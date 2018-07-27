27 июля 2018



Губернаторы меняются — «дорога смерти» остается

Орловская «дорога смерти» продолжает оставаться в центре внимания пользователей социальных сетей. На днях появилось очередное видео про участок дороги от райцентра Верховье до Ливен. Как уже писало наше издание, в прошлом году доверенное лицо губернатора из Верховского района обратилось к главе региона с просьбой помочь в непростой ситуации с перевозкой сложных больных. По словам местной жительницы, в Верховье есть больница, откуда сложных пациентов нередко направляют на операцию в Ливны. Дорогу от одного райцентра до другого местные жители прозвали «дорогой смерти» — она разбита настолько, что и здоровому человеку доехать до Ливен непросто. А что уж говорить о сложных больных, ведь едут они не на иномарках с мягкой подвеской. Наше издание писало об этом в материале «Да и бог с ними!»

Напомним, когда чиновники узнали, что отремонтировать необходимо «не больше 40 километров» — в зале раздался дружный смех. «Всего-то» смеялись «рукамиводители», не понимая, что для некоторых селян сорок километров  — это вовремя сделанная операция, это еще пара-тройка (а может и не один десяток) лет жизни на радость детям и внукам. Потом прошла информация, что «дорогу смерти» все же отремонтируют.  Но в мае 2018 года появилось очередное видео,  на котором запечатлен участок «дороги смерти» от поселка Русский Брод до Ливен. И в июле тему «дороги смерти» снова продолжили местные жители.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что как раз в эти выходные врио губернатора Андрей Клычков собирается посетить Верховье. Как и в случае с обманутыми дольщиками, он потом заявит, что был не в курсе, когда проезжал в нескольких метрах от проблемного адреса?

 

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Опубликовано 27 Июл 2018 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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