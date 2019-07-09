9 июля 2019



Грибникам посоветовали учить матчасть перед походом в лес

Есть люди, не способные хорошо ориентироваться в лесных массивах, и возможность заблудиться среди них особенно высока. Как выйти из леса, в котором заблудились? Лучше всего заранее предпринять меры, чтобы не заблудиться, но если уж и заблудились, то просто воспользуйтесь навигатором. Однако бывает и так, что грибник оказался в лесу один без всяких средств связи и технической поддержки. Когда настал тот момент, когда вы поняли, что заблудились, немедленно остановитесь. Присядьте куда-нибудь, это поможет вам оставаться в спокойствии и сконцентрироваться. Все последующие ваши шаги должны быть результатом умственной работы мозга. А мозг должен искать направление, где находится знакомый путь, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Подумайте, где может быть последняя замеченная вами примета знакомой местности. К ней и нужно искать дорогу. Чтобы восстановить направление вашего движения, можно вспомнить такую деталь: с какого бока утром светило солнце. Какую-никакую информацию вам поможет определить и то, какое утром было направление ветра или в какую сторону плыли облака. При помощи нехитрой формулы: скорость, умноженная на время, дает расстояние – можно высчитать, сколько километров назад вы сбились с пути.

Еще относительно солнца. Вы уже поняли, что если при входе в лес солнце светило справа, то при выходе в том же месте, оно будет светить слева. Однако учтите небольшую поправку на время: в виду вращения Земли солнце будет смещаться вправо. Таким образом, каждый проведенный в лесу час делайте уклон на 15 градусов влево.

Если все вышеперечисленные способы не принесут результата, начинайте вспоминать знакомые ориентиры, желательно крупные и шумные, как, к примеру, железная дорога или судоходная река. И вообще прислушивайтесь в лесу ко всем звукам: людей вы услышите по шуму трактора (звук распространяется в радиусе 3-4 километров), лаю собак (на 2-3 километра), гулу поезда (до 10 километров). Ориентироваться по реке очень просто: рано или поздно она выведет вас к людям.

Если вы движетесь против ветра, то на руку вам и обоняние. Нос может уловить запах дыма на расстоянии нескольких километров. Главное здесь – это двигаться против ветра.

Если ориентиров нет совсем, то значит, вы плохо ищите. Для продуктивных поисков залезьте на дерево: чем выше, тем лучше, главное, оставляйте себе возможность, потом спуститься с дерева. Всё это к тому, что с высоты проще рассмотреть что-то вдали. Например, какие-то трубы, вышки электропередач, столб дыма могут быть заметны даже среди леса на некоторой высоте.

Спасительной будет и любая лесная дорога: чаще всего она ведет к жилью либо сулит встречу с другим путником. Если дойдете до развилки тропы, то выбирайте ту, которая лучше протоптана. Если найденная вами тропа плохо проходима, на уровне глаз у вас только ветки, значит тропа звериная, лучше сойти с нее.

Если перед походом в лес вы видели карту местности, то вам следует просто разобраться со сторонами света. В этом вам помогут муравейники: ориентируйтесь по ним – муравейники всегда находятся с южной стороны дерева. Если муравейник находится вдали от деревьев, то все равно его южная сторона будет выделяться – она всегда более пологая, чем остальные стороны. Юг можно определить и по толщине годовых колец на пне: с южной стороны кольца толще. А вот мох всегда занимает северную часть деревьев и камней.

Напомним, ранее подробную памятку для лесников также опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт», в котором даются порою прямо противоположные советы — например, не залезать на деревья, так как риск получения травм гораздо выше, чем вероятность увидеть что-либо с верхушки. Также поисковики не советуют доверять мху, который может расти с разных сторон дерева, если лес очень густой.

 

Стипендии для директора
В Орловской области орудовала липецкая мошенница
 Суд встал на сторону уволенного главврача поликлиники №2
Опубликовано 09 Июл 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"