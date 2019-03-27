Хронические проблемы ЖКХ обсудили за круглым столом

№11 (548) от 27 марта 2019 г.

В Орле за «круглым столом» собрали представителей управляющих компаний, Фонда капремонта, жилищной инспекции и городских чиновников, отвечающих за сферу ЖКХ. Вопросы, которые затронули на встрече, оказались такими объемными, что за три часа смогли выступить далеко не все желающие. Страсти в зале накалились до такой степени, что даже стрелки на часах замерли и боялись пошевелиться. Мусорный вопрос вообще решили перенести на следующую встречу. Озвученные проблемы в большинстве своем хронические — об этом говорят давно и безрезультатно. Хотя прозвучало и несколько новых тем, которые раньше как-то ускользали от внимания. Вместить все озвученное на одну газетную полосу просто нереально, поэтому остановимся на самых вопиющих моментах.

Лотерея «9 из 250»

Самым сложным оказался вопрос ремонта текущих кровель. 75% жалоб жителей в жилинспекцию с начала года касалось как раз этой проблемы. В связи с такой бедой за счет средств фонда капремонта планировалось запустить специальную подпрограмму, чтобы оперативно залатать самые проблемные кровли. В ходе обсуждения выяснилось, что ориентировочная стоимость подпрограммы на этот год составляет порядка 130 млн рублей, то есть в Орле возможно отремонтировать 98 крыш. При этом было заявлено, что в списке проблемных значится 243 адреса. Вместе с тем, администрация города подготовила документы только на 9 крыш: пос. Кирпичного завода, д. 27, ул. Лескова, д. 30, Наугорское шоссе, д. 23 и д. 25, ул. Приборостроительная, д. 66, Московское шоссе, д. 145, пер. Детский, д. 1, ул. Нормандия-Неман, д. 6, ул. Красноармейская, д. 11. Успеют ли собрать нужные документы на остальные дома — никто толком ответить не смог. Последний срок подачи документов на участие в подпрограмме — 4-5 апреля. Зато вскрылась очень интересная деталь. Оказывается, в списке «проблемных» кровель оказались и те, что УЖЕ ПРОШЛИ капитальный ремонт. Естественно, что эти дома второй раз в программу капремонта включать невозможно. Каким образом будут повторно латать дыры, за которые исправно заплатили жители многострадальных высоток — осталось за кадром. Между тем, представители одной из управляющих компаний завили, что информация об участии в подпрограмме им была доведена вовремя, и они успели собрать все необходимые документы. Почему тогда список оказался всего из 9 адресов — опять же осталось загадкой.

В долгах как в шелках

Отдельно была затронута тема задолженности муниципалитета по платежам в фонд капремонта. Напомним, город имеет муниципальную собственность в 15% многоквартирных домов. И должен регулярно перечислять взносы за капитальный ремонт. Однако, как пояснил Николай Ванифатов (когда верстался номер, стало известно, что Ванифатов подал в отставку), задолженность муниципалитета (как собственника этого жилья) перед фондом капремонта составляет свыше 100 миллионов рублей. Есть решение суда, и подписано соглашение о реструктуризации данного долга. В настоящий момент в бюджете города просто нет денег, чтобы погасить задолженность в полном объеме.

Старших по домам такой ответ не устроил, и они попросили сделать просто убойное уточнение: а как город осуществляет текущие платежи? Ответ был не менее убийственным. Никак. То есть старые долги реструктуризируют, а параллельно идет накопление нового долга. Пришедшие на «круглый стол» депутаты отметили, что ситуация требует срочного вмешательства властей. Долг нельзя копить бесконечно. Как вариант назвали необходимость пересмотра условий социального найма. Чиновникам предложили поработать над повышением тарифа для нанимателей муниципального жилья — либо предоставить им возможность приватизировать жилье. Но дальше пускать ситуацию на самотек уже нельзя. В качестве примера привели отношения с управляющими компаниями, которые не разделяют долги собственников и долги муниципалитета — ответ УК всегда один: ваш дом нам должен крупную сумму, отметил депутат Александр Головин.

Получилось у истории с неплатежами и неожиданное продолжение. Председатель домкома дома №62 по улице Октябрьской Светлана Сороковая рассказала о непростой ситуации, которая сложилась в их доме с нанимателем муниципального жилья. Человек ведет асоциальный образ жизни. Много лет он не платит ни коммунальные услуги, ни за энергоресурсы. Ему даже отключили электроснабжение. Но он чуть ли не каждый вечер пытается самостоятельно подключиться к распределительному щитку. В итоге происходят короткие замыкания. Без света оказываются несколько подъездов. Аварийка уже отказывается выезжать. Кроме проблем со светом следует учитывать и тот факт, что в квартире газ. А к каким последствиям приводят вмешательства в работу газовых сетей, вряд ли нужно кому пояснять. Вопрос — каким образом УК может выселить этого неплательщика? Как пояснил Ванифатов, законодательной процедуры выселить человека в никуда не существует. Возможно лишь по решению суда переселить его из муниципальной квартиры в комнату в общежитии. При этом Ванифатов признался, что пока в Орле ни одного подобного прецедента нет.

Непрозрачный бизнес

В очередной раз на встрече была затронута проблема непрозрачного ведения бизнеса некоторыми орловскими управляющими компаниями. Жители не видят результатов огромного перечня работ, которые УК отражают в своих ежегодных отчетах. Поэтому старшие по домам требуют представлять им акты выполненных работ. УК в очередной раз на заседании «круглого стола» попытались убедить всех, что они «белые и пушистые», а все деньги, собираемые с жителей, расходуются строго по назначению. Гул неодобрения, который раздался в зале, показал, что не все старшие по домам разделяют точку зрения о прозрачной работе УК. Не согласились с таким мнением и пришедшие на комитет депутаты горсовета. В частности, депутат Олег Карпиков отметил, что бизнес может быть прозрачным и непрозрачным. Если население платит за услугу, то жители имеют право знать ценообразование этих услуг — сколько стоят работы по дому, сколько стоят стройматериалы. Особый вопрос к тем 15% домов, где есть муниципальная доля жилья. Неоднократно говорилось, что у муниципалитета есть все рычаги влияния, и он может и должен требовать от УК отчетов по выполненным работам. Между тем, муниципалитет не делает никаких телодвижений, чтобы вывести работу УК на чистую воду.

Кстати, и сами УК иногда ведут себя с жильцами просто вызывающе. Так, мэр Василий Новиков привел пример, когда представитель управляющей компании на просьбу жителя прояснить какой-то момент ответил: «Я не собираюсь разговаривать с прачкой по образованию и показывать ей финансовые документы». Между тем, жители уже устали жаловаться на недобросовестные УК. И здесь будет уместным упомянуть еще один интересный факт, который очень наглядно иллюстрирует сложившуюся в городе ситуацию. Некоторые УК игнорируют не только просьбы своих жильцов, но даже предписания надзорных органов.

Так, начальник отдела муниципального жилищного контроля Руслан Бухтеев рассказал, что только в 2018 году УК не выполнили 22 выданных предписания. Уже в 2019 году составлено 19 протоколов за неисполнение ранее выданных предписаний. И «вишенка на торте» — за чей счет будут оплачены выставленные УК штрафы? Теоретически штрафы должны оплачивать за счет прибыли УК. Но если УК показывает, что прибыли у нее нет, то, естественно, штрафы платятся за счет жителей. То есть в Орле сложилась изумительная по циничности схема — УК собирает с людей деньги, не выполняет обязательные работы, а когда УК наказывают за невыполнение — то платят за это опять же жители. И проверяющие органы тоже в шоколаде — штрафы выписаны, бюджет пополнен. Как тебе такое, Илон Маск?

Хватит новых законов?

Управляющие компании, как мы уже упомянули, попытались убедить жителей, что работают изо всех сил и только в рамках закона. Правда, законы меняются с такой частотой, что уследить за всеми поправками, дополнениями и разъяснениями порой бывает очень непросто, — заявил заместитель гендиректора «Первой городской управляющей компании» Валентин Бочаров. Поэтому одной из главных просьб, озвученной представителями УК, стала просьба поставить на паузу реформирование законодательства в сфере ЖКХ.

Попытка ПГУК увести обсуждение с уровня компетенции УК на уровень отношений области и города оказалась успешной. Валентин Бочаров отметил, что депутаты приняли решение о перераспределении доли НДФЛ, которая остается в городе. Область категорически не хочет возвращать прежде действовавшие пропорции, а в итоге, как мы уже рассказали, у города банально нет возможности ни погасить скопившийся долг за коммуналку, ни осуществлять текущие платежи. В итоге запускается цепочка неплатежей — город должен УК и фонду капремонта. УК не может в полном объеме выполнять работы по содержанию домов, а фонд не получает средств для капитального ремонта.

Кстати, о капитальном ремонте. Валентин Бочаров обратил внимание, что значительная часть средств в Фонде капремонта лежат на депозите. Однако проценты, которые начисляют банки, не успевают за инфляцией. И если бы деньги пускались в работу оперативнее, жители могли бы отремонтировать в 3-4 раза больший объем, чем они получили по факту. Раскритиковал Бочаров и качество работ, которые организует фонд капремонта. Только с появлением этой структуры в Орле стали отмечать случаи, что в холода и в сезон дождей дома уходят с раскрытой кровлей. Такого ни в новой истории, ни во времена СССР не было. В качестве альтернативы Бочаров предложил переход на спецсчета.

Директор управляющей компании «Наш дом» Лидия Лагутченкова также поделилась наболевшими проблемами, которые невозможно дальше игнорировать. Во-первых, это отсутствие системы оповещения УК о чрезвычайных ситуациях коммунального характера. Недавно произошла крупная авария на водоводе в районе Кромского шоссе. Управляющие компании узнали об этом от… жителей. Между тем, различные ЧП в Орле далеко не редкость. Буквально на днях из-за аварии остановилась локальная котельная, а узнали УК об этом лишь спустя несколько часов. Между тем, необходимо наладить четкое и оперативное оповещение УК обо всех коммунальных проблемах.

Городские власти попросили пересмотреть и составляющие платы за коммунальные услуги. (Об этом, кстати, говорили и другие УК). В частности, заложенной в тариф суммы на уборку крыш от наледи категорически на хватает на выполнение этих работ. Что характерно, о профилактике образования сосулек опять не было сказано ни слова, ни полслова.

Также по словам Лидии Лагутченковой, существует проблема разномастных вывесок различных организаций на первых этажах зданий. В этом году пришлось сбивать сосульки с крыш и было повреждено несколько таких вывесок. Если уж городские власти взялись наводить порядок с внешним видом вывесок — хорошо бы успеть к следующему сезону унифицировать вывески и продумать их защиту от падающей наледи.

В целом обсуждение получилось чрезвычайно насыщенным. Остался лишь один вопрос — какие выводы и практические шаги последуют за перечислением всех «болевых точек»? Наше издание будет следить за темой.

Сергей Миляхин