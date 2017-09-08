Гражданин Беларуси, неофициально выполнявший строительные работы по благоустройству ул. Ленина в Орле, осужден за убийство и угрозу убийством

Приговором Советского районного суда г. Орла от 15 июня 2017 года Котович С.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, приговор был обжалован сторонами обвинения и защиты.

При рассмотрении дела судом было установлено, что гражданин приехал в г. Орел в начале июня 2016 г. и вместе со своими знакомыми неофициально устроился на работу — занялся благоустройством ул. Ленина в Орле.

2 июля 2016 г. в вечернее время, между ранее не знакомыми Котовичем С.В. и потерпевшим Аеяном Р.М., сидевшими за соседними столиками в летнем кафе, произошла словесная ссора, переросшая в драку. Проходивший мимо полицейский разнял Котовича С.В. и Аеяна Р.М., после чего они разошлись, однако впоследствии снова встретились и продолжили конфликт, в ходе которого Котович С.В. нанес Аеяну Р.М. удар ножом в шею. Последний скончался на месте. Сразу же после произошедшего Котович С.В., опасаясь быть задержанным, стал размахивать перед очевидцем преступления Гасояном С.П. ножом и высказывать в его адрес угрозы убийством.

Суд апелляционной инстанции проверил доводы, изложенные в апелляционном представлении и апелляционных жалобах, убедился в виновности Котовича С.В., установил, что все смягчающие наказание осужденного обстоятельства были учтены должным образом, и оставил приговор без изменения.

Пресс-служба Орловского областного суда