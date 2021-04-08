Граждане Узбекистана получили тюремный срок за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Орле

Двое граждан Узбекистана, лишившись в период пандемии заработка в Москве, решили заработать «быстрые деньги» в качестве закладчиков наркотиков в Орле. Плата за покушение на сбыт 111,26 грамма героина оказалась соответствующей – около 10 лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима.

Один из злоумышленников — гражданин С., прибыв в Россию, оформил регистрацию в Московской области, устроился кладовщиком. Когда перестали платить заработную плату, он начал искать работу, нашел в Интернете подходящее объявление. Молодому человеку предложили стать «закладчиком» наркотиков, тот согласился. «Работать» предстояло в Орле. Знакомый О. предложил С. взять с собой Т., что тот и сделал.

В первых числах мая 2020 г. со знакомым таксистом С. и Т. направились в Орел, и по дороге одному из них пришло сообщение с адресом закладки вблизи Мценска. Приехав на данный адрес, молодые люди подобрали пакет, в котором находилось 70 свертков. Затем пришло сообщение, что свертки с наркотиком необходимо разместить в закладки. По приезду в Орел С. и Т. сняли квартиру, и тем же вечером взяли каждый около 20 свертков из пакета. Оставшуюся часть полученного наркотика спрятали в машине такси. После этого они вышли на улицу и сделали несколько закладок, сфотографировав их и сообщив соучастнику координаты.

Далее С. стал ожидать поступления денег на счет. Утром следующего дня ему позвонил человек, потребовав разложить полученный наркотик в закладки в Орле. Молодые люди вышли из квартиры и начали делать закладки. В это время их задержали сотрудники полиции.

В ходе осмотра из наружного кармана Т. было изъято 10 свертков героина общей массой 18,35 грамма, из кармана С. также было изъято 10 свертков героина общей массой 18,07 грамма. При обыске в машине были обнаружены и изъяты 41 сверток с наркотиком общей массой 74,84 грамма.

В судебном заседании С. свою вину признал полностью, пояснив, что в обвинении все указано правильно. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Т. свою вину признал частично.

Суд признал двух граждан Узбекистана виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев и 10 лет 6 месяцев соответственно.

Приговор был обжалован в апелляции.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

В отношении «диспетчера» уголовное дело выделено в отдельное производство, отмечает пресс-служба Орловского областного суда.