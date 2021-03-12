Гражданский активист Елена Шураева попросила прокурора Орловской области Владислава Малкина защитить права медиков

Член профсоюза медработников «Действие» орловчанка Елена Шураева обратилась к прокурору Орловской области Владиславу Малкину с заявлением, в котором указала на нарушения трудовых прав медиков Орловской больницы скорой медицинской помощи им. Семашко, которые с апреля работают в так называемой красной зоне. Об этом сообщила сама Шураева на своей странице в соцсетях.

«Увы, до 11 января 2021 года им не доплачивали заработную плату из-за неправильно посчитанной нормативной продолжительности рабочей недели, которая должна быть 36 часов, а не 38,5. Наша переписка с главврачом, Трудинспекцией, депздравом и Росздравнадзором ничем, кроме отписок, не увенчалась. Только с 11 января была изменена продолжительность рабочей недели на 36 часов. Но пересчёта зарплаты за предыдущие периоды не произошло. Просим прокуратуру вмешаться и восстановить справедливость», — пояснила Елена Шураева.