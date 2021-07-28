Губернаторы меняются – лужи остаются

№25 (649) от 28 июля 2021 г.

В редакцию «Орловской среды» регулярно обращаются жители Орла и Орловской области как в последнюю инстанцию. Как правило, люди рассказывают о проблемах, которые, несмотря на жалобы в различные инстанции, не решаются не то что месяцами – годами. При этом ответственные лица почти всегда находят «уважительные» причины. Сегодня «Орловская среда» публикует целую подборку таких обращений в расчете на то, что чиновники, коммунальщики и прочие функционеры все же вспомнят: народу неинтересно, почему не сделано, не исправлено, не отремонтировано и т.д., и т.п. – народу интересно, что предприняла власть, чтобы сделать, исправить, отремонтировать, и в какие конкретно сроки та или иная проблема будет решена. В конце концов, именно за это мы всем выше перечисленным господам платим зарплаты.

Вода-вода, кругом вода

В редакцию обратились жители дома №91 по улице Комсомольской (это в районе сквера Комсомольцев). Двухэтажный дом включен в программу расселения, но может не достоять до определенного в программе срока, поскольку постоянно подвергается подтоплению после дождей. Как рассказал один из жителей дома, раньше здесь была ливневая канализация – обычная труба, которая отводила воду после дождей от дома в парк. После обильных ливней весь поток перетекал на газоны, где постепенно впитывался в почву. Власти ухаживали за этой коротенькой ливневкой и обязательно прочищали ее, если труба забивалась. Однако после ремонта проезжей части (вместе с тротуарами и бордюрами) ситуация кардинально изменилась. Трубу наглухо замуровали, и вода не может уйти из-под стен несчастного дома №91. Самое характерное, что длится это уже не первый год, но власти категорически не хотят слышать просьбы жителей.

«После сильных ливней вода стоит так, что заливается даже в подъезд. Люди не могут пройти – все залито по одной стороне дорожки. По другой стороне, по траве – везде грязь ужасная. Это уже при трех губернаторах происходит. В администрацию обращались. Бесполезно. Лужа непобедимая. Причем, если небольшой дождик, то вода скрывает асфальт и стоит. Но если дождь посильнее, то вода пошла к нам во двор, в подвалы к людям. Просто ужас! Раньше была труба выведена в парк. Если камни, ил забивали ее, то приезжала машина с насосом, пробивала трубу, и вода уходила от дома в парк. Но несколько лет уже как эта труба забита. А самое главное, если вдруг нужна красивая картинка – проверка или комиссия какая-нибудь приезжает от губернатора, или демонстрация, или состязания спортивные, или зачисление в вуз, или заканчивают учиться, выпускной – приезжают две машины с насосами, выкачивают эту воду. Прокладывают шланги в парк недавно отремонтированный за сколько-то там миллионов. И все течет в парк. Они выкачали, отчитались, что сухо более-менее. Дождь прошел – опять вода стоит. Никакой откачки нет, и все утопают в воде. Не пройти никак. А если стоишь на тротуаре, и мимо проезжает машина – обдает водой с ног до головы. Из-за этого, кстати, здесь каждый год асфальтируют дорогу. Лужа стоит с утра до ночи практически круглый год. И зимой. Асфальт постоянно лопается из-за того, что вода замерзает и раскалывает трещины. В этом году просто щебнем засыпали. А жители в какой ситуации? Вода под дом льется. И хотя дом признан аварийным и подлежит расселению в 2024 году, но из-за постоянного размытия фундамента дом просто может не достоять до этого срока. У нас от воды фундамент весь полопался. Да и сам дом просел уже на метр как минимум. Со стороны посмотреть – дом в землю врос. Я хотел записать уже транспарант и выйти с ним: «Губернаторы меняются, а лужа остается», – рассказал житель дома №91 по улице Комсомольской.

«Недоразумение» у парадной библиотеки

Жители домов, прилегающих к библиотеке Пушкина, уже не первый год бьются за то, чтобы проход вдоль недостроенного торгового центра на остановке «Музей-диорама» привели в нормальное состояние. Мы подробно писали про этот недострой в материале «Точка в СКВЕРном деле» еще в 2013 году. Но с тех пор ситуация кардинально не изменилась за исключением одной немаловажной детали. Вместо муниципальной аптеки на задворках недостроенного здания теперь располагается муниципальная библиотека имени Пушкина. И недавно во всех СМИ прошла информация о многомиллионном вливании бюджетных средств в эту библиотеку, которую орловские власти намерены превратить в «центр притяжения». Вливания прошли успешно, а вот дорога к «центру притяжения» вызывает массу вопросов. Вот что рассказали местные жители:

«Напротив «Чайки» несколько лет назад начали строительство (торгового центра. – Прим. ред.) и остановили (по решению суда. – Прим. ред.). Тема периодически то возникает, то опять затухает. Это, даже не знаем, каким словом поприличнее назвать… Этот недострой, это чудище какое-то, загораживает новую модульную библиотеку, про которую все хвалебно писали. Вбухано столько денег, а фасад даже показать нельзя – все перекрыто. Ведь нужно товар лицом показывать. А подойти к библиотеке крайне проблематично. Кроме того, что там нарушены все возможные нормы и отступов, и инсоляции – ведь скоро зима. Темнеть будет рано. И в темноте там очень опасные и неудобные проходы. А главное – там темно. Кто выскочит из-за угла в этой темноте, непонятно. И ступеньки там во мраке, на которых можно споткнуться и получить травмы. И опять же эта недостройка портит вид и загораживает библиотеку. Мы ведь помним еще время, когда здесь был маленький скверик. Почему же в городе какие-то сумасшедшие деньги находят и на парки, и на фонтаны на окраине Орла, а в самом центре, на главной транспортной магистрали не могут убрать это недоразумение? Если воссоздать здесь сквер, то было бы прекрасное место отдыха, комфортное, уютное, и библиотека была б на виду. Но, как мы понимаем, все упирается в вопрос, кто это снесет? Почему не снести строение, которое нарушает нормы?»

Течет ручей, бежит ручей….

Жители дома №6 на улице Нормандия-Неман уже два месяца пытаются решить проблему затопленного подвала. Причем затопленного не водой, хотя это тоже неприятно. Подвал дома затоплен фекалиями. Прорванную канализационную трубу, как оказалось, починить никто не в состоянии. Мы можем первыми в мире разработать вакцину от коронавируса, первыми создать гиперзвуковую ракету, но починить канализационную трубу – увы, задача, которая пока не по плечу. А если кто вдруг забыл, в последнее время в Орле стоит тридцатиградусная жара, и люди дышат всей этой «прелестью»!

«Уже больше двух месяцев фекалии просто по колено плавают в нашем подвале. Соответственно, сами понимаете, такая жара на улице, а мы даже окно открыть не можем. Вонь стоит невозможная. Мы неоднократно обращались в наше ЖЭУ №2, которое входит в Первую городскую управляющую компанию. По телефону. – Примите заявку, вот такая ситуация. – Перезвоните в 510-510. Перезваниваем. – Да, ваша заявка зарегистрирована. Устранить неполадки – первый пункт, второе – откачать содержимое. Воз и ныне там. Вызывали аварийку. Приехали. Пытались пробить что-то, но в итоге уехали, так ничего и не сделали. На следующий день опять приехала аварийка, молодой человек лазил-лазил и сказал, что вода уходит – они вроде как пробили сток. Но произошел слом трубы в грунте. То есть откачивают, а из трубы идет земля. А на носу зима! Это все в подвале опять будет накапливаться. О каком санитарном благополучии можно говорить? Спрашиваем, какие наши дальнейшие шаги? Нам сказали, что надо сканировать трубу – в каком месте она сломалась, и устранять эту неполадку. У ЖЭУ, как всегда, денег нет. Кто будет заниматься нашей проблемой – мы даже не представляем», – рассказали жители дома №6 по улице Нормандия-Неман.

Ржавчина из крана

Еще один пример, как управляющие компании игнорируют обращения жителей, привели наши читатели, проживающие в проезде Связистов. В доме №1 еще в конце декабря поменяли котлы. С тех пор из крана течет ржавчина. Да и температура воды не соответствует никаким нормативам. УК игнорирует эту проблему, равно как не дает ответа и глава региона, который очень любит рассказывать о своих поездках в соцсетях. Жители рассказали, что неоднократно оставляли комментарии под постами Андрея Клычкова, но ответа просто не последовало.

«Дом наш одноподъездный. До восьмого этажа горячая вода доходит уже кое-как. На первых-вторых этажах давление нормальное, а выше приходит ржавчина. Одной ванны не хватает, по две-три ванны надо спускать, чтобы вода чистая пошла. Соберешься помыться, а вода ржавая. Вдобавок и температура где-то 38. Даже 40 градусов нет. А квитанцию-то плачу за чистую и горячую воду. В управляющую компанию ходил. Без толку. Узнал номер «Орелгортеплоэнерго». Звоню туда. Давления дадут, насосы включат – вроде пойдет вода. А если нет циркуляции, то мне три ванны слить надо. А счетчики-то стоят! Если бы не было счетчиков, то вообще без проблем – слил и все. У меня весь телефон забит фотографиями с ржавой водой. Куда только я их ни отсылал – и в ЖЭУ №2, которая в Первую городскую входит, в том числе. С декабря месяца никаких результатов. Я и в Роспотребнадзор звонил и куда только ни звонил. Сказали, что после нового года поставят котлы, и все будет нормально. Вот новые котлы стоят. А что толку? Со всех сторон про эпидемию рассказывают. А как же ей не идти, если даже посуду помыть горячей водой невозможно – там даже 40 градусов нет!» – рассказал житель дома №1 по проезду Связистов.

Все контактные данные авторов обращений есть в редакции «Орловской среды».

Подготовил Сергей Миляхин