7 августа 2018



GTA по-орловски: во время полицейской погони перевернулись два автомобиля

В селе Дросково Оровской области водитель «девятки» — молодая женщина не остановилась на требование сотрудников ДПС. Авто двигалось так, что создавало опасность для жизни и здоровья других участников движения. Поэтому полицейские начали преследование, пытались остановить машину. Водитель «ВАЗ – 2109» столкнулась со служебным автомобилем и в итоге обе машины перевернулись. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, сотрудники полиции не пострадали, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Согласно акту освидетельствования, у водителя «ВАЗ-2109» установлено состояние опьянения. Ранее она уже привлекалась к ответственности за нарушение административного и уголовного законодательства в 2016 году по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения), в 2017 и 2018 годах по ст. 264.1 УК РФ (повторное нарушение правил в нетрезвом виде). По данному факту назначено проведение проверки.

 

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Опубликовано 07 Авг 2018 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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