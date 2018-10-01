ГУ МЧС по Орловской области проводит месячник по гражданской обороне

В октябре ГУ МЧС по Орловской области проводит месячник по гражданской обороне.

Основной задачей гражданской обороны является защита населения и экономики от различного вида угроз – землетрясений, наводнений, промышленных аварий и других техногенных и природных катастроф.

В стране создана целая система гражданской обороны, в которую входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации.

Важное направление работы – подготовка населения к ряду действий в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий.

В течение месячника на территории региона пройдут следующие мероприятия: выступления сотрудников Главного управления в образовательных учреждениях и средствах массовой информации по тематике гражданской обороны, проведение экскурсий в пожарно-спасательных частях и поисково-спасательной службе. Программой проведения месячника по ГО предусмотрено также оказание сотрудниками Главного управления МЧС России по Орловской области методической помощи при проведении учений и тренировок в муниципальных образованиях и организациях по тематике гражданской обороны и ликвидации ЧС, учебно-методические занятия со специалистами в области ГОЧС при администрациях муниципальных образований.

В образовательных и дошкольных учреждениях, организациях проводятся практические занятия по вопросам безопасности, тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

По информации ГУ МЧС по Орловской области.