Губернаторское дежавю: Клычков повторно поставил ремонт моста Дружбы на личный контроль

На своей странице в соцсетях губернатор Андрей Клычков заявил, что поставил ремонт моста Дружбы народов в Орле на личный контроль. Вероятно, глава региона забыл, что он уже ставил на личный контроль ремонт этого объекта. Однако, когда на стройке начались проблемы, губернатор как-то быстренько забыл о своем обещании. Более того, на пресс-конференции глава региона просто уклонился от вопроса наших коллег с сайта “ИнфоОрел” о личной ответственности.

Кстати, интернет всё помнит — первое заявление Клычкова о личной ответственности за мост (от апреля 2018 года) по-прежнему легко находится на многих сайтах с помощью Яндекса. Вопрос, почему не видно было губернатору проблем, когда на мосту их уже скопилось более, чем достаточно — опять же остается без ответа.