1 октября 2018



ГУ МЧС по Орловской области проводит месячник по гражданской обороне

В октябре ГУ МЧС по Орловской области проводит месячник по гражданской обороне.
Основной задачей гражданской обороны является защита населения и экономики от различного вида угроз – землетрясений, наводнений, промышленных аварий и других техногенных и природных катастроф.
В стране создана целая система гражданской обороны, в которую входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации.
Важное направление работы – подготовка населения к ряду действий в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий.
В течение месячника на территории региона пройдут следующие мероприятия: выступления сотрудников Главного управления в образовательных учреждениях и средствах массовой информации по тематике гражданской обороны, проведение экскурсий в пожарно-спасательных частях и поисково-спасательной службе. Программой проведения месячника по ГО предусмотрено также оказание сотрудниками Главного управления МЧС России по Орловской области методической помощи при проведении учений и тренировок в муниципальных образованиях и организациях по тематике гражданской обороны и ликвидации ЧС, учебно-методические занятия со специалистами в области ГОЧС при администрациях муниципальных образований.
В образовательных и дошкольных учреждениях, организациях проводятся практические занятия по вопросам безопасности, тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

По информации ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 01 Окт 2018 в 15:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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