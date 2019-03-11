Хорошая новость для владельцев гаражей от Кадастровой палаты

Владельцы гаражей смогут в упрощенном порядке оформить в собственность недвижимость.

В Минэкономразвития разрабатывается проект закона о гаражах, порядке приобретения прав на них и о поправках в законодательство. Закон может заработать с 2020 года.

Как сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области, главная задача — дать возможность гражданам, не имеющим документов на гаражи, оформить их в собственность и приобрести участок под ними. В результате упрощения регистрации гаражей их владельцы получат гарантии на защиту прав собственности, а государство — дополнительные налоги.

Упрощение процедуры оформления в собственность гаражей направлено на недвижимость гаражных кооперативов, которые пользуются землёй на законных основаниях, самовольно поставленные на дворовых территориях объекты сюда не относятся.

Следует отметить, что законопроект предусматривает оформление права собственности в упрощенном порядке по двум документам. Необходимо будет представить документ о предоставлении земельного участка гаражно-строительному кооперативу и документ, подтверждающий факт внесения паевого взноса на строительство гаража. Для регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет понадобится также оформить технический план на индивидуальный гараж, гаражный бокс или машино-место.