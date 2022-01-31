31 января 2022



ГУ МЧС: В Орле на подъездах жилых домов появилась ложная информация об эвакуации

Сегодня в Орле появились объявления о якобы назначенных на 31 января учебных эвакуациях в жилых домах. Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС России по эвакуации является ложной и не соответствует действительности, информирует ГУ МЧС по Орловской области.

Главное управление МЧС России по Орловской области настоятельно рекомендует доверять только официальной информации и призывает жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Официальная информация размещается на сайте ГУ МЧС России по Орловской области, в аккаунтах соцсетей Главного управления, привязанных к сайту.

Телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.

 

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Опубликовано 31 Янв 2022 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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