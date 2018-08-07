GTA по-орловски: во время полицейской погони перевернулись два автомобиля

В селе Дросково Оровской области водитель «девятки» — молодая женщина не остановилась на требование сотрудников ДПС. Авто двигалось так, что создавало опасность для жизни и здоровья других участников движения. Поэтому полицейские начали преследование, пытались остановить машину. Водитель «ВАЗ – 2109» столкнулась со служебным автомобилем и в итоге обе машины перевернулись. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, сотрудники полиции не пострадали, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Согласно акту освидетельствования, у водителя «ВАЗ-2109» установлено состояние опьянения. Ранее она уже привлекалась к ответственности за нарушение административного и уголовного законодательства в 2016 году по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения), в 2017 и 2018 годах по ст. 264.1 УК РФ (повторное нарушение правил в нетрезвом виде). По данному факту назначено проведение проверки.