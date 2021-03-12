12 марта 2021



Гражданский активист Елена Шураева попросила прокурора Орловской области Владислава Малкина защитить права медиков

 

 

Член профсоюза медработников «Действие» орловчанка Елена Шураева обратилась к прокурору Орловской области Владиславу Малкину с заявлением, в котором указала на нарушения трудовых прав медиков Орловской больницы скорой медицинской помощи им. Семашко, которые с апреля работают в так называемой красной зоне. Об этом сообщила сама Шураева на своей странице в соцсетях.

«Увы, до 11 января 2021 года им не доплачивали заработную плату из-за неправильно посчитанной нормативной продолжительности рабочей недели, которая должна быть 36 часов, а не 38,5. Наша переписка с главврачом, Трудинспекцией, депздравом и Росздравнадзором ничем, кроме отписок, не увенчалась. Только с 11 января была изменена продолжительность рабочей недели на 36 часов. Но пересчёта зарплаты за предыдущие периоды не произошло. Просим прокуратуру вмешаться и восстановить справедливость», — пояснила Елена Шураева.

 

В Орловской области в страшном пожаре погибли три человека
ОНФ направил обращение к губернатору Орловской области по поводу выполнения поручений президента
В Детской больнице показали, как заново учат ходить пациентов после травм
Опубликовано 12 Мар 2021 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"