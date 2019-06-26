Хроника мусорной войны

№22 (559) от 26 июня 2019 г.

Очень тревожную информацию озвучили на июньском заседании профильного комитета горсовета. В памяти орловцев еще свежи воспоминания о недавних событиях, когда прибывший в Орел губернатор-«варяг» Вадим Потомский привел в областной центр «свою» фирму-перевозчика ТКО и выдавил с этого рынка других игроков. В том числе и муниципальное предприятие «Спецавтобаза». В 2019-ом ситуация повторяется. Буквально на днях был расторгнут контракт с фирмой-перевозчиком ТКО, обслуживавшей Железнодорожный район. А на заседании комитета по ЖКХ стало известно о судебных тяжбах УК «Зеленая роща» с еще одним перевозчиком — на этот раз из Заводского района. Повторяется копейка в копейку и кадровая политика экс-губернатора. Недавно руководителем регоператора УК «Зеленая роща» был назначен очередной «варяг». Только если при Потомском в Орел подтягивались «сверхценные» кадры из северной столицы, то при Андрее Клычкове кузницей кадров для Орловщины стали Москва и Подмосковье. Большинству орловцев совершено все равно, какие в их городе происходят подковерные баталии, лишь бы вокруг было чисто. И вот тут-то мусорные войны и дают о себе знать.

Обмен шила на мыло?

Как уже писало наше издание, в Железнодорожном районе в начале июня сменился перевозчик. На комитете по ЖКХ стали известны итоги первых недель работы новой организации. Как рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, пришедшая на смену предыдущему перевозчику компания ООО «Экологистик»… «оказалась полностью не готова к выполнению поставленных перед ней задач!» И это при том, что регоператор на своем сайте как только ни нахваливал нового перевозчика. И что контейнеры у него имеются, и за техникой следят через GPS, и даже видеофиксация погрузки-выгрузки ведется. Нет только самой малости — вывоза отходов. Как рассказал Евгений Гришин, на неделе, предшествующей заседанию комитета, вывоз мусора не осуществлялся на 50% территории частного сектора Орла. К моменту заседания ситуация «улучшилась» до «неохваченных» 25%.

Дальше в выступлении спикера начались сплошные разногласия и противоречия. Например, по мнению Гришина, удалось снять проблему вывоза крупногабаритных отходов (КГО). Но представитель «Зеленой рощи» позднее опроверг это заявление. Только-только похвалил Гришин регоператора за то, что удалось вычистить кладбища, как тут же выяснилось, что после очередных выходных люди массово пошли на захоронения и… все вернулось на круги своя. Как пояснил новый начальник управления городского хозяйства, предыдущий контракт на вывоз мусора с кладбищ оказался выработан по финансам еще до «экватора» года. Так, только в один день, 15-го июня, и только с одного Троицкого кладбища было вывезено 150 кубометров мусора. Таким образом, до конца года осталось еще более 6 месяцев, а денег на вывоз мусора с кладбищ в нищей городской казне уже не осталось. Надо искать дополнительные средства. Так же, как дополнительные деньги нужны и на питание школьников в летних лагерях, и на подготовку школ к новому учебному году, и еще много на что. Вероятно поэтому председатель комитета Владимир Букалов поинтересовался — не могли бы регоператор и перевозчики устроить «экологическую акцию» и за свои средства убрать перенакопления мусора с кладбищ? Представитель регоператора резонно заметил, что «Зеленая роща» и так участвует в различных экологических акциях. А уборка кладбищ — это системная работа, на которую средства необходимо закладывать в бюджете. Разовую помощь УК всегда готова оказать, но постоянно вывозить с кладбищ мусор своими силами и за свои средства — это уже не благотворительность.

Депутат Сергей Себякин отметил, что уборка кладбищ все-таки вторична. В первую очередь необходимо, чтобы вывозился мусор от домов. И напомнил, как на майской сессии представитель УК обещал, что смена перевозчика в Железнодорожном районе не приведет ни к какому коллапсу. На той же сессии регоператора попросили повесить на контейнерных площадках графики вывоза мусора. Коллапс все же случился, а таблички с графиками так и не появились, — заметил Себякин.

По словам первого заместителя директора УК «Зеленая роща» Алексея Козеева, смена перевозчика проходила под контролем, и коллапса не было. Как понимать тогда слова Гришина о 50% домов частного сектора, откуда мусор не вывозят, пусть наши читатели решат сами. Особенно жители того самого частного сектора в Железнодорожном районе…

С вещами на выход?

Впрочем, с тем, что в других районах Орла ситуация нормальная, пришедшие на комитет перевозчики оказались категорически не согласны. В частности, серьезные разногласия возникли у регоператора и фирмы «ЭкоГрад», обслуживающей Заводской район и аффилированной с экс-руководителем «Зеленой рощи». При этом, по словам представителя перевозчика Елены Брюзгиной, возникла неконструктивная ситуация — договор по вывозу не подписан. Есть вопросы и по оплате. Если раньше шло пропорциональное деление среди перевозчиков по оплате за оказанные услуги, то в последние месяцы «ЭкоГрад» не получил за свою работу ни копейки. В то время как другим перевозчикам работы оплачивались, — отметила Брюзгина. Ситуация крайне запутанная, так как выяснилось, что самим же «ЭкоГрадом» были утеряны какие-то документы, необходимые для оплаты. Обвинила Брюзгина управляющую компанию и в том, что ее контролеры собирали разбросанный на прилегающей территории мусор, приносили его на контейнерную площадку и фотографировали перед приездом мусоровоза. В итоге, до 8 актов составляется ежедневно и к каждому прикрепляются еще и штрафы (сумма каждого доходит до 50 тысяч рублей), — рассказала выступавшая. Подобный прессинг у «ЭкоГрада» пока хватает сил выдерживать. Но он ведь может и повторить судьбу своих коллег из Железнодорожного района, — заметили депутаты. При этом депутат Сергей Себякин отметил, что если ситуация во взаимоотношениях регоператора и перевозчиков не стабилизируется до июньской сессии (в частности, не удастся найти общий язык с «ЭкоГрадом»), то придется выходить на администрацию с предложением расторгнуть контракт уже с «Зеленой рощей».

Сам регоператор позднее прокомментировал выступление Брюзгиной на своем сайте. В частности, в УК подчеркнули, что времена аффилированности во взаимоотношениях регионального оператора с контрагентами закончились с приходом на должность нового директора ООО «УК «Зеленая роща» Александра Ворожбита. Проанализировав условия заключенных с некоторыми перевозчиками и обработчиками отходов договоров, в УК решили, что эксдиректор регионального оператора при заключении сделок ориентировался на интересы ООО «Экоград», учредителем которого он и являлся. Также бывший руководитель «Зелёной рощи» учитывал и интересы аффилированных перевозчиков. Сейчас региональным оператором подготовлена информация для передачи в правоохранительные органы, которые дадут этим действиям соответствующую правовую оценку. Кроме того, готовятся иски о признании сделок недействительными в силу того, что они совершены в ущерб интересам общества, — говорится в релизе.

Неразрешимые вопросы

На комитете Алексей Козеев пояснил, что до сих пор не удалось договориться с городской администрацией о местах сбора КГО. На письмо «Зеленой рощи» с просьбой определить, где будут площадки для складирования крупногабаритных отходов, ответа из города так и не последовало. А если нет мест, то невозможно и составить графики вывоза отходов с этих мест. Между тем, депутаты напомнили про поручение, данное еще на предыдущей сессии горсовета и касалось оно… все того же графика вывоза. Депутаты просили повесить на контейнерных площадках (в том же частном секторе) графики прибытия мусоровозов. Чтобы люди знали, когда приедет машина. Особенно острая необходимость в таких табличках там, где мусор все еще вывозят в мешках. Но регоператор таблички так и не развесил, сославшись на то, что вся необходимая информация о графиках работы мусоровозов есть на сайте. Попросили депутаты оповестить жителей частного сектора если не через таблички, то хотя бы на обратной стороне платежных квитанций — не все пожилые орловцы уверенно пользуются интернетом, чтобы находить нужную им информацию. Но представитель регоператора заверил, что и квитанции сама «Зеленая роща» не печатает, а соответственно, не может оповестить жителей частного сектора и через платежки.

Вторая беда, которую не удается решить регоператору, — это мешковый сбор отходов. Напомним, регоператор посчитал такую систему экономически невыгодной. Кроме того, мешки с отходами растаскивали по округе бродячие собаки. Поэтому регоператор выступил с инициативой о замене мешкового сбора на установку контейнеров. Даже торжественно и в присутствии СМИ был организован объезд улиц в Заводском районе. Правда, чуть позже выяснилось, что подобная инициатива идет в разрез с СанПинами, где прописан ряд жестких требований. И мешковый сбор был организован в Орле не от хорошей жизни, а как раз потому, что по нормам СанПина поставить контейнеры на узких улочках невозможно. Напомнили депутаты регоператору и про ширину улиц в частном секторе, где порой просто невозможно пустить контейнеровоз. Ни «МАН», ни «КамАЗ» в по узким улочкам не пройдут.

Но регоператор продолжает настаивать на своем — никакого почасового сбора мешков. Только контейнеры. Вот только для нормального сбора мусора в частном секторе Орла необходимо поставить еще столько же контейнеров, сколько уже стоит. И эта проблема, по словам представителя регоператора, не разрешится ни за месяц, ни за два. При этом контейнеры закупают и ставят как сами перевозчики, так и регоператор.

Припомнили городским властям и ремонт моста Дружбы народов. Именно пробка на этом мосту, по словам выступавшего представителя регоператора, не позволяет жестко придерживаться графиков. Ранее, напомним, перевозчики жаловались на пробки перед сортировочным заводом. На мост «Дружбы» жалоб не поступало, хотя пробка там не увеличивалась и не росла с самой зимы.

И вишенкой на торте стало заявление перевозчика, работающего в Советском районе. «В последнее время конструктивной работы с «Зеленой рощей» нет. С приходом нового руководителя нас, перевозчиков, еще никто ни разу не собирал. Наше мнение никто не слышит. На наши предложения, замечания — полный игнор», — отметил выступавший. Депутаты резонно заметили, что если регоператор не хочет слушать перевозчиков, то их услышит мэр города. Тема должна получить продолжение на ближайшем оперативном штабе по вывозу мусора.

Дышите ванадием глубже!

Наконец, есть еще проблема, которую изучили депутаты городского совета, правда, уже на другом комитете — это отходы ванадия на городской свалке. Вокруг ванадия в Орле также развернулась самая настоящая – уже информационная – война. Так, ряд СМИ начал публиковать материалы о якобы безопасности находящихся на свалке отходов ванадия. Между тем, напомним, что есть решение суда еще от апреля 2017 года, в котором черным по белому написано — 25 тысяч тонн отходов ванадия должны быть вывезены с территории городской свалки. И суд принимал такое решение не просто так. Кстати, материалы суда находятся в открытом доступе, и все желающие могут с ними познакомиться.

Мы сделали небольшую выжимку, что необходимо знать для оценки риска ванадиевых отходов. При их завозе действительно было получено разрешение на использование этого вещества. Но только на полигонах ТБО, а никак не на свалках. И только в определенных условиях (например, при жестком контроле ПДК в скважинах). В Орле же свалка не имеет нужного оснащения и статуса полигона. Следовательно, отходы ванадия туда завозить было запрещено. Не были проведены и исследования по взаимодействию находящихся на свалке веществ и привезенных туда ванадиевых отходов, которые именуются в материалах суда «композиция известково-гипсовая» (КИГ). В ходе суда удалось выяснить, что фильтрат на свалке находится в кислой фазе. И этот кислый фильтрат, который смешали с ванадиевыми отходами, начнет взаимодействие с КИГ. После чего начнется расщелачивание КИГ, что приведет ванадий в более токсичную форму (чем на момент завоза и получения разрешений от Роспотребнадзора). Существуют жесткие требования к полигонам ТБО, на которых должны соблюдаться условия складирования и захоронения отходов. Самое главное — здесь должны быть противофильтрационные экраны, дренажная система отвода фильтрата и очистные сооружения фильтрата. На орловской свалке мероприятия по защите подземных вод от загрязнения отсутствуют, из чего судом и был сделан вывод, что все загрязняющие компоненты КИГ сначала будут находиться в поверхностном водоносном горизонте, а затем могут попасть в питьевой водоносный горизонт.

И еще пара абзацев из решения суда. Для контроля за ситуацией вокруг полигона делаются скважины. Часть скважин должна располагаться в пределах области загрязнения, а часть скважин — в области незагрязненных вод. Это необходимо для наблюдений за динамикой развития области загрязнения. В суде же выяснилось, что «изучение степени воздействия городской свалки на качество подземных вод в настоящее время проводится по данным гидрохимического опробирования из трех наблюдательных скважин. В виду отсутствия выдержанных водоупоров подземные воды данного горизонта практически не защищены от загрязнения с поверхности. По санитарно-химическим показателям вода из наблюдательных скважин до 2011 соответствовала требованиям СанПиН. С 2011 обстановка резко поменялась. Результаты гидрохимического исследования проб воды из наблюдательных скважин определили показатели загрязняющих веществ, превышающих ПДК 1, 2, 3 и 4 классов опасности.

Более того, в предоставленных суду протоколах исследований, контролируемые химические показатели, входящие в состав КИГ, не включены, и ЗАО «ОПЭК» не контролируются. Ответчиком не предоставлено суду доказательств наличия на эксплуатируемых земельных участках противофильтрационных экранов, дренажной системы отвода фильтрата и очистных сооружений фильтрата ТБО. Суд посчитал, что именно поэтому создана реальная угроза причинения существенного вреда жизни и здоровью граждан, угроза загрязнения компонентов окружающей среды: воздуха, подземных и поверхностных вод. Однако, как мы уже неоднократно писали, — решение суда по вывозу ванадиевых отходов не выполняется.

Сергей Миляхин