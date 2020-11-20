Хирургический корпус больницы Семашко переделают под ковидный

Многих журналистов интересовал вопрос, где орловцы будут получать медицинскую помощь, которую им оказывали в хирургическом корпусе больницы им. Н.А. Семашко после его перепрофилирования под «ковидное» отделение.

«Как только перепрофилирование будет закончено, те виды медицинской помощи, которые там сейчас оказывают, будут предоставляться в других медицинских учреждениях. Например, гинекологическая помощь – в Орловском перинатальном центре, а хирургическая – в областной клинической больнице», — рассказал руководитель депздрава Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

Он также заявил, что все выплаты медикам, которые работают с «ковидными» пациентами, производятся своевременно и в полном объеме. Кроме того, согласно поручению президента, теперь подобные выплаты будут получать и студенты медицинских вузов и училищ. По словам Ивана Залогина, это поможет мобилизовать большее количество студентов для этой работы.

Руководитель депздрава также прокомментировал ситуацию в Кромском районе, где студенты-медики помогают в борьбе с коронавирусом в районной больнице. За проживание и питание в гостинице, в которой их поселили, не были вовремя перечислены средства. Как отметил, Иван Залогин, в настоящее время эта проблема разрешена.

Всего на утро 20 ноября в регионе развернуто 1372 койки. Порядка 80 коек свободно. Напомним, ранее минздрав рекомендовал регионам довести число свободных коек до 20%, чтобы избежать проблем с госпитализацией.