Грипп до Орловщины еще не добрался

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп орловцев находится на неэпидемическом уровне, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Случаи гриппа в регионе пока не регистрируются. Между тем, за минувшую неделю зарегистрировано 3 711 случаев заболеваний ОРВИ. Две трети заболевших составили дети в возрасте до 14 лет.

В ведомстве напомнили, что в эти дни завершается вакцинация населения против гриппа. Прививки получили более 320 тыс. человек, что составляет 45,5% от численности населения. Вакцина от гриппа является самой эффективной мерой профилактики этого заболевания. Но самое важное — позволяет избежать тяжелых осложнений, которые характерны для гриппа. Иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается через 8-12 дней после введения вакцины и сохраняется до 12 месяцев. На введение вакцины могут проявиться местные и общие реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы. В течение последних 5 лет на территории области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.