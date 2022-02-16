Граждане заплатят за всё?

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

В понедельник прокуратура Орловской области сообщила об обвинительном приговоре, который вынес Советский районный суд по уголовному делу о хищении более 28 млн рублей, выделенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Аналогичная информация была опубликована и на официальном сайте регионального Следственного управления Следственного комитета. Бывший директор Фонда капремонта Владислав Масленников получил семь лет лишения свободы со штрафом в 73 миллиона рублей. Его подельники – гендиректор, а также представитель и фактический руководитель фирмы-подрядчика – по пять лет.

Примечательно, что приговор дельцам, прибравшим к рукам почти 30 миллионов рублей, собранных с орловчан на капремонт их домов, был вынесен в самый разгар баталий, развернувшихся между депутатами облсовета и чиновниками областного правительства по поводу почти 40-процентного повышения взноса все на тот же капремонт.

Семь лет за 28 миллионов

Итак, как сообщили в прокуратуре Орловской области, экс-руководитель Фонда признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), соучастники преступления признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Судом установлено, что в период с 2016 по 2017 год между НО «РФКР» и строительной фирмой ООО «Москомреставрация» заключены договоры на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Орла и г. Ливны. При этом предусмотренные договорами работы в полном объеме выполнены не были, а отраженная в актах приемки стоимость завышена. Бывший руководитель Фонда за невоспрепятствование заключению указанных договоров получил коммерческий подкуп в размере примерно 25% от их стоимости, всего в качестве незаконного вознаграждения им получено более 36 млн рублей. При его пособничестве должностными лицами подрядной организации совершено хищение денежных средств Фонда в общей сумме свыше 28 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал злоумышленников виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы. Бывший руководитель Регионального фонда капитального ремонта осужден на срок 7 лет со штрафом в размере более 73 млн рублей, представители подрядной организации – на 5 лет каждый.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор районного суда не вступил в законную силу», — говорится в официальном пресс-релизе.

При этом, как уточнили в прокуратуре, уголовное дело, фигурантами которого являлись Владислав Масленников и представители фирмы-подрядчика, было возбуждено еще в декабре 2017 года. При этом следствие неоднократно приостанавливалось, а окончательное законное процессуальное решение по делу длительное время не принималось. Прокуратура Орловской области (уже под руководством Владислава Малкина. – Прим. ред.) приняла меры координационного характера – и в результате дело было направлено в суд.

Как рассказали в прокуратуре, в суде государственное обвинение ориентировало суд на вынесение справедливого наказания. Уточним: обвинение просило для Масленникова девять лет лишения свободы (причем в колонии строго режима), для его подельников – семь и шесть лет. Как видим, сроки суд скостил незначительно, а вот штраф для Масленникова назначил внушительный.

Владислав Масленников

Остается добавить, что в деле значилось шесть эпизодов мошенничества. На всю «операцию» понадобилось чуть более года: преступные действия разворачивались с апреля 2016-го по июнь 2017-го. Причем, будет ли возмещен ущерб, пока большой вопрос.

Повторим: на этом фоне чиновники областного правительства продолжают убеждать как депутатов облсовета, так и жителей Орловской области в обоснованности и необходимости повышения взноса на капремонт сразу на 38%. Причем делают это, напрочь игнорируя разумные аргументы депутатов, однозначную и обоснованную позицию прокурора Малкина, возмущенные комментарии граждан и просто здравый смысл.

КСП констатирует

Напомним, на сессии Орловского облсовета, прошедшей 4 февраля, депутаты всех фракций за исключением увильнувших от голосования коммунистов выступили резко против драконовского повышения взноса на капремонт. Главные аргументы, заставившие объединиться в данном вопросе политических оппонентов – депутатов от «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России», можно сформулировать так: Фонд капремонта тратит деньги граждан неэффективно – и нет никаких гарантий, что увеличение взноса как-то повлияет на качество и количество отремонтированных домов. Как нет гарантий того, что собранные с жителей Орловской области деньги не будут разворованы. И эти аргументы имеют под собой почву.

Так, в 2018 году, когда уже было заведено и расследовалось уголовное дело в отношении Масленникова и Ко, Контрольно-счетная палата Орловской области проверила, как выполнялась программа капремонта многоквартирных домов в 2017-2018 годах (а также в иные периоды). И выяснила следующее.

Во-первых, к августу 2018-го года Фонд недобрал 502 миллиона рублей платежей, то есть тех самых взносов. «НО «РФКР» недостаточно организована работа по взысканию взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах на территории Орловской области», — констатировала КСП. Соответственно в 2016-2018 годах Фонд не обеспечил проведение капитального ремонта в объеме и в сроки, предусмотренные краткосрочными планами, по 273 многоквартирным домам. Впрочем, «недостача» не помешала завысить стоимость принятых и оплаченных работ (что было отражено в актах о приёмке выполненных работ) по 9 многоквартирным домам на общую сумму 16 миллионов 726,8 тыс. рублей. Понятно, что данные деньги были украдены.

КСП уточняет, что данные нарушения были допущены в 2016-2017 годах, то ест в период руководства фондом Владислава Масленникова (возможно, эта часть похищенной суммы в 28 миллионов рублей, которая фигурирует в приговоре суда).

Многомиллионные нарушения были выявлены и при проведении закупок: их сумма по 10 закупкам составила без малого 70 миллионов рублей.

При этом общий объем средств Фонда капремонта, проверенных КСП, на то время составлял 1 миллиард 104 миллиона рублей. А общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверки, — 906 миллионов рублей». Из этого соотношения становится ясно, насколько «эффективно» работал фонд. Но, может быть, спустя годы что-то изменилось? Увы…

Вот выдержка из отчета областной КСП о проверке выполнения программы капремонта в 2020 году.

«Общий объем проверенных средств составил 1 061 607,4 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 33 652,2 тыс. рублей.

В ходе проверки установлены нарушения требований Жилищного кодекса РФ и постановления Правительства Орловской области от 25.04.2014 № 96 в части формирования на 2020 год краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (далее — Краткосрочный план), в частности 27 МКД включены в план без учета сроков проведения комплексного капитального ремонта, определенных Региональной программой, произведен перенос сроков капитального ремонта 51 МКД, утвержденных Региональной программой на более поздние сроки, допущено дублирование 15 МКД в двух приложениях к краткосрочному плану и др.

В целом в 2020 году были завершены работы по капитальному ремонту в 241 МКД, что составляет 60% от целевого показателя (402 МКД), утвержденного на 2020 год Краткосрочным планом. По состоянию на 01.06.2021 целевые показатели Краткосрочного плана на 2020 год так и не были достигнуты, из 402 МКД завершены работы в 276, что составляет 68,7 % плановых показателей.

И. о. директора Фонда Басалаевым В. А. в текущем году не приняты меры по исполнению судебных решений в части устранения недостатков выполненных работ по капитальному ремонту МКД при наличии бюджетных средств на указанные цели и по укомплектованию штата Фонда при наличии вакансий на 01.07.2021 — 16 единиц, или 36,3% от штатной численности.

Вследствие ненадлежащей претензионно-исковой работы по взысканию взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах по состоянию на 21.06.2021 размер задолженности по взносам на капремонт нереальной к взысканию (свыше 3-х лет) составил 160 147,0 тыс. рублей. (Добавим, при этом общая сумма задолженности на 1 января 2022 года составила около 632 миллионов рублей. И вместо того, чтобы взыскивать деньги с должников, чиновники решили «добрать» недоимку с законопослушных граждан, повысив размер взноса? – Прим. ред.).

Установлены нарушения порядка проведения закупок, факты превышения предельной стоимости капремонта МКД, неэффективное использование средств, низкий уровень качества проектно-сметной документации, нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, факты приемки некачественно выполненных работ и другие нарушения действующего законодательства».

Капитально отремонтированный дом на ул. Ленина

Словом, налицо все признаки профессиональной некомпетентности как управленцев Фонда, так и их кураторов из облправительства, которые либо не умеют грамотно и экономно распоряжаться огромными средствами, собранными с граждан, либо не ставят себе такой задачи сознательно. Вот лишь один конкретный пример.

Как известно, в рамках программы капремонта многоквартирных домов в Орловской области действует программа замены лифтов. В 2021 году Фонд заключил контракты на ремонт и замену лифтового оборудования на сумму 563,2 миллиона рублей. Естественно, эти контракты будут оплачены из средств, собранных с граждан. Между тем заменить старые лифты в орловских домах можно было за счет средств Фонда ЖКХ, сэкономив деньги жителей и направив их на выполнение собственно ремонтных работ. Дело в том, что еще в декабре 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 2202, в котором утверждены правила предоставления Фонду ЖКХ субсидий из федерального бюджета для оказания финансовой поддержки субъектам РФ на проведение капремонта, в том числе и на ремонт лифтового оборудования. Согласно документу, регионы могут получить на условиях софинансирования средства из фонда ЖКХ на замену лифтов, признанных непригодными для эксплуатации, при условии, что новое лифтовое оборудование должно быть энергоэффективным и произведенным в России. Но наши чиновники, повторим, не утруждая себя оформлением необходимой документации для получения субсидии на замену лифтов, решили потратить на это средства граждан, которых, по их же уверениям, им катастрофически не хватает на качественное выполнение программы капремонта. И провели конкурс на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену) лифтов, замену, ремонт лифтов в многоквартирных домах Орловской области, который выиграла нижегородская компания «Трансэнерго» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. При этом цена контракта составила 563,2 миллиона рублей (на 2,7 процента ниже заявленной начальной (максимальной) цены в 568,9 миллиона рулей). Примечательно, что тот же поставщик, который занимался разработкой проектной документации, стал и исполнителем контракта, в основу определения цены которого легла та самая, разработанная им же проектная документация.

Ну а самое интересное, что, по нашим данным, остаток средств, собранных с граждан в качестве взносов на капремонт, на счете ФКР на 1 января 2022 года составлял 595 миллионов рублей. Если учесть, что 563 миллиона из них потратят на замену лифтов, то на все остальные работы по капремонту остается всего 32 миллиона. Не это ли является истинной причиной такого резкого повышения размера взноса на капремонт, которое чиновники регионального правительства во главе с губернатором Клычковым «подсуропили» гражданам после новогодних праздников?

Народ не обеднеет?

Учитывая все сказанное выше, трудно не согласиться с вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным, который назвал лоббистов повышения взноса на капремонт сразу на 38% группой чиновников, «которые хотят залезть в карман орловцев и тем самым скрыть проблемы своего неэффективного управления регионом в целом и Региональным фондом капремонта в частности». https://oreltimes.ru/proekty/itogi_nedeli/deputaty-nanosjat-klychkovu-otvetnyj-udar-po-slabomu-mestu-2/ Так Вдовин прокомментировал порталу «ОрелТаймс» публикацию, обнародованную почему-то на ресурсе «Яндекс.Дзен», но вроде как от имени областного правительства со ссылкой на мнение неких экспертов, ни один из которых, кстати, так и не был назван. Публикация выстроена как ответы то ли тех самых загадочных экспертов, то ли анонимных чиновников на аргументы депутатов, которые те высказали на сессии облсовета, выступая против инициативы чиновников о резком повышении взноса. Смысл ответов в общих чертах таков: цены на стройматериалы растут, денег не хватает, взнос не повышался несколько лет, поэтому сейчас столь резкое повышение оправдано и даже необходимо. Что касается сравнений с другими регионами, где взносы на капремонт ниже орловских, и цены на стройматериалы на них почему-то не влияют, то «эксперты» считают их некорректными: дескать в других регионах другая экономическая ситуация, другие бюджеты, и они могут себе позволить выделять из бюджетов субсидии на капремонт. Вот цитата из публикации:

«В Курганской области тариф на 2022 год не 6,97 руб., а 9,45 руб. (почти как в Орловской области). В Калининградской области 6,90 – это половина тарифа, вторую половину взноса платит бюджет (доходы региона составляют 143 млрд рублей, Орловской области — 48 млрд). В Ивановской области, судя по СМИ, решение не менять тариф продиктовано последними событиями 2021 года, когда порядка 500 домов при оценке износа были исключены из регпрограммы капремонта и стоит вопрос возврата взносов, сделанных ранее, что существенно напрягло социальную ситуацию. В Волгоградской области взнос пока оставлен на уровне 7,50. В регионе обострена социальная обстановка, вызванная тем, что задолженность населения по взносам достигла критической отметки в 2 млрд рублей, вследствие чего Фонд нанял коллекторское агентство. Скандалом с «выбиванием долгов» за капремонт занимаются правоохранительные органы. В Брянской области размер минимального взноса пока повышен на 23% (кратно выше инфляции и индекса роста заработной платы. По имеющейся информации, власти планируют довести взнос до среднего размера по округу). С Тюменской областью (взнос 7,5 рублей) сопоставление некорректное. Тюменская область – регион-донор федерального бюджета (нефтяной регион). Бюджет Тюмени 203 млрд рублей, Орловской области – 48 млрд рублей. У нас доля налоговых и неналоговых доходов на душу населения составляет 36,7 тыс. рублей, в Тюменской области — 120,8 тыс. рублей. Тюмень, с колоссальными доходами, имеет средства участвовать в программах софинансирования по жилому фонду, так как заинтересована в удержании населения и рабочей силы в сложных геоклиматических северных широтах. Орловский бюджет такого позволить себе не может».

Логика, что называется, убийственная. Тюмень, значит, заинтересована в удержании населения, а Орловская область, выходит, нет? При этом зарплаты в Тюмени несопоставимы с зарплатами орловчан, но жителям нефтяного региона взнос не увеличивают. Что касается орловского бюджета, то это явное лукавство: на плитку и фонтаны бюджет денег не жалеет, а вот субсидировать капремонт почему-то «позволить не может». Но самый циничный посыл в защиту повышения взноса касается собственно суммы повышения: чиновники-«эксперты» посчитали деньги в карманах граждан и решили, что граждане не обеднеют: дескать, сумма платежей возрастет незначительно: с однокомнатной квартиры – всего на 100 рублей; с двухкомнатной «панельной» – на 150 руб.; с трехкомнатной квартиру – на 200 рублей в месяц. При этом, правда, в расчет как-то не берется, что кроме взносов на капремонт, в новом году вырастут и прочие коммунальные платежи, а цены на продукты уже который месяц растут не по дням, а по часам. Но, по мнению авторов опуса, «реальная экономика» требует повышения – и все тут! В противном случае, пугают «эксперты», программа капремонта в области окажется под угрозой срыва, а десятки тысяч жителей региона станут ее жертвами. Беда в том, что программа капремонта и так срывается уже не первый год (см. выше материалы КСП), и жертв среди жителей – полным-полно. И за все эти годы ответственные официальные лица не предприняли ровно ничего, чтобы как-то исправить ситуацию. Более того, те, кто попустительствовал разворовыванию средств граждан руководством ФКР в лице хотя бы того же Масленникова, кто никак не контролировал деятельность фонда – начиная с экс-руководителя профильного департамента Блохина и закачивая его преемниками – не понесли за это никакой ответственности. Возможно, избежал бы ее и Масленников, если бы его дело расследовалось под руководством экс-руководителей СУ СКР по Орловской области Сазина и Щурова, при которых следствие в отношении высокопоставленных чиновников и их приближенных волокитилось до неприличия, а то и вовсе заканчивалось ничем. Не случайно, как уже упоминалось выше, следствие по делу о капремонте приостанавливалось неоднократно, и только принципиальная позиция прокуратуры под руководством Владислава Малкина позволила довести дело до суда. Столь же принципиальную позицию прокурор Малкин высказал и в вопросе о повышении взноса на капремонт, указав чиновникам, что они, имея средства на счетах ФКР, не могут их реализовать.

«Перед тем, как вы ставите вопрос о повышении взносов, вы покажите, что смогли организовать работу на том уровне, когда действия сотрудников регионального фонда не будут подвергаться оценке в рамках Уголовного кодекса, — жестко заявил Владислав Малкин на сессии облсовета. – В отношении одних руководителей Фонда уже дело рассматривается в суде по существу. Пришли другие – стали фигурантами следующего уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Каким еще образом вас простимулировать организовать работу надлежащим образом? Вы отчитались перед депутатами, что 91 дом в 2021 году завершен, но забыли сказать, что запланировали 400 домов! И запланированные в этом году 280 домов у меня тоже вызывают сомнения. Вы на основании чего эти цифры ставите, если они не подкреплены ни финансово, ни возможностями фонда? Я уже не говорю о качестве проведенного ремонта! Этому отдельно будет дана оценка. Я вас призываю: повысьте личную ответственность и ответственность регоператора!» – потребовал от чиновников прокурор.

Но ни требованиям прокурора, ни рекомендациям депутатов чиновники во главе с губернатором Клычковым не вняли. Как сообщили журналистам ОС наши читатели, гражданам уже стали приходить квитанции, где взнос на капремонт рассчитан по новой – повышенной – ставке. Мнение жителей при этом не то чтобы проигнорировали – его просто не спросили. А значит, можно и дальше «пилить» взносы, оставляя граждан с текущими крышами, неработающими лифтами, отваливающейся штукатуркой за их же деньги? Или все же прокуратура найдет способ «простимулировать» Фонд капремонта и заставить его работать эффективно? И сколько еще уголовных дел для этого понадобится?

Татьяна Филева

Прямая речь:

Валентина Остроушко, журналист, депутат Орловского облсовета созыва 2016-2021 гг. (фракция КПРФ):

— Позиция фракции КПРФ в Орловском областном совете народных депутатов по поддержке предложения губернатора-коммуниста Клычкова повысить тариф на капремонт, я считаю, стала жирной точкой в истории орловской коммунистической партийности. Такого представить было невозможно, чтобы коммунисты в двух созывах облсовета, в которых я работала, поддержали позицию и губернаторов-единороссов, и губернатора Потомского по вмешательству в интересы рядовых жителей. То, что сейчас коммунисты поменялись с единороссами, говорит о том, что КПРФ практически в Орловской области не стало.

(Комментарий для программы В. Панфилова «Резюме»)