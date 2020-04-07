7 апреля 2020



Гуманитарный склад в Орле перешел на адресную работу

На период распространения коронавируса изменился режим работы епархиального гуманитарного склада. Как рассказали в пресс-службе Орловской митрополии, приём посетителей на складе в настоящее время не осуществляется. Однако, помощь в виде самых жизненного необходимых товаров (продуктов питания, санитарно-гигиенических средств и других вещей) доставляется особо нуждающимся на дом.

В связи с этим митрополия приглашает к сотрудничеству всех, кто в это трудное время готов протянуть руку помощи ближнему: волонтёров (особенно имеющих транспорт), жертвователей. Склад также нуждается в средствах индивидуальной защиты — медицинских масках и антисептиках чтобы защитить волонтёров. Все детали можно узнать на официальном сайте митрополии.

 

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Опубликовано 07 Апр 2020 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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