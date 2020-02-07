Грипп шагает по Орловщине. Хроника эпидемии

В Орловской области продолжается рост заболеваемость острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа A(H1N1)2009 и гриппа В. На неделе с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 5 440 новых случаев заболеваний, дети в возрасте до 14 лет составили 65,3% от общего числа заболевших ОРВИ. Недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены среди совокупного населения области (на 29,5%), в возрастных группах детей 3-6 лет (на 29,4% и 7-14 лет (на 36,9%), в возрастной группе 15 лет и старше (на 11.6%). Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,4% от числа обратившихся за медицинской помощью.

При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа A(H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, PC-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии.

При необходимости в школах приостанавливают учебный процесс по данным мониторинга посещаемости детьми. На ряде объектов введен масочный режим. Для профилактики распространения респираторных инфекций применяется разобщение детей. По состоянию на 05.02.2020 года на территории Орловской области ограничительные мероприятия введены по классам в 26-ти общеобразовательных учреждениях г.Орла, Корсаковский, Ливенский, Мценский и Орловский районов и в 4-х общеобразовательном учреждении г.Орла и Орловского района полностью.

Для недопущения распространения респираторных инфекций родителей просят оставлять дома детьми с признаками острых респираторных инфекций — своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

оставайтесь дома при появлении симптомов гриппа и ОРВИ;

избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания гриппа и ОРВИ;

лицам с высоким риском неблагоприятного течения гриппа (пожилые люди, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями) необходимо избегать общественных мест с большим скоплением людей;

в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным пользуйтесь защитными, лучше одноразовыми масками;

чаще мойте руки и носовые ходы, особенно при возвращении с улицы.

регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.