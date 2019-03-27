27 марта 2019



ГУ МЧС: данные по весеннему половодью в Орловской области

На орловских реках  продолжается весеннее половодье. В ближайшие сутки продолжится колебание уровней воды в реках региона, информирует региональное ГУ МЧС.
По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области произошло незначительное колебание уровня воды. Все реки освободились ото льда.
Уровни воды в реках на гидропостах:
Река Ока – д. Костомарово: 167 см (за сутки +13 см).
Река Орлик – г. Орел: 242 см (+ 1 см).
Река Зуша – г. Мценск: 158 см (+ 1 см).
Река Зуша – г. Новосиль: 75 см (- 1 см).
Река Нугрь – г. Болхов: 68 см (+ 1 см).
Река Крома – сл. Черкасская: 15 см (+ 3 см).
Река Цон – с. Новолуние: 68 см (- 1 см).
Река Оптуха – с. Платново: 118 см (+ 2 см).
Реки Сосна – сл. Беломестная: 115 см (- 1 см).
Подтопленных населенных пунктов и низководных мостов нет.

 

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Опубликовано 27 Мар 2019 в 15:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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