ГУ МЧС: В Орле на подъездах жилых домов появилась ложная информация об эвакуации

Сегодня в Орле появились объявления о якобы назначенных на 31 января учебных эвакуациях в жилых домах. Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС России по эвакуации является ложной и не соответствует действительности, информирует ГУ МЧС по Орловской области.

Главное управление МЧС России по Орловской области настоятельно рекомендует доверять только официальной информации и призывает жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Официальная информация размещается на сайте ГУ МЧС России по Орловской области, в аккаунтах соцсетей Главного управления, привязанных к сайту.

Телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.