10 июня 2020



Хотынецкий зоовольерный комплекс снова открылся для посетителей

В группе ВК зоовольерного комплекса Хотынецкого природного парка появилась информация, что здесь снова ждут посетителей после карантина. Увидеть множество животных и птиц, часть из которых занесена в Красную книгу, можно с понедельника по четверг с 9 до 6 часов. А в пятницу и выходные дни – с 9 до 8 вечера. Самое интересное – это наблюдать за кормежкой. В такую жару животные обычно лежат где-нибудь в тени и плохо видны зрителям. Шуметь и выманивать зверей строго запрещено. А вот на кормление питомцы выходят охотно и можно их рассмотреть во всех подробностях. Также посетителям перед походом в комплекс следует обработать одежду каким-нибудь репеллентом от насекомых. Зоовольерный комплекс находится рядом с дебрями национального парка, поэтому нехватки в оводах, слепнях, комарах и мошке здесь не наблюдается.

 

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Опубликовано 10 Июн 2020 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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