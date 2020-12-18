Хотынецкий зоовольерный комплекс ждет реконструкция

“Хотынецкий природный парк” объявил открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию реконструкции зоовольерного комплекса. Напомним, известное на всю область собрание животных соседствует с нацпарком “Орловское полесье” и расположено в посёлке Жудерский. Участникам предстоит проработать ландшафтные, планировочные и архитектурные решения довольно обширной территории. Все детали можно узнать в техзадании. К участию в конкурсе приглашаются студенты и преподаватели профильных ВУЗов и профессионалы. Заявки принимаются с 15 декабря 2020г до 25 января 2021г. на e-mail: hppark@mail.ru с пометкой в теме письма «Заявка на конкурс». Детали можно скачать на портале областного правительства. https://orel-region.ru/index.php/duga/index.php?head=6&part=73&unit=448&op=8&in=15&docid=33539