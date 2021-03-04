Губернатор Андрей Клычков не знает, сколько людей проживает в Орловской области

Вчера во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что из 734300 жителей региона 734000 точно хотят быть губернаторами.

Это заявление, сделанное в шутливой форме, — свидетельство того, что губернатор не владеет информацией, сколько людей проживает в Орловском регионе.

По официальным данным Орелстат, на 1 января 2021 года в Орловской области осталось всего 725 725 человек.

Мы не берем в расчет 2017 год, когда Клычков только приступил к своим «губернаторским» обязанностям, но с 2018 года (747 247 человек) и по 2020 год население области уменьшилось на 21 522 человека, то есть на 2,9%. Область «вымирает» страшными темпами. И здесь уже не до шуток.

Если брать во внимание цифры по родившимся и умершим (естественный прирост или убыль) то в 2020 году в Орловской области умерло 13 231 человек. Это худший показатель, который чиновники, скорее всего, попытаются списать на коронавирус. Однако официальная цифра по коронавирусу на 4 марта 2021 года — 449 смертей. Вычтем их из 13 231. До коронавируса — в 2019 году — в Орловской области умерло 11 350 человек. Прирост по естественной убыли за год составляет +17,5%.