Граждане против «гопников»

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

Не так давно ряд орловских электронных СМИ сообщили о том, что координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров обратился в правоохранительные органы с заявлением о готовящихся в его адрес провокациях. В заявлении фигурирует и имя советника губернатора, бывшего белгородского блогера Сергея Лежнева. В ответ Лежнев в своем телеграм-канале опубликовал своего рода отповедь Неврову. Как и прочие опусы советника, данный текст отличается весьма экспрессивной лексикой. Вот лишь несколько избранных цитат: «мне наплевать, что вы обо мне думаете», «кто делать ничего не умеет или не хочет, наматывает сопли на кулачок», «не надо мною играть, а то я могу психануть и опубликовать тома переписок». В конце поста Лежнев напрямую обращается к Неврову: «Невров, запомни, Орёл это не дно днищенское, как ты его называешь, а это замечательный город с замечательными людьми, и если кто-то тут «заблудился», то я помогу найти выход».

Заметим, подобный стиль общения с оппонентами в соцсетях – «фирменный знак» советника губернатора Сергея Лежнева. Уже в первые дни своего пребывания в Орловской области он «заклеймил» орловских журналистов, назвав их «хренью», затем стилистически окрашенная лексика полилась, как из рога изобилия: «окунуть мордой в г..но», «сопли и слюни – клей хреновый», «придурки», «когда под дверью с..ть начнете» и т. д., и т.п. Повторим, этой лексикой в публичном пространстве оперирует не гопник с Лиговки, а советник губернатора Орловской области. Причем обращается он к конкретным гражданам, которых, разумеется, такой стиль общения никак устраивать не может. С этим надо бороться, уверен координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров, который изложил свою точку зрения на манеру общения чиновника Лежнева с гражданами «Орловской среде».

– Прежде всего я хотел бы зафиксировать два очень важных момента. Первое: я являюсь гражданином. Я гражданин, который зарабатывает деньги частным порядком и исправно платит налоги. Я не чиновник, который получает зарплату из бюджета. Второе: кто такой Сергей Лежнев? Сергей Лежнев – это чиновник. Он является советником губернатора. То есть получает деньги от государства. И как бы кто ни высмеивал фразу о том, что мы платим налоги, а за счет наших налогов чиновники получают зарплату, по сути так и есть. И поскольку Лежнев – советник губернатора Орловской области, а я живу в Орловской области, прописан в Орле, то я хочу, чтобы орловские чиновники, в том числе и Лежнев, свою работу выполняли качественно. Если Лежнев является советником по взаимодействию со СМИ, или с общественными организациями, или даже с частными лицами, то он должен показывать пример, как должен работать советник губернатора, вообще чиновник. И не показывать антипример. В данном случае лексика, которую использует господин Лежнев, с моей точки зрения, является достаточно серьезным антипримером. Я считаю, что такие обороты, которые мы постоянно встречаем на информационных ресурсах Сергея Лежнева (на телеграм-канале «Читай, пока не запретили», в живом журнале, на его страницах ВКонтакте, в Фейсбуке), недопустимы для использования в публичном пространстве со стороны чиновника. Я не буду их цитировать, но подчеркну, что советник губернатора не имеет права кого-то пугать, кого-то куда-то выводить, делать заявления, которые можно трактовать как личные оскорбления, как запугивание. Я даже не касаюсь сейчас тех материалов, которые Лежнев опубликовал лично про меня и в которых есть откровенная ложь – думаю, что по этим материалам мы поговорим отдельно и, скорее всего, в суде. Меня волнует, какой пример подает этот человек всем остальным чиновникам.

Обращаю внимание, я выхожу с критикой не людей – я критикую действия этих людей.

Меня абсолютно устраивает Клычков как гражданин, который решил жить в Орловской области – пусть живет, добро пожаловать. Но когда губернатор совершает действия, которые расходятся с нашим пониманием разумной и полезной для области деятельности, мы об этом говорим в открытую. Это нормальная политическая практика во всем мире. Если не нравится деятельность, мы ее критикуем. Исправляйте ошибки – будем вас хвалить.

Но это не значит, что всякий раз, когда я критикую деятельность Клычкова, вдруг ни с того ни с сего будет выскакивать как черт из табакерки Сергей Лежнев и устраивать «проработки» в духе 80-х годов и рассказывать, как кого-то «выведут», что кому-то надо менять прописку, куда-то уезжать… и вообще использовать любые формы запугивания, даже если они являются шуточными. Меня пугать нет никакого смысла. Но, когда это читают люди неподготовленные, у них возникает страх. Я считаю, что в XXI веке создавать атмосферу страха и, извините, «гопничества» в нашем городе, в нашей области никто не имеет права. И мы будем этому сопротивляться.

Мы писали письмо в администрацию президента, обращались на прямую линию главы государства и просили обратить внимание на то, что советник губернатора Лежнев, когда только появился в общественном пространстве, вел себя неадекватно. Насколько я понимаю, после этого со стороны администрации президента последовала некоторая коррекция его поведения (он вскользь об этом упоминал на своих ресурсах). Но сейчас он вернулся на тот скользкий путь, когда человек использует такой лексикон, такие выражения, смысл которых не красит ни его, ни губернатора, ни нашу область. Возникает вопрос: для чего он это делает? Это специально делается? Я никогда не поверю, что Клычков не знает о том, какие комментарии пишет Лежнев в сети, какую лексику он при этом использует. Я просто уверен, что деятельность Лежнева, использование таких вот «гопнических» выражений происходит если не с одобрения Клычкова, то с его ведома. Если вы помните, в свое время Клычков подписывал инструкцию или положение о деятельности своих советников, и там было условие, что советники не имеют права критиковать деятельность губернатора. То есть это отслеживается, значит, Клычков знает, о чем его советники говорят. А если знает и ничего не предпринимает, значит, одобряет. Спрашивается, зачем вы, Андрей Евгеньевич, одобряете такую скабрезную деятельность своего советника? Для чего вы это делаете? Значит, вам Лежнев нужен в таком качестве? В качестве такого хамоватого чиновника, который может ногой открыть дверь, может в своих телеграм-каналах и на других ресурсах написать про любого субъекта общественно-политической деятельности какую-нибудь гадость и прикрываться тем, что он такой правдоруб, с которым нельзя связываться, иначе придется менять орловскую прописку?

Я хочу обратить внимание всех активных граждан на эту ситуацию, считаю, что мы должны все вместе отстаивать наше право на цивилизованное человеческое взаимодействие, на красивое общение в общественном пространстве. Ничего плохого нет в том, что граждане критикуют деятельность власти. Это правильно, так должно быть. А власти надо к этой критике прислушиваться и деятельность свою менять. А не заниматься травлей отдельных граждан.

Что касается заявления в правоохранительные органы. Мне поступила информация, что против меня лично и против других координаторов нашего общественного движения готовится ряд провокаций. В том числе таких, которые должны были бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел. Мы по этому поводу написали заявления в ФСБ. Судя по всему, в рамках рассмотрения этих заявлений Лежнева вызывали и брали пояснения, и после этого он вышел со своей тирадой в телеграм-канале о том, что Невров написал заявление и что он Неврова вообще не знает. Как же не знает, если он писал про меня ряд статей на протяжении всего года? Более того, он в социальных сетях ко мне обращался, заходил на страницу нашего сообщества и рассказывал, какой Невров плохой.

Теперь о том, что он написал в своем телеграм-канале. Лежнев пугает меня тем, что он покажет какую-то частную переписку. Хочу напомнить Сергею Лежневу, что частная переписка на то и частная, что она защищена законом, наше государство защищает тайну частной переписки. И если я не давал разрешения эту переписку публиковать, то ее публикация – это нарушение моих законных прав. Но Лежнев на своем телеграм-канале приводит цитаты из частной переписки, скриншоты моей переписки с третьим лицом. Думаю, теперь Лежневу придется объяснить, откуда у него эта информация, в суде.

И когда он эту частную информацию выкладывает в открытый доступ и еще пугает меня, что еще что-то опубликует, это что, уровень советника губернатора? Вообще-то, это уголовные методы политического давления. По-другому я назвать это не могу.

Мы живем в Орле. Здесь все друг друга знают. Что называется, спят под одним одеялом. И здесь годами вырабатывалось нормальное отношение людей друг к другу. И мы научились не выносить частное в общественную жизнь. У себя на кухне, в частной переписке, в личном чате я имею право называть любого чиновника, как мне вздумается. Даже самым злым русским словом. В общественном пространстве я не могу этого делать, потому что это нарушает закон.

Еще раз повторю: я гражданин, я плачу налоги, чтобы Клычков, его правительство, его советники работали качественно, эффективно, результативно, на пользу нашей области. Не на свою личную пользу, а на пользу наших людей, орловчан. И еще: сейчас распространяется практика тестирования на полиграфе. Пожалуйста, давайте и мы его пройдем. Я с удовольствием задам вопросы и Клычкову, и Лежневу на тему Банного моста, моста Дружбы народов, на тему, каким образом без публичных слушаний проходила реконструкция бульвара Победы; каким образом сейчас преобразуется Дворянское гнездо – опять же без публичных слушаний; с удовольствием спрошу про Комсомольскую площадь… У меня много вопросов есть к чиновникам. И пусть зададут вопросы мне – мне скрывать нечего.

В Орле есть целый ряд политиков, с которыми я лично и наше общественное движение вступали в критическую полемику. Например, Михаил Васильевич Вдовин (вице-спикер Орловского облсовета. – Прим. ред.). Я его критиковал – он меня критиковал. Василий Федорович Новиков (мэр Орла, председатель Орловского горсовета. – Прим. ред.). Его деятельность мы критиковали, начиная с завода ПВХ. Он отвечал, критиковал нашу деятельность. Но мы ни разу не перешли на личности, мы в нормальных отношениях. Возникла проблемная ситуация в парке Ботаника, это округ Вдовина. Мы вместе туда поехали, посмотрели, что там происходит, сформировали некую стратегию взаимодействия. Нормально? Нормально. Мэр Орла, если мы участвуем в каких-то мероприятиях, где он присутствует, всегда нам дает слово, и ни разу не было, чтобы кого-то прервали, кого-то выгнали с заседания, тем более унизили или оскорбили. Нет такого! И, я считаю, это большая ценность для Орла и Орловской области. А Лежнев своими действиями, пытаясь свернуть полемику в личное русло, создает плохой прецедент, нездоровую среду создает. И мы, общество, должны этому противодействовать. Лежнев, конечно же, не со мной лично воюет – в данном случае он воюет с нашим общественным движением и с той позицией, с той политикой, которую мы выражаем. У нас есть своя политика, которая вытекает из нашей философии, у нас есть цели, ценности, принципы. У нас в регионе есть несколько групп влияния в общественно-политическом плане. С этими группами мы по каким-то вопросам сходимся, а по каким-то – достаточно жестко их критикуем. И это нормальная ситуация. Нельзя делиться по принципу «свой-чужой». Мы все здесь свои для Орла. То же касается и отношения к журналистам. Не может быть «своих» журналистов и «чужих». Журналисты занимаются важной работой – информированием общества о том, что в этом обществе происходит. Так давайте дадим возможность журналистам работать, а не затыкать им рот, обзывать их и создавать атмосферу травли, с чего, собственно, и начал свою карьеру в Орловской области советник Лежнев. Попытка как-то построить людей под одну гребенку, я считаю, крайне опасна. Это сразу создает ситуацию, когда чиновники смогут делать все, что захотят. И мы уже наблюдаем такие ситуации с мостом Дружбы, с ремонтом сквера Героев-комсомольцев, с вывезенным на свалку гранитом… Фонтан в городском парке – просто взяли, сломали и делают заново. Кто давал разрешение на это? Никто ничего не знает. Сейчас темпы освоения бюджетных денег на так называемом «городском пространстве» уже превосходят темпы освоения денег во времена Потомского. И эта суета – «быстрей, быстрей», повторю, без публичных слушаний, и создает напряжение в обществе, и мы это показываем, и будем критиковать деятельность чиновников в этом направлении. Так работать нельзя! Потому что «быстрей, быстрей» под галочку, под перерезание ленточки ничем хорошим никогда не заканчивалось. По крайней мере, в России.