Хор профсоюзов самоликвидируется?

№15 (463) от 3 мая 2017 г.

Лауреат международных, всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов Орловский русский народный хор профсоюзов пребывает в глубокой коме, его существование — под сомнением, — высказались о ситуации с хором, который передан на баланс Орловского областного центра народного творчества, теперь уже бывшие его участники.

Напомним, в феврале 2017 года стало известно о том, что Дворец культуры профсоюзов выставлен на продажу — у собственника здания ДК Федерации профсоюзов Орловской области нет возможности его содержать. Дворец культуры профсоюзов, который все эти годы существовал за счет самофинансирования, больше не в состоянии оплачивать коммунальные счета, платить зарплаты сотрудникам, средств нет даже для проведения косметического ремонта. В начале года руководство ДК сообщило «Орловской среде» о том, что 18 бесплатных кружков и клубы по интересам будут закрыты, однако знаменитый хор профсоюзов, которому в мае 2017 года исполняется 56 лет, будет сохранен, он перейдет в областное учреждение культуры. Эту информацию «ОС» подтвердили также в областной федерации профсоюзов.

Хор, вернее, его «остатки» действительно теперь числятся за Орловским областным центром народного творчества. Однако в том, что он будет сохранен, его бывшие участники сомневаются: по их мнению, хор тихо-мирно самоликвидируется. Все предпосылки к этому есть: творческое объединение уже покинул его основной костяк.

Виктор Демидов, выступавший в составе прославленного орловского коллектива в течение 33 лет, и его коллега Андрей Сёмин — в числе тех, кто ушел из хора и … пришел в «Орловскую среду», чтобы поговорить о наболевшем.

Проблемы начались не сегодня, хору давно не уделяется должного внимания, — отметил Виктор Демидов. — Давно прошли те времена, когда мы гастролировали, когда руководство хора так же, как и мы, было заинтересовано в том, чтобы продвигать народную культуру. Мы видим, что ни наш «самодеятельный» энтузиазм, ни наше стремление никому не нужны. Это началось два года назад. Нас перестали приглашать на мероприятия, в прошлом году всего две песни мы исполнили на 9 мая. Нет концертов, нет гастролей, как раньше. Мы съезжаемся на репетиции со всего города, после работы, но отношение к нам формальное. После того, как хор профсоюзов перешел в областное учреждение культуры, мы поняли, что у коллектива вообще нет никаких перспектив. Отношение к хору такое: лежит умирающий больной, выживет — не выживет, его проблемы.

Первое, что нас насторожило с переходом в областное «подчинение», это то, что руководитель нашего хора стал методистом, а руководителем коллектива, по непроверенной, но, я уверен, достоверной, информации стал какой-то другой человек. Мы его никогда не видели и, думаю, не увидим, — рассказал Андрей Сёмин. — Хору стали предлагать репетировать в ДК на Трансмаше, помещение сырое, в плесени, там крайне не комфортно. Коллектив от таких репетиций отказался. После этого стали репетировать в здании ДК профсоюзов, пока еще не проданном. Когда его продадут, куда пойдет хор? У нас была прекрасная танцевальная группа, теперь её тоже нет, танцоры ушли: руководители танцевальной группы отказались работать в новых условиях, они их не устроили, да и зарплата мизерная. Нет у людей стимула, чтобы продолжать с нами работать.

В хоре было тридцать человек, осталось 15 женщин, два баритона и четыре тенора, все они люди преклонных годов, молодежи в хоре больше нет, — продолжил Демидов. — С коллективом нужно работать, чтобы он развивался, чтобы мастерство росло, но для этого хору нужен хороший руководитель, а у него должна быть нормальная зарплата. У нашего хора богатая история, из него вышли все известные ныне вокалисты. Орловский хор профсоюзов — это единственный самодеятельный коллектив в России, который добился стольких наград на конкурсах и фестивалях и такой известности. Да и в Орле нет таких взрослых самодеятельных хоров. Очень обидно, если его не станет. Орловский хор профсоюзов славится высокой певческой культурой, уникальным репертуаром, особым исполнительским стилем. Мы бы вернулись в коллектив с удовольствием, если бы поняли, что нынешние его руководители заинтересованы в сохранении нашего замечательного коллектива.

«Орловская среда» обратилась к директору Орловского областного центра народного творчества Лидии Митрохиной с просьбой рассказать о нынешнем положении дел в хоре и его дальнейшей судьбе.

Хор привыкает к новым условиям, руководитель коллектива остался прежним. 22 апреля состоялся концерт хора в нашем концертном зале. В ближайшее время планируем выезжать с концертами в районы области. Планируется дополнительный набор участников в хор, задумываемся также о балетной группе, — пояснила Лидия Митрохина.

Ольга Рождествина