ХАМЗИН: НЕИЗВЕСТНО, НАСКОЛЬКО ДОЛЬШЕ ОНИ БЫ ПРОЖИЛИ!

Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

№8 (587) от 4 марта 2020 г.

Новая неделя принесла нам и новую информацию о деятельности Некоммерческого фонда «Здоровая Страна» в Орловской области. «Страна» не ограничилась одним сюжетом в программе «Оперативный» эфир, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Затем на сайте «Здоровой Страны» появилось сообщение: «Президент Фонда В.С.Хамзин 20 февраля 2020 г. дал интервью орловскому интернет-каналу Истоки. В нем он рассказывает зрителям о деятельности Фонда». http://здороваястрана.рф/

Через несколько дней «Истоки» отправились в командировку в Курск, чтобы рассказать о том, как замечательно работает фонд в этом регионе. Похвальная забота об орловских телезрителях. И, конечно же, был выпущен очередной телесюжет в программе «Оперативный эфир».

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ ЛИЦА ПЫТАЮТСЯ НАС ОЧЕРНИТЬ

Как известно, лучшая защита – это нападение. И Виталий Хамзин решил, что ему просто необходимо «поставить на место» и прокуратуру, и «иных лиц», и нас, журналистов. Главное надзорное ведомство президент России В.В. Путин в послании Федеральному Собранию назвал «сквозной верховной властью, следящей за исполнением законов». http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582

Гражданин Хамзин, видимо, категорически не согласен с главой государства и считает, что, к примеру, прокуратура Орловской области вместо того, чтобы следить за соблюдением законов, занимается исключительно тем, что пытается очернить его организацию, подменять понятия, а также выставить деятельность «Здоровой Страны» в не очень хорошем свете. Не верите? Вот вам цитаты из расшифровки интервью гражданина Хамзина в программе «Вечерний гость» ТРК «Истоки». https://www.youtube.com/watch?v=TdMpnSjng5sHYPERLINK «https://www.youtube.com/watch?v=TdMpnSjng5s&feature=emb_logo»&HYPERLINK «https://www.youtube.com/watch?v=TdMpnSjng5s&feature=emb_logo»feature=emb_logo

Президент «Здоровой Страны» Виталий Хамзин в программе ТРК «Истоки» «Вечерний гость»

«Мы констатируем, — говорит президент «Здоровой Страны», — что контролирующие органы Орловской области и иные лица, они, как сказать, подменяют понятия с целью очернить или, может, не очернить, но как-то выставить в таком не очень хорошем свете нашу деятельность».

Почему прокуратура не живет по понятиям гражданина Хамзина? Он считает: «Кроме того, контролирующие органы намеренно производят подмену понятий социально-медицинских услуг и медико-социальных услуг. Это совершенно разные понятия и совершенно разными законодательными актами, нормативными документами это все регламентируется».

И FLB.RU, и «Орловская среда» буквально «разжевывали», в чем именно состоят преступные действия орловских чиновниц от соцзащиты и руководителей Добринского психоневрологического интерната, а также почему «Здоровая Страна» оказалась не в ладах с законом. Еще раз повторяем для господина Хамзина: согласно выводам прокурорской проверки, Гаврилина, Широкова, Болотских и Алымов «в составе группы лиц по предварительному сговору совершили тяжкое преступление против интересов государственной службы, путем превышения должностных полномочий в виде незаконного помещения граждан, страдающих психическими расстройствами в Орловский филиал некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна» для оказания социальных услуг в стационарной форме, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, а также повлекло тяжкие последствия в виде смерти Азаровой Л.Г. и Ветровой В.И., а также ухудшение состояния здоровья… (перечисление фамилий 14 граждан), о чем свидетельствуют 29 вызовов скорой медицинской помощи, по результатам которых… (фамилии 3 граждан) были госпитализированы в БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница».

Психически больных граждан, недееспособных и находившихся в лечебных стационарных медицинских учреждениях по решению суда, отправили в ОФНФ «Здоровая Страна», где их лечить и оказывать им медицинскую, в том числе и психиатрическую помощь не имели права. Социально-медицинская деятельность, которой занимались в интернате, к этим гражданам, которых должны были именно лечить, не имела никакого отношения. Так кто там подменяет понятия, прокуратура или Хамзин?

ЭТИ ЖЕНЩИНЫ УМЕРЛИ ОТ «ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН»

Одним из определяющих факторов, вызвавших повышенное внимание надзорного ведомства к «Здоровой Стране» и департаменту соцзащиты был тот, что две женщины, находившиеся в интернате, умерли без медицинской помощи.

Вот что говорит гражданин Хамзин: «В центр в данном случае поставлено несколько тем: смерть, как вы говорите, двух женщин. В результате проверка констатировала, что два человека, вот эти женщины, умерли по естественным причинам. Не ввиду ненадлежащего ухода со стороны персонала, а именно вследствие того, что они были инвалидами. Не попав к нам в учреждение, неизвестно, насколько дольше они прожили или, может быть, умерли еще раньше, оказавшись дома одни».

Еще раз повторяем: люди, незаконно переведенные в интернат из психиатрической больницы, нуждались не в присмотре, а в лечении. И оставлять их без стационарной медицинской помощи было преступлением. Нам известно, что у одной из женщин перед смертью два-три дня была высокая температура. Ставить диагноз, организовывать лечение было некому. Женщина скончалась «от естественных причин» и, по мнению Хамзина, «вследствие того, что была инвалидом».

Сейчас все силы «Здоровой Страны» и орловских чиновниц от соцзащиты брошены на то, чтобы попытаться официально не признавать смерть двух женщин следствием отсутствия медицинской помощи и незаконного перемещения из больницы в учреждение, не имеющее лицензии ни на медико-социальную помощь, ни на психиатрическую. И, конечно же, крайне заинтересованным в «смерти от естественных причин» является департамент здравоохранения Орловской области.

Тем более странным выглядит решение следственного органа (насколько нам это известно) обратиться именно в департамент здравоохранения региона для того, чтобы более точно установить причину смерти двух орловчанок и связь ее с отсутствием медицинской помощи.

На наш взгляд, такое обращение является юридически неправомерным, поскольку в связи с рассмотрением вопроса о возможном уголовном преследовании ведомство господина Залогина выступает крайне заинтересованной стороной. Почему? Отвечаем.

Департамент здравоохранения не мог не знать о том, что ОФНФ «Здоровая Страна», головная организация которой не зарегистрирована в Орловской области, не имеет права на оказание даже социальных услуг (регионального законодательства в отношении таких структур просто нет). Тем не менее, этой организации было предоставлено право безвозмездной аренды помещения Глазуновской ЦРБ. Как сообщил гражданин Хамзин, «правительством Орловской области фонду были выделены помещения для организации социального учреждения». Так что тут без санкции департамента здравоохранения не обошлось. А за это надо отвечать.

Чиновницы из департамента соцзащиты Гаврилина и Широкова с помощью директоров Добринского психоневрологического интерната изъяли из подведомственной департаменту Залогина Орловской психиатрической больницы полтора десятка граждан, находившихся там по решению суда. Залогин не знал, что это незаконно? Знал – и теперь крайне заинтересован в том, чтобы нивелировать последствия.

Так почему же ответ на один из ключевых вопросов следствия должна давать сторона, которая крайне заинтересована в том, чтобы дать однозначный ответ о «естественных причинах» смерти двух орловчанок?

Кстати, в 2015 году, когда в Добринском психоневрологическом интернате умер пациент, Орловский районный суд назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, которую поручил не орловским медикам, а Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы». https://sudact.ru/regular/doc/FJ8IVltpnRgp/ И именно в Санкт-Петербурге сделали вывод о том, что причиной смерти стало некачественное оказание медицинской помощи!

А ОБМАНЫВАТЬ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ВООБЩЕ-ТО НЕХОРОШО…

Журналисты – люди дотошные и пытаются разобраться в каждой детали. Целый ряд утверждений гражданина Хамзина является сомнительным. Мы решили проверить хотя бы одно из самых ярких его высказываний. Когда ведущая напомнила ему о том, что в «Здоровой Стране» с сентября по декабрь прошлого года сменилось аж три президента, он встал в позу оскорбленной невинности. Да как же так? Причины смены президентов более чем серьезные и связаны чуть ли не с переходом в разряд государственных руководителей! Наши читатели, следящие за проектом «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» наверняка вспомнили в этой связи «государственного и политического деятеля» Артура Саркисова-Шлейхера.

Нет, ушедшая из «Здоровой Страны» женщина, бывший подполковник полиции из Саранска, заканчивавшая службу в Крыму, Ольга Ванатова – это не Саркисов. Но диалог о ней в эфире «Истоков» прозвучал так:

В.ХАМЗИН: Первый президент, это была женщина, прекрасная женщина, профессионал с огромным опытом, она сложила свои полномочия в связи с тем, что ушла на более высокую должность в Совет Федерации.

О.СЕЛЬНИЦКАЯ: Ничего себе.

В.ХАМЗИН: Поэтому мы не можем держать человека, которого забирает к себе вышестоящая организация, будем так говорить.

Гражданин Хамзин пытается поразить провинциальных телезрителей и наивную ведущую рассказом о том, что Ольгу Ванатову забрали в Совет Федерации «на более высокую должность». Что же это за «должность»? Не иначе как сенатор. Но вроде бы сенатора с такой фамилией не появлялось. Может быть, руководитель аппарата или секретариата Председателя Совета Федерации? Или хотя бы какого-нибудь отдела? Нет, в справочнике СФ Ванатову найти не удалось. А как же «вышестоящая должность»?

Наводим справки. Ольга Ванатова окончательно покинула пост президента «Здоровой Страны» 6 сентября 2019 года. А вот 23 сентября… Нет, ни в какой Совет Федерации она не перешла, а стала учредителем компании «Общероссийское движение «Стройная Россия». Более того, она стала и председателем этого движения. https://www.rusprofile.ru/id/11892552 Как-то не вяжется это с «повышением» до уровня Совета Федерации. Учредителей и председателей на госслужбу не приглашают. Хотя в здании СФ Ольга Владимировна бывает. Ее несколько раз видели на «круглых столах» рядом со скандально известной сенаторшей Ириной Рукавишниковой. https://flb.ru/2/4089.html

На радио «Комсомольская правда» она 30 сентября 2019 года выступала и как президент «Здоровой Страны», и как председатель «Стройной России». https://www.kp.ru/daily/27040/4105203/?fbclid=IwAR1ntzREAcJLdOcLJYcWZ97R2y7IuedDR24hTRqAexd8DFVhSlSA80_hqs Потом, в декабре 2019 года, появлялась в СМИ и как председатель фонда, и как «эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией». https://www.nakanune.ru/news/2019/12/03/22559730/

Ольга Ванатова (Ватанова) в передаче «Прямой эфир». Подполковник в отставке, а не чиновник из Совета Федерации…

Может быть, она стала сенатором или получила «вышестоящую должность» в 2020 году? Нет, в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» (выпуск от 3 февраля 2020 г.) она всего лишь «подполковник полиции в отставке». https://pryamoj-efir.ru/pryamoj-efir-03-02-2020-ekspertiza-telo-vlada-bahova-nashli/ В титрах она правда не Ванатова, а Ватанова, но мало ли что, может, это псевдоним такой, чтобы не узнали в Совете Федерации…

Анализировать заявления Хамзина, ряд из которых можно расценить как грубые и даже иногда иногда граничащие с хамством, направленные исключительно на то, чтобы оправдать само существование ОФНФ «Здоровая Страна» в регионе и ввести орловчан в заблуждение, нам просто противно. Отметим только тот факт, что проверка СУ СК России по Орловской области продолжается, а в суде рассматривается иск прокуратуры Орловской области о приостановлении деятельности ОФНФ «Здоровая Страна». И никакие телепередачи тут не помогут…

Виталий Хамзин во время визита губернатора Алексея Дюмина нервно жевал жвачку, и ему не дали слова