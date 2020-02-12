Грипп и ОРВИ продолжают шествие по Орловщине

В области на прошлой неделе зарегистрировано еще 6952 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. Дети составили 56,9% от общего числа заболевших ОРВИ. Недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены среди совокупного населения области (на 59,6%), в возрастных группах детей 3-6 лет (на 15,8%) и 7-14 лет (на 66,3%), в возрастной группе 15 лет и старше (на 74,4%). Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,2% от числа обратившихся за медицинской помощью, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии. Для борьбы с распространением эпидемии по школам и по отдельным классам вводят карантин. По состоянию на 11.02.2020 года закрыты отдельные классы в 24-х школах Ливенского, Орловского и Шаблыкинского районов и полностью прекращен учебный процесс в 14 общеобразовательных учреждениях..

Орловцев просят не отпускать на занятия детей с признаками острых респираторных инфекций. Только своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

— оставайтесь дома при появлении симптомов гриппа и ОРВИ;

— избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания гриппа и ОРВИ;

— лицам с высоким риском неблагоприятного течения гриппа (пожилые люди, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями) необходимо избегать общественных мест с большим скоплением людей;

— в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным пользуйтесь защитными, лучше одноразовыми масками;

— чаще мойте руки и носовые ходы, особенно при возвращении с улицы.

— регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.