ГУ МЧС: данные по весеннему половодью в Орловской области

На орловских реках продолжается весеннее половодье. В ближайшие сутки продолжится колебание уровней воды в реках региона, информирует региональное ГУ МЧС.

По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области произошло незначительное колебание уровня воды. Все реки освободились ото льда.

Уровни воды в реках на гидропостах:

Река Ока – д. Костомарово: 167 см (за сутки +13 см).

Река Орлик – г. Орел: 242 см (+ 1 см).

Река Зуша – г. Мценск: 158 см (+ 1 см).

Река Зуша – г. Новосиль: 75 см (- 1 см).

Река Нугрь – г. Болхов: 68 см (+ 1 см).

Река Крома – сл. Черкасская: 15 см (+ 3 см).

Река Цон – с. Новолуние: 68 см (- 1 см).

Река Оптуха – с. Платново: 118 см (+ 2 см).

Реки Сосна – сл. Беломестная: 115 см (- 1 см).

Подтопленных населенных пунктов и низководных мостов нет.