС», когда сроки ремонта уже отодвинуты, когда город стоит в

пробках, вы готовы признать свою ошибку и начать её срочно исправлять?

Когда на мосту Дружбы появится компания-подрядчик, которая своими

силами без субподрядов сможет произвести теперь уже действительно

капитальный ремонт моста?

Что вы думаете о том, что работа губернатором (руководителем

исполнительной власти в регионе) у вас не получается? И как вы планируете

это исправлять?