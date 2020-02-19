Хочешь жить – не ешь «конфетки»!

№6 (585) от 10 февраля 2020 г.

В орловских школах отмечено повальное увлечение подростков странными конфетами. В них содержится опасная доза никотина. Порой в одной конфете его столько же, сколько в одной-двух пачках сигарет. Родители нескольких детей, попробовавших эту новинку, даже обращались в наркодиспансер, так как по симптомам было похоже, что их дети употребляли наркотики. Самое страшное, что никакие законы не регулируют ни продажу подобной продукции, ни ее производство. Снюсы не попадают ни в категорию сигарет, ни в категорию пищевых продуктов. Поэтому депутаты облсовета выступили с инициативой разработать региональный закон, который бы поставил заслон на пути новой эпидемии среди школьников.

Эпидемия, которую просмотрели

Первое чтение законопроект прошел в январе 2020-го. А уже в феврале состоялся круглый стол, где собрались и сотрудники Роспотребнадзора, и депутаты, и медики, и представители различных силовых структур. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Орловского облсовета Анатолий Крючков, торговцы придумали довольно разнообразную форму упаковки своих товаров – это и конфеты, и жвачки, и даже мармелад. Общее у всех то, что они содержат в прямом смысле «лошадиные» дозы никотина и ориентированы в первую очередь на подрастающее поколение. Психоактивные вещества, которые свободно продаются детям, негативно влияют на здоровье, на смертность, на качество жизни, на генетический материал, передающийся из поколения в поколение.

Есть сведения, что после употребления таких «сладостей» дети получают острое отравление, токсическое действие вплоть до развития психозов. Токсическое действие связано не только с никотином, но и с наполнителями, которые раздражают слизистые оболочки ротовой полости, поражают желудочно-кишечный тракт, приводят к повышенному слюноотделению. Так как никотин является психоактивным наркотическим веществом, главным результатом употребления таких конфет становится стабильное привыкание. Наблюдается изменение устойчивости, которое требует постоянного повышения дозы. Второе – это развитие абстинентного синдрома, когда при отсутствии очередной конфеты проявляются эмоциональные нарушения и возникает физический дискомфорт – наблюдается нарушение сердечной деятельности, сбои дыхания и т.д. То есть развивается стойкое желание найти еще одну «конфету». На это, собственно, и рассчитывают производители.

Никотин является одним из самых сильных наркотизирующих веществ. По данным статистики, уже при первой пробе никотинсодержащей продукции у 32% потребителей возникает дальнейшая зависимость. Также Крючков обратил внимание на перекрестность зависимостей. То есть зависимость от никотина зачастую влечет за собой другие зависимости, например, алкогольную, наркотическую и другие. Поэтому термин «вредные привычки» здесь применять не совсем корректно. Поскольку речь идет о доказанных изменениях в мозге, то правильно говорить о серьезных заболеваниях с далеко идущими последствиями.

Кстати, у разных людей генетически разное количество рецепторов, чувствительных к психоактивным веществам, которые могут вызывать зависимость. Порядка 15% орловцев имеют очень высокую зависимость от подобных процессов: достаточно 1-2 контактов. Идеальным вариантом защиты детей Анатолий Крючков назвал изучение их генотипа. Тех, кто относятся к «группе риска», необходимо постараться максимально оградить от воздействия психоактивных веществ. Впрочем, это лишь отдаленная перспектива. А в обозримом будущем необходим серьезный законодательный запрет всей никотинсодержащей продукции, ориентированной на детей и подростков.

Подпольное производство

Очень интересным получился рассказ замруководителя Роспотребнадзора Ирины Обуховой. Она отметила, что в течение последнего года проблема нарастала, как снежный ком. Школьники 9-10 лет рассказывали родителям о предлагаемых старшеклассниками конфетах, от которых некоторым ребятам становилось плохо, отмечены случаи госпитализации молодёжи. Когда наконец специалисты ведомства получили разрешение на проведение проверок в отношении данных продуктов, то вскрылись потрясающие детали. Некоторые из фирм-производителей продукции оказались «пустышками». Производители использовали такой прием, когда реализовывалась продукция, якобы произведенная в других регионах. Орловские торговые точки продавали снюсы из-за Урала. В то время как в тысячах километрах от центральной России в продаже были товары, якобы произведенные на Орловщине. В ходе проверок фирм на территории нашего региона производителей снюсов обнаружить не удалось. Документы о производстве не совпадали и в других областях.

Что касается самого продукта, то его специфика в том, что большинство подобных «конфет» позиционируется как заменитель табака, и предназначены (как заверяют производители) помочь людям бросить курить. Но при этом любые медицинские изделия должны продаваться в аптеках. Ведь уже существуют специальные никотиновые пластыри. Вместе с тем, конфеты, мармелад и жвачки изначально заполонили обычные торговые точки, а вовсе не аптеки. Этот факт заставляет серьезно усомниться в том, что конечными потребителями были люди, желающие избавиться от никотиновой зависимости. Второй факт – то, что продукция изготавливается в виде сладких кондитерских изделий, – опять же заставляет усомниться в том, что она рассчитана на взрослых людей.

В Роспотребнадзоре проанализировали, как поступили в аналогичной ситуации в других регионах. Например, в Ставропольском крае ввели полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции в виде кондитерских изделий. Пока на федеральном уровне нет необходимых законов, только подобный тотальный запрет, обеспеченный региональными документами, может повлиять на остановку эпидемии. При этом в Роспотребнадзоре указали на тот факт, что в первой редакции регионального закона речь идет о детях (до 14 лет), в то время как основными потребителями «снюсов» стали подростки. Поэтому было предложено расширить возрастные рамки до 18 лет, как опять же поступили в других регионах.

Юристы указали на правовую коллизию: местными законами разрешено регулировать только вопросы защиты прав детей. Поэтому расширение возрастных рамок может быть оспорено. Впрочем, «люфт» оказался уже не таким существенным: местные власти могут устанавливать возрастное ограничение до 16 лет. При этом юристы попросили максимально детализировать продукты, на которые вводится запрет. Это делается, чтобы отделить запрещенные товары от разрешенных. Если полностью запретить никотинсодержащие продукты, то под запретом могут оказаться даже баклажаны, в которых, хоть и в минимальных дозах, но никотин тоже содержится. В качестве примера юристы привели ситуацию с региональным запретом на торговлю энергетиками, когда заодно с вредными жидкостями вне закона оказались и безобидные кофеинсодержащие напитки. Поэтому чем конкретнее будут формулировки, тем лучше будет для всех. Забегая немного вперед, отметим, что специалисты, которые проводят непосредственно исследования продуктов, обратили внимание, что современные российские приборы для анализов не настолько чувствительны, чтобы обнаруживать микродозы никотина. Так что баклажаны точно под запрет не попадут. Что касается уточнения формулировок, то на этот же нюанс обратили внимание и представители прокуратуры. Чем детальнее будут формулировки, тем выше вероятность, что новый закон заработает в полную силу.

У лабораторных мышей от конфет просто вывалились глаза

О результатах проведённых лабораторных исследований никотинсодержащих смесей собравшимся рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области Елена Полякова. Было выявлено, что содержание химических и токсических веществ в конфетах и подобной «кондитерке» превышает установленные нормы. Некоторые из исследований в течение 10 дней проводились на белых мышках. Поскольку сравнивать организм человека и мыши довольно сложно, то делались разведения различной концентрации из никотинсодержащих конфет. У большинства испытуемых животных наблюдались позывы к рвоте, вялость или чрезмерная активность, ослабление мышц, повторяющиеся однотипные движения, учащённое сердцебиение и дыхание, остановка дыхания. У большинства подопытных животных наблюдались судороги с выпадением глазных яблок из орбит и смерть. У группы с другой степенью разведения препарата наблюдались также судороги, расслабление мышц, непроизвольное мочеиспускание, дефекация и также в итоге – смерть. Всё это – симптомы острых и подострых отравлений. «Мы должны защитить наших детей от той опасности, которая присутствует в никотинсодержащих продуктах», – резюмировала Елена Полякова.

Представитель наркодиспансера рассказала, что в лечебное учреждение обращались родители, которые заметили, что дети употребляют странные вещества. У детей находили яркие коробочки, и родители подумали, что это наркотики. Дети после приема никотинсодержащих конфет вели себя не совсем адекватно. Отмечалась повышенная возбудимость, либо, наоборот, заторможенность реакций. Никаких наркотических веществ при исследовании маленьких пациентов обнаружить не удалось. Только никотин. При этом, если ориентироваться на международную медицинскую классификацию, то появление психических и физических расстройств у людей развилось вследствие употребления никотина. То есть – простым языком – у детей, употреблявших эти конфеты, сформировалась зависимость от никотина. Поэтому медики поддержали запрет на торговлю подобной продукцией.

Еще один медицинский факт: у 90% детей с хроническими заболеваниями легких в семье один или оба родителя регулярно курят сигареты. Т.е. ребенок как пассивный курильщик приобретает серьезные проблемы со здоровьем. Что же касается мифов о том, что новомодные вейпы и электронные сигареты менее опасны для здоровья, то за помощью к медикам уже обращались взрослые орловцы, которые перешли с обычных сигарет на электронные, но полностью избавиться от вредной привычки так и не смогли. Естественно, что в семьях, где родители курят вейпы, ребенок точно так же выступает в роли пассивного курильщика.

Паутина закона: муха застрянет, а шмель пролетит

Депутат Руслан Перелыгин затронул такой важный нюанс, как способы распространения никотинсодержащей продукции. Ведь при принятии регионального закона данная продукция попадет под запрет только на прилавках магазинов. А как же быть с распространением в сети Интернет? Руслан Перелыгин рассказал, что в социальных сетях нашли уже порядка 30 групп, через которые продают «снюсы» и другую подобную продукцию. Необходимо подключать к работе силовые ведомства, так как молодое поколение очень активно пользуется интернетом, и запрет на торговлю вне виртуального пространства для поколения «next» вряд ли станет серьезным препятствием для покупки.

Еще на одну важную деталь обратил внимание фельдшер Орловской станции скорой медицинской помощи Дмитрий Серёгин. Он привел аналогию с запретом на наркотические спайсы. Напомним, производители нового вида наркотиков регулярно меняли формулу основного действующего вещества. И пока новая формула не попадала под запрет, ею могли торговать абсолютно легально. Дмитрий Серегин высказал опасение, что производители никотинсодержащей продукции пойдут по этому же пути. Уже сейчас в выявленных конфетах находят синтетические аналоги никотина. Поэтому медик предположил, что замена формулы сможет вывести новые синтезированные вещества из-под действия закона. Возможно, формулировку в законе нужно уточнить и прописать не только никотинсодержащие вещества, но и все психоактивные вещества, оказывающие негативное воздействие на физическое и психическое состояние детей. А проверить опасность того или иного продукта легко и быстро можно с помощью все тех же многострадальных белых мышек. Главное, чтобы необходимая формулировка прикрывала возможную лазейку в законе.

Сергей Миляхин