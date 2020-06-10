Хотынецкий зоовольерный комплекс снова открылся для посетителей

В группе ВК зоовольерного комплекса Хотынецкого природного парка появилась информация, что здесь снова ждут посетителей после карантина. Увидеть множество животных и птиц, часть из которых занесена в Красную книгу, можно с понедельника по четверг с 9 до 6 часов. А в пятницу и выходные дни – с 9 до 8 вечера. Самое интересное – это наблюдать за кормежкой. В такую жару животные обычно лежат где-нибудь в тени и плохо видны зрителям. Шуметь и выманивать зверей строго запрещено. А вот на кормление питомцы выходят охотно и можно их рассмотреть во всех подробностях. Также посетителям перед походом в комплекс следует обработать одежду каким-нибудь репеллентом от насекомых. Зоовольерный комплекс находится рядом с дебрями национального парка, поэтому нехватки в оводах, слепнях, комарах и мошке здесь не наблюдается.