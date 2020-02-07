7 февраля 2020



Губернаторское дежавю: Клычков повторно поставил ремонт моста Дружбы на личный контроль

На своей странице в соцсетях губернатор Андрей Клычков заявил, что поставил ремонт моста Дружбы народов в Орле на личный контроль. Вероятно, глава региона забыл, что он уже ставил на личный контроль ремонт этого объекта. Однако, когда на стройке начались проблемы, губернатор как-то быстренько забыл о своем обещании. Более того, на пресс-конференции глава региона просто уклонился от вопроса наших коллег с сайта “ИнфоОрел” о личной ответственности.

Кстати, интернет всё помнит — первое заявление Клычкова о личной ответственности за мост (от апреля 2018 года) по-прежнему легко находится на многих сайтах с помощью Яндекса. Вопрос, почему не видно было губернатору проблем, когда на мосту их уже скопилось более, чем достаточно — опять же остается без ответа.

 

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Опубликовано 07 Фев 2020 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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