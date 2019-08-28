«ГУБЕРНАТОРСКАЯ КОМАНДА ОПЯТЬ ПРОИГРЫВАЕТ МЕДИКАМ»

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

Под таким заголовком несколько дней назад депутат Орловского облсовета журналист Валентина Остроушко опубликовала в одной из социальных сетей материал о проблемах орловской медицины. В последнее время положение в сфере здравоохранения настолько обострилось, что тема практически не сходит со страниц орловских СМИ – и это неудивительно, поскольку медицинская проблематика касается всех и каждого. И только губернатор Клычков и руководитель областного департамента здравоохранения Залогин, похоже, особых проблем в этой более чем проблемной сфере не видят. А если видят, то не торопятся решать. Именно об этом пост Валентины Остроушко, который «Орловская среда» публикует полностью.

«Помните ту историю с увольнением врачей отделения реанимации детской областной? История громкая, которая разрешилась не во благо пациентов и докторов. Девять человек (отделение в полном составе) уволились из НКМЦ им. Круглой и в настоящее время восемь врачей анестезиологов-реаниматологов устроились по специальности в Москве, решив кадровую проблему Морозовской больницы. На их места пришли специалисты с не таким большим, как у них, опытом работы. То, о чём написала в соцсетях Наталья Куприянова – о продолжающихся увольнениях врачей из детской областной, в том числе о возвращении в Донецк детского онколога, должно было стать сигналом SOS для губернатора. Но ничего подобного: он продолжает заниматься благоустройством Орла (его ли дело???). Вернее, я не могу понять, что у него сейчас за приоритеты, кроме продавливания строительства фонтана в сквере Ермолова и ремонта детского парка?

Детский онколог уволился, потому что ему обещали в Орле перспективы развития детской онкологии (даже детский центр обещали), но обещание не выполнили. Как бы власть не называла основной другую причину – уехал, дескать, к родителям, мало кто в это верит… Родители могли и сюда переехать… Ну пусть так. А вот почему ушёл один из самых перспективных гинекологов Орла Ярослав Швецов, который занимался перинатальной диагностикой? Переездом к родителям его увольнение не объяснить, потому что он перешёл на работу в онкологический диспансер. Региону, пострадавшему от аварии на ЧАЭС, и детский онкологический центр, и качественная детская медицина необходимы, как воздух: речь идёт об обслуживании детей, которые родились от матерей и отцов, бывших детьми или в утробе матери в те годы. Даже те, которые родились позже, всё равно родились на заражённой территории…

Для того чтобы реформировать медицину на Орловщине, надо заниматься не информатизацией здравоохранения в период отсутствия компьютеров, не приводом в Орёл для этих целей белгородской фирмы (департамент здравоохранения возглавляет белгородец, фирма, занимающаяся информатизацией здравоохранения, белгородская – и для губернатора странностей в этом не видно), а действительно повышением уровня самой медицины. Если честно, мы в областном центре отстаём и в организации здравоохранения, и в обеспеченности медицинской техникой, и по многим другим вопросам от … районов других областей, например, Воронежской.

Но исполнительная власть упорно продолжает тешить свои амбиции… Я имею ввиду историю той же Н.В. Петиной – бывшего главврача поликлиники №2 г. Орла. Клычков в ранге председателя правительства региона проиграл ей суд, но даже не извинился, не попытался встретиться и после её победы в суде, а ведь она его непосредственная подчинённая, именно он подписывает распоряжение о приёме на работу и увольнении с неё главврачей…

Наш губернатор получает скудную информацию о положении дел в области… Потому что получает её от своего советника, от некоторых замов и членов правительства… От Блохина… От кого ещё? И всё!!! Даже депутатов он не желает слышать…

А люди нам продолжают писать и звонить: проблема последствий информатизации, на которую потрачено более 60 млн рублей, заключается в том, что электронная запись к врачу открывалась на месяц вперёд… За месяц записавшиеся пациенты уходили или в частные клиники, или попадали в больницу, или другим образом решали свои проблемы… И тем не менее через месяц врач ждал пациента, а его не было, а тот, которому надо попасть, сделать это не мог, потому что не было талонов (электронная регистрация «съела»)… И БЫЛО ЭТО МАССОВО! И бегали пациенты из регистратуры к врачу и обратно… Видела собственными глазами. Сейчас запись сократили на две недели, но проблема не решена…

Кроме того, люди с температурой или травмированные нуждаются в экстренном приёме, а их ставят в очередь … последними: то есть больной человек должен чихать и кашлять на тех, кто пришёл по электронной записи с другими проблемами, а травмированный терпеть боль, обезболивая себя фразой регистратуры: «когда все пройдут, тогда и вы пойдёте»… Причём поликлинике приём внеплановых больных будет идти в минус: дескать, поликлиника не умеет планировать…

Абсурд… Может, и будет в ближайшее время какое-то изменение (как в переходе с месяца на две недели), но это должно было давно произойти… Потому что департамент здравоохранения должен был не счёты сводить с Петиной, после обращения её в суд присылая проверки, а анализом ситуации «после информатизации» заниматься.

А всё дело здесь в качествах руководителя – и Клычкова, который не терпит иного мнения, кроме своего, и руководителя департамента здравоохранения Залогина, от услуг которого на таком же посту отказалась белгородская власть всего лишь через полтора года…

Губернатор мог бы сам встретиться с главврачами, но не молчаливыми, а теми, кто не боится говорить… И спросить: что делать будем, вчера Президент РФ назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной.

Губернатор, конечно, в отпуске… Но съездил же к архиерею с корзиной яблок… Нашёл время. А на главврачей за всё время губернаторства так и не нашёл.

… Долгое время исполнительная власть на самом разном уровне доказывала, что сотрудники «скорой» не правы, отстаивая свои трудовые права и угрожая «итальянской» забастовкой. Оказалось, ничего подобного!

Правы Серёгин и его коллеги – врачи и фельдшеры «скорой»… Им действительно недоплачивают. Проверку проводили прокуратура и трудовая инспекция, возбуждены административные дела: сотрудникам «скорой», как считают эти два надзорных органа, недоплачивали за работу в выходные и праздничные дни, а также за работу в составе неукомплектованных бригад, то есть с перегрузкой. Губернатор после такой информации должен был бы отправить Залогина, который информировал его об обратной ситуации, обратно в Белгород, но, мне кажется, что, как и в случае с Петиной, может поступить наоборот – начать судиться и с трудовой инспекцией, и с сотрудниками скорой!

И в конце хочу написать о том, как относится исполнительная власть к законодательной…

Регулярно и областные, и федеральные структуры получают жалобы от жителей Должанского района на качество обслуживания в своей больнице – по три тысячи подписей под письмом. Вначале должанскую больницу хотели присоединить к ливенской, но народ её отстоял… Теперь эти неуёмные должанцы хотят лечиться качественно.

Например, они, жалуясь всем, вплоть до президента РФ, недоумевают, как это присланная им на должность главврача ливенский стоматолог может работать и главврачом в Долгом, и врачом-стоматологом в Ливнах… Прислали такое письмо и в областной Совет.

Областной Совет запросил информацию в департаменте. Получил ответ, из которого следует, что у главврача должанской больницы нормированный рабочий день (вообще-то, всегда у главврачей был ненормированный, и всегда совмещение разрешалась только в своей поликлинике)… А тут… Отвечает департамент здравоохранения областному Совету, что главврач должанской больницы работает с 8.00 до 16.30 с перерывом с 12.30 до 13.00, а стоматологом в Ливнах начинает работать с 17.00.

То есть в половине пятого вечера должанский главврач снимает халат и выходит в ускоренном режиме за три минуты, а зимой не менее чем за 5 минут, приезжает в Ливны, где надо также подготовиться к приёму – надеть халат и помыть руки хотя бы… Всё равно 10-15 минут минус, остаётся на дорогу из Долгого в Ливны 15-20 минут… И это если всё делать бегом! То есть расстояние в 54 километра по трассе или 42 км по прямой – по полям и лугам главврач на личном автомобиле (как пишут сотрудники департамента) преодолевает со скоростью…? Всем аппаратом областного Совета считали… Получается, за минуту три километра? Ну, в общем, лететь надо… Во-первых, нет в Орловской области дорог для полёта, во-вторых, это означает, что главврач должанской больницы изо дня в день нарушала правила дорожного движения, а в-третьих, если департамент здравоохранения под руководством ставленника Клычкова хочет насмешить, то в орловском здравоохранении всё давно не смешно».

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Прочитал в СМИ о том, как Залогин опять попытался рассмешить облсовет. Хочу заметить, что Залогин давно смешит не только облсовет, но и всех медработников региона «смешными» нововведениями, «смешной» информатизацией за 60 миллионов, а также «смешными» зарплатами. Гражданин Залогин, по-видимому, забыл главный постулат медика: «НЕ НАВРЕДИ». С его приходом на руководящую должность положение в орловском здравоохранении не только не улучшилось, а наоборот, ухудшилось. Орловская медицина теряет ценные кадры: массовый отток высококвалифицированных специалистов в столицу и другие регионы начался с приходом Залогина. Почему? Потому что, как я считаю, под видом залогинского реформирования мы получили залогинский бардак, как это уже было в Белгородской области, где на такой же должности Залогин пытался реформировать белгородскую медицину. Но губернатор Савченко вовремя рассмотрел в этом горе-реформаторе вредителя и освободил его от должности. Так почему молодой коммунист Клычков, перед тем как брать подобных типов на работу, просто не снял трубку телефона, просто по-соседски не позвонил губернатору Белгородской области Савченко и не спросил о таком «ценном» кадре, как Залогин? А также о том, за что Савченко уволил его с аналогичной должности в Белгородской области? Не догадался? Или гордыня мешает? В результате не объяснимого с точки зрения здравого смысла поведения Клычкова наша область понесла невосполнимые кадровые потери – на ближайшие годы лучшие врачи региона из-за реформатора Залогина уехали работать в Москву.

Еще хочу обратить внимание жителей области на то, что происходит в Должанской ЦРБ с начала 2019 года… Как можно было назначать на должность главного врача в Должанскую ЦРБ жительницу Ливен? Неужели в районном центре Долгое не могли найти своих врачей? Я разговаривал с главой района, и он мне говорил, что у них свои виды на расстановку кадров в районе, но департамент здравоохранения под руководством Залогина упорно не слышит руководство района, население которого составляет более 10 тысяч человек. Глава района считает, что главный врач Должанской ЦРБ должен находится на территории района все 24 часа, и я как депутат облсовета его в этом полностью поддерживаю. Еще зимой мне стали поступать жалобы от жителей района о плачевном положении дел в ЦРБ, и первым делом я написал обращение в КСП, чтобы проверили, сколько закуплено медоборудования для больницы, его фактическое наличие, в каком оно состоянии и как используется. Дело в том, что в последние годы с главными врачами в ЦРБ была полная чехарда, и поэтому проверить наличие медицинского оборудования, в том числе и высокотехнологичного, в этой мутной ситуации не помешает. Это для начала. Следующая проблема в том, что главным врачом Должанской ЦРБ Залогин назначил практикующего стоматолога из города Ливны. Я обратил внимание на рабочий график главврача-стоматолога. Рабочий день с 8 до 17 с перерывом на обед. Примечательно, что в этот же день в 17:00 у главврача прием в поликлинике города Ливны. Я ещё в мае посчитал ее часы работы на должности главного врача и подработки стоматологом в Ливенской поликлинике. Получалась нестыковка: по моим майским расчётам, главврач недорабатывала, и я полагаю, что в табеле ей исправно все эти месяцы выставлялись восьмерки. Как она успевала трудиться одновременно и в Долгом, и в Ливнах? Ведь в Ливенской поликлинике ей тоже отмечали табель рабочего времени? Как ни крути, от Долгого до Ливен минимум час езды – вот и вторая нестыковка.

По этому поводу я вспомнил старый анекдот советского времени о шабашниках, которые оформлялись одновременно в трёх организациях, и в каждой организации им, шабашникам, руководители предприятий ставили восьмерки (полный рабочий день). Так вот, когда милиция это безобразие вскрыла, и на допросе следователь спросил у шабашника: как это вы умудрялись одновременно работать по восемь часов в трёх предприятиях если в сутках 24 часа, то шабашник ответил следователю: а я раньше вставал…

Чтобы развеять сомнения, я неделю назад обратился в правоохранительные органы и попросил проверить по биллингу, где в определенные часы находилась в течение этих месяцев руководитель Должанской ЦРБ.

Хочу заметить, что график работы главного врача ЦРБ руководство департамента здравоохранения пересмотрело только с августа этого года. Совпадение? Сговор? Или почувствовали, что придётся отвечать за незаконно, на мой взгляд, выплаченные руководителю бюджетные деньги? Подводя итог всего выше сказанного, хочу дать свой прогноз на краткосрочную перспективу: предвижу, недолго осталось с таким подходом рулить орловским здравоохранением «белгородскому реформатору» Залогину… Да и для Клычкова наступает время, когда придётся отвечать за эффективность двухлетнего правления регионом: за закредитованность, кадровую чехарду, клычковскую «фонтанизацию» Орла – со всеми вытекающими политическими последствиями. Постулат «НЕ НАВРЕДИ» для Андрея Евгеньевича считаю уже неактуальным…

«Всё превращается в какой-то глупый пафос…»

Специалисты-патологоанатомы НКМЦ им. Круглой, занимающиеся прижизненной диагностикой, в том числе онкологических заболеваний, вынуждены работать с превышением нормативов, получая при этом меньшую зарплату, и терпеть вредные условия труда.

Патологоанатомическое отделение в НКМЦ им. Круглой появилось около двух лет назад. Планировалось, что отделение, для работы в котором привлекли лучших специалистов, выйдет на федеральный уровень, тем более с учетом поддержки Минздрава, объявившего борьбу с онкологией приоритетной. Однако в Орловской области не все так просто. Специалисты сомневаются, что средства, которые выделяются на эти цели, будут израсходованы эффективно, и морфологические исследования в одном конкретном отделении будут проводиться не в ущерб докторам и пациентам.

Патологоанатомическое отделение уже теряет специалистов по причине низкой оплаты труда. «ОС» удалось получить комментарий по этому поводу уволившегося из отделения врача с 30-летним стажем:

– При бывшем главвраче Медведеве было организовано патологоанатомическое отделение в больнице им. Круглой. Отделение занимается так называемой прижизненной диагностикой, это очень важное направление. Благодаря морфологическому исследованию ставится диагноз и назначается соответствующее лечение. Чтобы было понятно: казалось бы, удалили аппендикс. Ну и что? Что может быть в аппендиксе? И лейкоз, и опухоли, много чего. Кроме нас, никто не имеет права ставить такие диагнозы, только врачи- патологоанатомы. И не просто не имеет права. Ни у кого таких знаний нет. Это особенность профессии. Все то, что «берут» врачи-эндоскописты, все это должно всегда исследоваться морфологически. Ответственность патологоанатома колоссальная. Представьте себе, у человека острая язва желудка, а я взял и написал «рак желудка». Эндоскопист залез человеку в желудок, а диагноз ставлю я. Или вместо беременности женщине поставили «рак», и ей удаляют орган. Хирург это сделает, потому что у него есть ответ патологоанатома. Наши архивы, наши ответы хранятся вечно, нас можно проверить и к ответственности за ошибку привлечь и через тридцать, и через сорок лет, даже если больницу реорганизуют.

– Итак, мы успешно стартовали. Планировалось, что в рамках программы по онкологии отделение окончательно дооснастят и мы выйдем на федеральный уровень, будем работать по самым высоким федеральным стандартам. С бывшим главврачом не продлили контракт. Время шло, и при новом руководителе ничего не менялось. Не было никакого развития. Что касается условий труда. Вы, наверное, были в столовой, там над плитой вытяжка установлена? У нас её нет. Это недопустимо. Почему патологоанатом уходит на пенсию в 55 лет, если доживает? Потому что формальдегид, с которым мы работаем, всегда вызывает рак легких. Дольше 57 лет мало кто живет. Просто так патологоанатомов отпускали на пенсию в застойные времена?

– Нужно было стартовать, и мы стартовали. Впереди были интересная работа, новый уровень. Люди были воодушевлены, они без сожаления уходили с прежних должностей, чтобы работать совершенно в новом формате. Впереди были перспективы. Есть Российская детская клиническая больница – вот на такой уровень планировали выйти.

Уже очень много было сделано, даже практически налажена видео-конференц-связь с онкодиспансером… Я ждал, когда новый главврач войдет в курс дела. Но… Она ни разу не соизволила поинтересоваться ни условиями, ни оплатой труда. Уважающий себя специалист не может работать с утра до ночи на полторы ставки и получать 35-40 тысяч рублей. Это колоссальная, тяжелейшая работа. Начинающий патологоанатом в Москве не самого высокого уровня получает от 160 тысяч рублей в месяц. Патологоанатом на «тройку» – это 15 лет учебы. Что касается конкретно меня, шел колоссальный объем материала, причем с превышением всех возможных нормативов. И никого не волновало, как специалист справляется. Знаете принцип напёрсточников? Поступает материал, в пределах норматива я должен сделать 100 исследований в год, а я делаю 350 исследований. В лучшем случае мне заплатят за 125 исследований. При этом логика такая: это нормативы рекомендованные. Руководитель – он почему руководитель? Он должен понимать, что и как у него работает. Если руководитель не понимает, что без морфологического анализа невозможен диагноз, то с этим руководителем говорить не о чем. Остались врачи-совместители, очень достойные люди, достойные специалисты и штатный врач приезжий. Самое обидное, что все те деньги, которые сейчас выделят на онкологию, они уйдут в песок. С таким подходом не будет ничего. Когда ты видишь, что это никому не нужно… Одно дело вытащить на площадь Ленина, я, может, резкие слова говорю, автопоезд… Как вы себе представляете гинекологический осмотр девочки-подростка на площади Ленина в городе Орле? Волейбол, еще ладно… Вот люди в таких категориях мыслят. Это не только в контексте главного врача. Ну, вы полюбуйтесь на этих красавцев на всех. Один бородатый товарищ, второй – с суровой ниткой на запястье… Дальше куда уже ехать на этом «автопоезде»? Такое впечатление, что заговор против населения реализуется. Вспомните слова Черчилля о том, во что надо вкладывать. Что сказал Черчилль перед парламентом? Вкладывать надо молоко в рот английскому младенцу. Вкладывать надо в детей. Всё надо направить на детей, на диагностику, чтобы дети выросли здоровыми людьми. Но всё превращается в какой-то глупый пафос. Очень жаль. Чтобы сделать лабораторию «под ключ», денег-то немного надо, миллионов сто… Это не крик отчаяния. Я ушел и ушел. Людей жалко. Это элита – и доктора, и лаборанты. Штучные, уникальные специалисты. Москва, Питер, Екатеринбург – их в любом городе с руками оторвут, потому что другой такой специальности в мире нет. А здесь их не ценят.